L’empire américain devient de plus en plus effrayant (C. Johnstone)

Par Caitlin Johnstone – Le 9 novembre 2025 – Source Blog de l’auteur

Le secrétaire à la Guerre™ Pete Hegseth a déclaré vendredi lors d’un discours que les États-Unis se trouvaient à “un moment style 1939” dû à “l’urgence croissante” avec laquelle “les ennemis se rassemblent, les menaces grandissent”, ajoutant : “Nous ne construisons pas pour un temps de paix. Nous orientons le Pentagone et notre base industrielle sur la base d’une guerre”.

Tout devient de plus en plus sombre et effrayant dans l’ombre de l’empire.

Nate Bear a publié un rapport dans son bulletin d’information intitulé «Les drones IA utilisés à Gaza surveillent maintenant les villes américaines» (!?…) à propos d’une nouvelle société appelée Skydio qui “au cours des dernières années est passée d’une relative obscurité à devenir tranquillement une entreprise valant plusieurs milliards de dollars et le plus grand fabricant de drones aux États-Unis“. Bear rapporte que Skydio a maintenant passé des contrats avec les services de police de presque toutes les grandes villes américaines pour utiliser ces drones, testés à Gaza, pour la surveillance des civils américains.

Haaretz rapporte que les efforts d’Israël pour manipuler les esprits américains afin qu’ils soutiennent l’entité sioniste incluent le versement de millions de dollars dans des opérations d’influence ciblant les fidèles chrétiens et des efforts pour changer les réponses aux requêtes liées à la Palestine sur des services d’IA populaires comme ChatGPT. C’est fou comment vous pouvez littéralement vous occuper de vos propres affaires dans votre propre église un dimanche matin et vous retrouver soudainement à vous faire défoncer la gorge par une propagande payée par l’État d’Israël.

The Intercept rapporte que YouTube, qui appartient à Google, a discrètement supprimé plus de 700 vidéos documentant les atrocités commises par Israël à Gaza dans le cadre d’une purge des groupes de défense des droits de l’homme pro-palestiniens de la plateforme. Ces suppressions massives par la Silicon Valley comme celle-ci combinées à l’afflux soudain de faux contenus vidéo générés par l’IA polluant l’écosystème de l’information pourraient servir à effacer et à obscurcir les preuves de l’holocauste à Gaza pour les générations futures.

Un nouveau rapport de Reuters indique que l’année dernière, les États-Unis disposaient de renseignements montrant que les propres avocats d’Israël avertissaient que les atrocités de masse commises par Tsahal dans la bande de Gaza pourraient donner lieu à des accusations de crimes de guerre. C’est une preuve supplémentaire que l’administration Biden savait qu’elle soutenait un génocide, y compris pendant la saison électorale, lorsque les Américains de gauche se faisaient dire qu’ils devaient voter pour la vice-présidente de l’époque, Kamala Harris, s’ils voulaient sauver Gaza.

En Italie, une journaliste a été licenciée de l’agence de presse Nova pour avoir demandé à une fonctionnaire de l’UE si elle pensait qu’Israël devrait être responsable de la reconstruction de Gaza de la même manière que la Russie devrait financer la reconstruction de l’Ukraine. Un porte-parole de Nova a confirmé à The Intercept que la journaliste avait en effet été licenciée pour avoir posé la question gênante au motif que “La Russie avait envahi un pays souverain sans provocation, alors qu’Israël répondait à une attaque.”

Reuters rapporte que les États-Unis se préparent à établir une base militaire à Damas. Pendant des années, l’empire a mené une opération complexe de changement de régime en Syrie pour évincer Assad, d’abord en soutenant des forces par procuration pour détruire le pays, puis par des sanctions économiques et finalement une occupation militaire américaine pour empêcher la reconstruction. Et ça a marché. La sale guerre de l’empire en Syrie sera citée par les monstres bellicistes pendant des années à venir comme preuve que l’interventionnisme pour un changement de régime peut réussir si vous vous y accrochez suffisamment et faites tout le mal possible.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires troublantes de ces derniers jours sur lesquelles je n’avais pas encore eu l’occasion d’écrire. C’est le genre de monde que nous offre l’empire américain. Il n’y a rien d’autre au menu que plus de guerre, plus de génocide, plus de surveillance, plus de censure, plus de tyrannie et plus d’abus.

Les choses vont continuer à devenir de plus en plus dystopiques pour tous ceux qui vivent sous la coupe de la structure du pouvoir impérial jusqu’à ce que suffisamment d’entre nous décident que l’empire doit prendre fin.

