Le spectacle du narcotrafic remplace celui du terrorisme (vidéo 48 »)

Le spectacle du terrorisme ne prend plus ; trop de gens ont compris qu’il est complètement manipulé. Le pouvoir remplace donc la lutte contre le terrorisme par la lutte contre le narcotrafic… qui est tout autant manipulée. Mais, pour l’instant, cela se voit moins.

Ça rappelle Trump qui essaie d’utiliser l’excuse de la drogue pour envahir le Vénézuela. Mais ici, ce sont nos vies que le pouvoir veut envahir.

Si l’État était honnête, il enlèverait la prohibition. Tant qu’il y aura la prohibition sur la drogue, il y aura des al Capone de la drogue !

S’il ne le fait pas c’est parce que ce sont les services secrets qui sont au sommet du deal :

