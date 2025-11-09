Rapport sur la guerre en Ukraine (Moon of Alabama)

18 Views

Par Moon of Alabama – Le 7 novembre 2025. Sur Ce rapport sur la guerre en Ukraine est unique en son genre | Le Saker Francophone

Ce rapport sur la ligne de front et les cartes qu’il présente sont uniques en leur genre :

Rapport sur la ligne de front : Des drones ukrainiens équipés de haut-parleurs diffusent des instructions pour se rendre alors que la contre-attaque à Pokrovsk réussit – Euromaïdan, 7 novembre 2025 Le général Oleksandr Syrskyi a lancé une contre-attaque ukrainienne ciblée, près de Dobropillia, pour détourner les russes de leur brutale offensive contre Pokrovsk. En utilisant des haut-parleurs montés sur des drones pour diffuser des instructions de reddition et en exploitant la boue automnale, les forces ukrainiennes ont nettoyé les poches russes encerclées et forcé à des redditions massives, tandis que les renforts russes s’enlisaient en essayant d’y répondre.

Le rapport affirme que le front russe qui a enveloppé Pokrovsk et Myrnograd du nord a été démantelé par une contre-offensive. Le réapprovisionnement des forces ukrainiennes dans les deux villes semble à nouveau possible.

Ce rapport est unique en son genre parce que personne d’autre ne rapporte de telles absurdités.

La contre-attaque ukrainienne au nord de Pokrovsk, lancée il y a une semaine, a échoué. La poche est fermée. Pokorvsk est à 90% sous contrôle russe. Les forces ukrainiennes restées à Myrnograd n’ont plus aucune issue.

C’est du moins ce que prétendent d’autres observateurs du conflit, y compris des médias occidentaux :

Progressivement, puis soudainement – la vaillante défense ukrainienne de Pokrovsk touche à sa fin – (archivé) – Economist, 6 novembre 2025 Vingt et un mois après son lancement, l’assaut de Vladimir Poutine contre la petite ville de Pokrovsk dans le Donbass (60 000 habitants avant la guerre) touche à sa fin. Une vague sanglante fin octobre a rendu la situation dans la ville et à Myrnograd, une ville satellite, irrémédiable pour les Ukrainiens. Maintenant, ils se battent pour se positionner afin d’extraire leurs forces, certaines étant piégées dans des poches. La perte de Pokrovsk, bien que prévue depuis longtemps, sera un coup dur. Le pire pourrait arriver plus tard : la ville est un carrefour qui offre à la Russie une base pour de nouvelles avancées.

Le Washington Post, le New York Times, Le Monde et d’autres sont d’accord.

Le gouvernement ukrainien avait donné l’ordre de tenir Pokrovsk quoi qu’il arrive. Le commandant en chef, le général Syrsky, a dû pousser toutes les unités qu’il pouvait rassembler d’ailleurs dans la bataille, pour échouer avec sa contre-attaque. Le temps de la retraite de Pokrovsk et Myrnograd est révolu. Les troupes ukrainiennes qui sont toujours là devront abandonner ou mourir.

Cela a été un schéma répétitif avec plusieurs villes que les Ukrainiens ont perdues au fil du temps. Pour une raison politique quelconque, l’ordre est donné de tenir jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour récupérer les forces. Ainsi, de nombreux soldats meurent pour rien :

En plus de l’importance politique attachée par Kiev à la tenue de Pokrovsk, la réticence à sauver des vies en ordonnant un retrait rapide est liée à la culture systémique du “pas un pas en arrière”, communément associée à la direction du commandant en chef Oleksandr Syrskyi. Ceci, ainsi que le problème associé des fausses informations sur les développements tactiques dans la chaîne de commandement, menacent de faciliter un discours optimiste parmi les dirigeants militaires et politiques alors que la situation continue de se détériorer sur le terrain. “Les rapports de l’État-major envoyés vers le haut sont composés de plus en plus de mensonges chaque jour”, a écrit [le journaliste et bénévole Vitalii] Deineha. “En fait, nous avons pratiquement perdu Pokrovsk, ce qui signifie qu’il ne sert à rien de retenir Myrnograd non plus. Nous devons le reconnaître et travailler pour sauver ceux qui refusent de partir sans ordre.”

Il n’est donc pas étonnant que beaucoup décident de fuir l’armée avant que ce soit à leur tour d’être sacrifiés pour un gain nul (traduction automatique) :

En octobre, un record a été établi pour l’abandon non autorisé d’unités (SOC) dans les forces armées ukrainiennes : 21 602 personnes ont déserté. Cela a été annoncé sur Facebook par l’ancien député, et maintenant commandant de la compagnie de drones d’attaque, Igor Loutsenko. « Toutes les deux minutes, un homme déserte notre armée. Ce ne sont que des données officielles. Mais en fait, de nombreux cas de départ non autorisé de l’unité ou de désertion ne sont pas enregistrés. C’est le problème numéro un dans l’armée. Une armée qui recule est une armée qui est encore capable de gagner. Une armée en fuite, qui perd de plus en plus de personnes de mois en mois en raison de la désertion et de la fuite des unités, constitue un réel danger pour l’existence de l’Ukraine”, a écrit Loutsenko.

L’armée ukrainienne est finie. Elle n’a plus de réserves. Elle manque d’armes, de munitions et de soldats. Il reste de nombreuses unités hétéroclites et seulement quelques unités compétentes. Après Prokovsk, sa retraite ne fera que s’accélérer.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Ce rapport sur la guerre en Ukraine est unique en son genre | Le Saker Francophone