Le spectacle du narcotrafic remplace celui du terrorisme (vidéo 48 »)
Le pouvoir avoue que le narcotrafic
Remplace le terrorisme
Pour faire l’union sacrée
Enregistré sur franceinfo le 18 novembre 2025 à 19h02
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
Le spectacle du terrorisme ne prend plus ; trop de gens ont compris qu’il est complètement manipulé. Le pouvoir remplace donc la lutte contre le terrorisme par la lutte contre le narcotrafic… qui est tout autant manipulée. Mais, pour l’instant, cela se voit moins.
Ça rappelle Trump qui essaie d’utiliser l’excuse de la drogue pour envahir le Vénézuela. Mais ici, ce sont nos vies que le pouvoir veut envahir.
Si l’État était honnête, il enlèverait la prohibition. Tant qu’il y aura la prohibition sur la drogue, il y aura des al Capone de la drogue !
S’il ne le fait pas c’est parce que ce sont les services secrets qui sont au sommet du deal :
(Regarder au moins la première vidéo de seulement 3’44)
Pour le cas où quelques uns douteraient encore que le terrorisme est essentiellement manipulé, je conseille deux vidéos. Tout d’abord une très rigolote et très courte qui nous vient du bon vieux temps des guignols de l’info :
Et ensuite une autre incontestable qui vient de la télévision très officielle LCP qui explique que les Brigades Rouges italiennes étaient manipulées par les services secrets :
Et quand même un lien qui donne accès à plein de vidéos sur le sujet de la manipulation du terrorisme par l’État dont une vidéo ARTE sur le meurtre de JFK :
Les histoires de narcotrafic sont tout autant manipulées que celles de terrorisme.
Il y même gros à parier que des agents secrets de l’État tuent des trafiquants de drogue faisant partie d’une certaine bande, en se faisant passer pour des membres d’une bande concurrente, afin de créer une envie de vengeance et donc une guerre des gangs.
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/11/o-espectaculo-do-trafico-de-drogas-esta.html