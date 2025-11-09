dimanche, novembre 9, 2025
Est-ce que je ne parle que de Palestine, quand je parle de massacres ou de génocides ?

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5379

Afrique 50 – Vidéo de 17’24

René Vautier

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Sur la Palestine, fin janvier 2025, déjà 400 000 habitants de Gaza avaient été tués en 2 ans :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2745

Et depuis, ce chiffre n’a fait qu’augmenter.

La population de Gaza était de 2,5 millions d’habitants en 2023, ce qui fait actuellement du génocide des Palestiniens ce qu’il y a de plus crucial :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5337

Des autres massacres, j’en parle aussi. Que ce soit au soudan :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5373

Ou au Rwanda :

https://mai68.org/spip/spip.php?article6676

Ou en RDC :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2692

Ou du génocide des Indiens par les cowboys :

https://mai68.org/spip/spip.php?article1767

Ou de celui des Algériens par la France :

https://mai68.org/spip/spip.php?article3629

Etc.

Vous pouvez retrouver cet article et le commenter ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5379

Bien à vous,
do
http://mai68.org/spip3

 

 

 

 

 

 

 

 

