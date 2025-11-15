La course effrénée à l’innovation de la Chine le futur hégémon capitaliste mondial (Tech Sinica)

11 Views

par Pepe Escobar

La course à l’innovation de la Chine atteint son paroxysme en 2025. Allons droit au but et concentrons-nous sur quatre domaines cruciaux.

1. Le facteur Huawei

Huawei teste déjà sa première machine de lithographie EUV développée en interne, capable de produire des puces de 3 nm. Les essais battent leur plein au centre de recherche de Dongguan, et la production de masse devrait démarrer en 2026.

On ne saurait trop insister sur l’importance de cette avancée chinoise, en particulier dans le domaine du plasma à décharge induite par laser (LDP), qui va bouleverser les règles du jeu. Elle est en passe de révolutionner complètement le secteur des semi-conducteurs.

La physique impliquée dans le LDP de Huawei est fondamentalement différente de la méthode employée par le monopole de fait de la société néerlandaise ASML. Comme il s’agit de la Chine, elle est plus simple, plus petite et moins coûteuse.

La technologie de Huawei est vouée à briser ce monopole tout en consolidant l’indépendance de la Chine en matière de puces. En termes de rentabilité, Huawei vise à produire des machines EUV à un coût bien inférieur à celui des machines ASML (environ 350 millions de dollars par unité) et à inonder la Chine de puces 3 nm fabriquées localement.

Tout cela se produit après que les «experts» occidentaux, à la suite des sanctions imposées par Trump 1.0 en 2019, aient déclaré qu’il faudrait jusqu’à 15 ans à la Chine pour rattraper son retard. Après tout, la technologie EUV est trop profondément ancrée dans la chaîne d’approvisionnement contrôlée par l’Occident. On supposait que la Chine ne serait jamais en mesure de briser ce monopole.

Bien sûr, tout monopole peut être brisé lorsque des partenariats public-privé – dans les domaines universitaire et technologique – investissent des milliards de dollars dans la R&D, rassemblent les meilleurs cerveaux et se concentrent sur la création d’un écosystème EUV à partir de zéro.

Il ne s’agit pas seulement de technologie, mais d’un véritable séisme géoéconomique et géopolitique. Un débat sérieux a eu lieu dans toute la Chine sur le fait qu’il faudrait entre deux et trois ans pour mettre fin à toute dépendance vis-à-vis de la technologie américaine/occidentale. Huawei et SMIC se rapprocheront déjà de la production en série de ces puces de 3 nm dès l’année prochaine. Il n’est pas difficile de calculer où se trouve l’avenir de la fabrication mondiale de puces.

Investir dans la R&D et atteindre le paradis des brevets

Passons maintenant à Fan Zhiyong, vice-président et ministre de la propriété intellectuelle de Huawei, qui s’est exprimé mardi dernier lors du 6e forum sur l’innovation et la propriété intellectuelle de l’entreprise.

Il a expliqué comment «du tout nouveau système d’exploitation HarmonyOS 6 au puissant super-nœud Atlas 950, notre équipe de R&D a obtenu des succès remarquables. Bien que de nombreux produits logiciels et matériels de pointe soient des projets d’ingénierie système de grande envergure, nous mettons tout en œuvre pour les rendre accessibles à tous».

Huawei organise presque chaque année un forum sur l’innovation et la propriété intellectuelle, au cours duquel sont abordées l’importance de la propriété intellectuelle ouverte/protégée et la promotion de ses dix meilleures inventions : cette année, il a notamment présenté les supernœuds, le système d’exploitation Harmony OS, les écrans pliables, les interconnexions optiques à courte portée et les disques SSD de nouvelle génération.

Ce n’est un secret pour personne : toutes ces avancées sont le fruit d’investissements considérables dans la R&D. Au cours des cinq dernières années, Huawei a investi plus de 20 % de son chiffre d’affaires annuel dans la R&D. Selon le tableau de bord de la R&D industrielle de l’UE 2024, Huawei occupe la sixième place mondiale en termes de dépenses de R&D.

Huawei ne considère pas ces réalisations comme menant à un «jardin clos». Au contraire, sa stratégie consiste à promouvoir une «industrie ouverte», notamment en lançant une série de nouveaux logiciels et matériels open source.

Cette ouverture se reflète dans le fait que Huawei est l’un des plus grands détenteurs de brevets au monde. À la fin de 2024, Huawei détenait plus de 150 000 brevets valides et autorisés dans le monde, dont plus de 50 000 brevets chinois, plus de 29 000 brevets américains et 19 000 brevets européens.

Ce qui nous amène à…

2. Autonomie technologique totale

Et bien sûr, cela repose principalement sur l’IA. Passons à trois initiatives technologiques clés récentes :

A. Pékin a interdit les puces IA étrangères dans tous les centres de données financés par l’État à travers le pays. Seules quelques entreprises privées qui construisent leurs propres centres de données seront exemptées.

B. Les gouvernements locaux et régionaux ont été encouragés et subventionnent déjà les factures d’électricité des centres de données IA. La Chine dispose d’un avantage infrastructurel clé par rapport aux États-Unis : une énergie bon marché et extrêmement abondante, comme j’ai pu le constater lors de mes récents voyages au Xinjiang. Cela est essentiel pour compenser le coût du passage aux puces nationales, une opération plus gourmande en énergie. Par exemple, le système de serveurs IA de Huawei, CloudMatrix 384, consomme plus d’énergie que le système NVL72 de Nvidia.

C. Pékin déploie également un nouveau plan ambitieux, «AI Plus Manufacturing», qui s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative AI Plus.

Le point A est extrêmement pertinent, car Trump 2.0 débat actuellement de la possibilité d’autoriser Nvidia à vendre une version allégée de ses puces Blackwell à la Chine. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, fait pression pour que cela se fasse, comme s’il n’y avait pas de lendemain, désespéré à l’idée de perdre définitivement le marché chinois au profit de Huawei. Il a annoncé de manière grandiloquente que la Chine n’avait que «quelques nanosecondes» de retard sur les États-Unis en matière de semi-conducteurs.

Le point C est également très pertinent car, comme nous l’avons vu avec le facteur Huawei, Pékin vise l’autosuffisance totale en matière de puces IA.

Pékin déploie une stratégie très intelligente. L’absence de puces étrangères dans les centres de données signifie un marché protégé de facto pour les innovateurs nationaux en matière de puces qui égalent les performances des puces étrangères. Il s’agit là d’une incitation considérable.

Li Lecheng, ministre de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), a annoncé que le MIIT publiera bientôt un plan «AI Plus Manufacturing», axé sur le déploiement de mises à niveau IA dans des secteurs clés, l’expansion de la conception assistée intelligente, de la simulation virtuelle et de la détection précoce des défauts, la promotion de nouveaux téléphones mobiles et ordinateurs équipés de l’IA, et l’accélération de la R&D pour les appareils intelligents de nouvelle génération tels que les robots humanoïdes et les interfaces cerveau-ordinateur.

En résumé, c’est ainsi que Pékin souhaite mettre en œuvre l’IA dans tous les domaines de l’économie chinoise. Il s’agit d’une stratégie d’innovation totale sans restriction. Des sanctions ? Quelles sanctions ?

Ce qu’une Chine stable et résiliente peut accomplir

3. Énergie propre

Cette révolution est déjà en marche : la Chine a pris une longueur d’avance sur l’ensemble de l’Occident, en installant, par exemple, près de 900 gigawatts de capacité solaire, soit plus que les États-Unis et l’Union européenne réunis.

L’année dernière, la Chine a produit 1826 térawatts/heure d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne, soit cinq fois l’équivalent énergétique de toutes ses ogives nucléaires.

Oui, c’est une superpuissance énergétique certifiée.

4. Une plateforme Big Data de détection précoce

L’Institut de recherche en technologie électronique de Nanjing, premier centre chinois d’électronique de défense et pôle d’innovation clé malgré les sanctions américaines, développe une «plateforme Big Data de détection précoce distribuée» révolutionnaire, capable de suivre en temps réel jusqu’à 1000 lancements de missiles dans le monde entier.

La plateforme fusionne les données provenant d’un vaste réseau de capteurs spatiaux, aériens, maritimes et terrestres, et utilise des algorithmes avancés pour distinguer les ogives des leurres et passer à l’action via des réseaux sécurisés.

Le système intègre littéralement tout : des flux de données fragmentés et hétérogènes provenant de multiples sources (radars, satellites, systèmes de reconnaissance optique et électronique), peu importe leur origine et leur date.

Cue vers l’intégration du système avec les missiles intercepteurs. Lors du défilé militaire du Jour de la Victoire en septembre dernier à Pékin, la Chine a présenté une nouvelle génération de missiles de défense aérienne et antimissiles balistiques, dont le HQ-29, capable d’intercepter des missiles hostiles au-delà de l’atmosphère. Appelez cela le Dôme du Dragon chinois.

Ce ne sont là que quatre vecteurs parmi les efforts concertés de la Chine en matière de technologie, l’un des thèmes clés du prochain plan quinquennal qui sera approuvé en mars prochain lors des «deux sessions» à Pékin.

Passons maintenant à Ronnie Chan, président émérite de l’Asia Society et président de son centre de Hong Kong. Il fait partie de ces membres affables de l’élite hongkongaise de la vieille école qui ont tout vu et qui sont capables de synthétiser ce qui nous attend de manière pertinente et agréable. Ce qu’il a récemment déclaré lors d’un séminaire organisé par la Shanghai Development Research Foundation ne pourrait être plus pertinent.

Retenez simplement trois points clés :

«Le peuple chinois est résilient et patient. Tant que la stabilité intérieure est maintenue, la pression extérieure ne fait que renforcer son endurance (…) dans cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, il n’y aura pas de véritable vainqueur, mais celui qui tiendra le plus longtemps sera la Chine».

«L’économie chinoise n’a pas été trop financiarisée et continue de reposer sur l’économie réelle. Ce n’est que lorsque le secteur manufacturier est fort qu’une nation peut rester stable et résiliente».

«La Chine doit rester calme, ni aveuglément optimiste ni aveuglément pessimiste. La Chine possède un vaste marché, une chaîne industrielle complète et une population travailleuse. Tant que la stabilité interne est maintenue, les pressions extérieures ne peuvent la vaincre. Les véritables opportunités à venir ne se trouvent pas dans l’immobilier ou la finance, mais dans le secteur des services et les économies réelles axées sur l’innovation».

Il n’y a pas de «miracle» chinois : tout est question de planification et de travail acharné. Et maintenant, place à la prochaine étape : l’innovation sans limites.

Pepe Escobar

source : Sputnik Globe