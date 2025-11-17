Manifestations à Los Angeles contre la police: combattre les expulsions et licenciements de travailleurs (GIGC)

Les raids de la police de ces dernières semaines pour arrêter les travailleurs immigrés et les expulser du pays font partie d’une attaque contre l’ensemble des travailleurs d’Amérique. Ceux-ci ne peuvent rester indifférents face aux réactions et manifestations spontanées que la population, essentiellement prolétaires, du quartier de Paramount à Los Angeles a menées ces jours-ci.

Tout comme les licenciements du jour au lendemain dans les services publics, la bourgeoisie américaine sous la direction de l’équipe Trump qu’elle s’est choisie, augmente ses attaques ouvertes contre l’ensemble de la classe ouvrière du pays. Et cela au moment où l’inflation repart de plus belle et que les salaires en sont diminués d’autant dans tous les secteurs. Et au moment où le ralentissement de l’économie, aggravé par les politiques anti-ouvrières du gouvernement Trump, annonce des licenciements dans tous les secteurs et une exploitation accrue pour ceux qui gardent leur boulot.

Les manifestations spontanées des 6 et 7 juin à Los Angeles pour s’opposer à la descente de la police et aux arrestations d’ouvriers journaliers cherchant du travail dans un magasin d’outillage sont une première réaction que tout prolétaire doit saluer et avec laquelle il doit se solidariser. Mais si elles restent en l’état, elles seront rapidement défaites par la répression que la bourgeoisie américaine a déjà commencé à utiliser. Deux jours à peine après les premiers affrontements avec la police, le gouvernement a décidé d’envoyer la garde nationale et les marines contre les travailleurs. La répression étatique n’est qu’une facette du danger qui guette ces derniers. L’autre facette est la récupération de leur lutte par l’appareil du Parti démocrate et son détournement vers les urnes et le terrain électoral. Soyons clairs, la gauche démocrate et la droite trumpiste travaillent ensemble pour détourner les travailleurs de leur terrain de lutte. L’une représente l’enclume et l’autre le marteau.

Il n’est que deux voies, parallèles, pour faire face efficacement à la répression et aux expulsions : la première est d’organiser des manifestations et des rassemblements les plus massifs possibles dans les quartiers et chercher la solidarité active, voire la participation en masse de salariés d’entreprises des quartiers pour s’opposer à la police et paralyser son action. Cette lutte contre la répression et les déportations sera beaucoup plus efficace si les manifestations de rue sont renforcées par des actions de grève des travailleurs. En outre, les travailleurs et les quartiers d’autres villes du pays devraient entreprendre des actions similaires dans la mesure du possible, car les déportations massives ne toucheront pas uniquement les travailleurs californiens.

S’opposer aux expulsions et déportations d’immigrés, tout comme aux licenciements dans les secteurs publics et autres, peuvent permettre aux prolétaires du pays de se regrouper et d’établir une ligne de défense contre les attaques actuelles et celles, gravissimes, à venir du fait que la classe dominante et son État veulent préparer la guerre généralisée et nous en faire payer la facture. C’est sur ce terrain « de classe », celui des travailleurs et de leurs intérêts, et non celui de la défense de droits démocratiques ou autres, qu’il est possible de résister à l’offensive de la bourgeoisie américaine. C’est aussi sur celui des augmentations de salaires dans tous les secteurs, industriels ou non, syndiqués ou non, travail légal ou non que l’ensemble de la classe ouvrière peut et doit se rassembler.

Non aux arrestations et aux expulsions ! Non aux licenciements ! Augmentation générale des salaires face à l’inflation ! Il n’est qu’une seule « communauté » : celle des travailleurs salariés, quelque que soit leur passeport, leur couleur de peau, leur genre ou encore leur langue.

Pour résister aux attaques et déjouer la répression policière et de l’armée :

ne pas rester isolé !

chercher la solidarité dans tous les quartiers !

manifestation et rassemblements en masse, tous ensemble, tous unis !

Le GIGC, 11 juin 2025