Spectacle de terrorisme : Tout sur le 13 novembre 2015 complètement manipulé par les services secrets

L’ÉTAT D’URGENCE EST UN COUP D’ÉTAT

Spectacle de terrorisme à Paris des 13 et 14 novembre 2015. Quelques éléments de réflexion…

Peur du terrorisme, peur du covid, peur du climat, et maintenant peur des Russes. Le pouvoir nous dirige par la peur. À chaque fois c’est la même chose. Le pouvoir veut se montrer indispensable, et faire l’Union Sacrée derrière lui. Il veut justifier des dépenses inconsidérées afin de mettre plein de fric dans les poches des déjà ultra-riches.

La peur paralyse et empêche toute contestation du pouvoir

Quand il a peur, le « citoyen lambda » se dit : « Mieux vaut un État qui nous exploite à fond et nous fait subir les pires saloperies, mais nous protège contre le terrorisme, le coronavirus, le climat ou les Russes que pas d’État du tout ! »

La manipulation du terrorisme par l’État

Pour bien comprendre la manipulation du terrorisme par l’État, son mobile et sa technique, voici un recueil de références indispensables présentées sous le titre « Terrorisme d’État sous faux drapeau, esquisse d’une bibliographie » :

http://mai68.org/spip/spip.php?article1053

Le 13 novembre 2015

Le matin-même de l’attaque du 13 novembre 2015, un exercice simulant des attentats simultanés à Paris avait été conduit sous le contrôle des ministères français de l’Intérieur et de la Défense.

La simulation d’attentats pile au moment où ils se produisent effectivement est une drôle de coïncidence que l’on avait déjà relevée lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, de ceux du 11 mars 2004 à Madrid, ou encore de ceux du 7 juillet 2005 à Londres ; alors que ces attentats avaient tous été programmés par les services secrets des pays où ils ont eu lieu.

Tout sur le 13 novembre 2015 :

https://mai68.org/spip/spip.php?article9449

Les gens sont trop pressés, ou trop paresseux. Ils ne cliquent pas sur le lien indiqué ci-dessus pour voir les précisions et les preuves. Certains m’ont même écrit pour savoir où était la source pour dire que les attentats ont été simulés le matin même où ils ont eu lieu ; alors qu’en suivant le lien indiqué, c’est la première chose qui apparaît dans un encadré en dessous. Ce lien je l’indique donc directement ici :

https://mai68.org/spip/spip.php?article9467