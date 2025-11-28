Le Crash 2025-2026 : « La mère de toutes les crises économiques » et les étapes de l’insurrection populaire
Nous amorçons une série d’études géopolitiques afin d’expliquer les facteurs économiques déterminants, ceux qui mènent invariablement le mode de production capitaliste (MPC) à la crise mondiale et à la guerre globale. La voie du désastre s’écoule de la crise économique systémique, à la crise politique structurelle, à la crise sociale conjoncturelle. Bref, voici une perspective historique qui pourrait mener de l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne: « la mère de toutes les révolutions« .
Une réflexion sur “Le Crash 2025-2026 : « La mère de toutes les crises économiques » et les étapes de l’insurrection populaire”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/11/a-crise-de-2025-2026-mae-de-todas-as.html