Rejetons les sacrifices que le capitalisme nous impose pour préparer sa guerre mondiale! (GIGC))

Nous reproduisons ci-après les deux tracts que nous avons distribué en avril-mai et en juin. Le premier était international et le second à destination des États-Unis au tout début des manifestations spontanées dans les quartiers ouvriers de Los Angeles contre les arrestations brutales et arbitraires de milliers de travailleurs immigrés « illégaux et légaux ». Le premier répondait pour sa part à la déclaration généralisée, par toutes les bourgeoisies nationales, de la course au réarmement et ses implications sur les conditions de vie et de travail qu’elle implique sur le prolétariat international et la réponse qu’elle exige.

Rejeter tous les sacrifices que le capitalisme veut imposer pour préparer sa guerre mondiale généralisée ! (tract international)

Travailleurs de tous les pays, le capitalisme mondial est en train de déclencher une « guerre de classe » massive contre tous. Les attaques sur nos conditions de vie et de travail vont redoubler, redoublent déjà, et il faudra – il faut – y riposter.

Travailleurs de tous les pays, ces combats ne pourront pas être efficaces s’ils restent isolés et dispersés. La seule voie à suivre est celle de l’extension, de la généralisation et de l’unification la plus large possible de toute mobilisation, qu’il s’agisse de grèves, de manifestations de rue, de délégations massives, etc.

Trump et la classe capitaliste américaine nous montrent le seul devenir du capitalisme mondial : une guerre impérialiste généralisée inéluctable. Leur agressivité, leurs provocations et leur cynisme montrent le degré et la gravité dramatiques des contradictions et de l’impasse du capitalisme américain et mondial. La concurrence et les rivalités économiques s’étendent maintenant à la concurrence et aux rivalités impérialistes et militaires directes entre grandes puissances. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient annoncent la conflagration générale. La crise et la guerre s’alimentent directement l’une l’autre. Tous les travailleurs, tous les prolétaires doivent maintenant payer non seulement pour la crise, comme auparavant, mais aussi pour la préparation de la guerre généralisée.

Face à ses difficultés économiques et impérialistes, en particulier face à la montée en puissance de l’impérialisme de la Chine, la classe capitaliste américaine pense pouvoir surmonter ces difficultés « en faisant payer le reste du monde », grâce à la puissance du dollar et à son hyper-puissance militaire. Ce faisant, elle provoque une aggravation accrue de la crise économique, au point que presque tous les économistes et spécialistes bourgeois prévoient maintenant une récession mondiale. Et elle exacerbe encore plus les antagonismes impérialistes et militaires, au point que tous les pays capitalistes, de l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique, augmentent aujourd’hui leur budget de défense et appellent au « réarmement ». 800 milliards d’euros pour « Réarmer l’Europe » ! Qui pour payer ces 800 milliards, sinon les populations et d’abord la classe des travailleurs salariés ?

Là encore, Trump et la classe capitaliste américaine montrent la voie en licenciant brutalement et du jour au lendemain des centaines de milliers de travailleurs du secteur public. Qu’on ne s’y trompe pas, Trump et le capitalisme américain ne font pas exception. Toutes les classes dirigeantes mènent déjà des attaques directes contre les travailleurs, ne serait-ce qu’en raison de la crise économique et de la concurrence mondiale, qui font que des secteurs industriels clés, comme l’industrie automobile par exemple, annoncent des licenciements massifs et une exploitation accrue pour ceux qui gardent leur travail. Nul doute que la guerre des « tarifs » provoquera la même chose en Chine et ailleurs. Partout, des coupes dans les prestations sociales sont prévues et les services publics et sociaux, tels que la santé, sont réduits de manière drastique.

Travailleurs de tous les pays, aucune illusion : seule une dynamique et une « menace » de riposte généralisée et unie de la classe ouvrière peut contraindre les classes dirigeantes capitalistes partout, y compris l’ « Administration Trump » ou le pouvoir chinois, à retirer ou à baisser leurs attaques… et à ralentir, au moins un peu, la course vers la guerre mondiale. Car seul le développement de la lutte du prolétariat international peut s’opposer au massacre généralisé d’une troisième guerre mondiale. Il n’y a donc pas d’autre alternative que de rejeter tous ensemble les attaques contre nos conditions de vie et de travail que le capitalisme mondial veut nous imposer.

Dès que les attaques tombent…

Organisez-vous, quel que soit votre nombre, et appelez vos collègues à vous rejoindre pour préparer la riposte ! Ne restez pas isolés chez vous ou ailleurs, n’utilisez vos smartphones et réseaux que pour vous rassembler géographiquement et vous mobiliser collectivement, en privilégiant les « rassemblements physiques » chaque fois qu’ils sont possibles !

Organisez des rassemblements, de véritables assemblées générales – pas de fausses assemblées par internet ou les réseaux ! – et des délégations massives, des manifestations de rue et dirigez-les vers d’autres lieux de travail !

Appelez à leur solidarité active et, lorsque c’est possible, appelez-les à vous rejoindre dans les manifestations, les rassemblements, les piquets de grève et même la grève !

Choisissez les revendications les plus unitaires possibles auxquelles le maximum de travailleurs d’autres lieux de travail et de corporation peuvent adhérer.

Luttes et grèves en masse internationales contre le capitalisme ! Telle est la voie, non seulement pour résister, mais aussi pour en finir avec le capitalisme et la guerre impérialiste.

Il faut se préparer à riposter tous ensemble !

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous dans la lutte contre le capital !

Groupe International de la Gauche Communiste, 25 avril 2025