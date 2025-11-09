Est-ce que je ne parle que de Palestine, quand je parle de massacres ou de génocides ?
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5379
Afrique 50 – Vidéo de 17’24
René Vautier
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
Sur la Palestine, fin janvier 2025, déjà 400 000 habitants de Gaza avaient été tués en 2 ans :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article2745
Et depuis, ce chiffre n’a fait qu’augmenter.
La population de Gaza était de 2,5 millions d’habitants en 2023, ce qui fait actuellement du génocide des Palestiniens ce qu’il y a de plus crucial :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5337
Des autres massacres, j’en parle aussi. Que ce soit au soudan :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5373
Ou au Rwanda :
https://mai68.org/spip/spip.php?article6676
Ou en RDC :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article2692
Ou du génocide des Indiens par les cowboys :
https://mai68.org/spip/spip.php?article1767
Ou de celui des Algériens par la France :
https://mai68.org/spip/spip.php?article3629
Etc.
Vous pouvez retrouver cet article et le commenter ici :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5379
Bien à vous,
do
http://mai68.org/spip3