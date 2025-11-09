Est-ce que je ne parle que de Palestine, quand je parle de massacres ou de génocides ?

5 Views

Afrique 50 – Vidéo de 17’24

René Vautier

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Sur la Palestine, fin janvier 2025, déjà 400 000 habitants de Gaza avaient été tués en 2 ans :

Et depuis, ce chiffre n’a fait qu’augmenter.

La population de Gaza était de 2,5 millions d’habitants en 2023, ce qui fait actuellement du génocide des Palestiniens ce qu’il y a de plus crucial :

Des autres massacres, j’en parle aussi. Que ce soit au soudan :

Ou au Rwanda :

Ou en RDC :

Ou du génocide des Indiens par les cowboys :

Ou de celui des Algériens par la France :

Etc.

