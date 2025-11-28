vendredi, novembre 28, 2025
7 au Front

Le Crash 2025-2026 : « La mère de toutes les crises économiques » et les étapes de l’insurrection populaire

Robert Bibeau 11 Views 1 Comment

Nous amorçons une série d’études géopolitiques afin d’expliquer les facteurs économiques déterminants, ceux qui mènent invariablement  le mode de production capitaliste (MPC) à la crise mondiale et à la guerre globale. La voie du désastre s’écoule de la crise économique systémique, à la crise politique structurelle, à la crise sociale conjoncturelle.  Bref, voici une perspective historique qui pourrait mener de l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne: « la mère de toutes les révolutions« .

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Une réflexion sur “Le Crash 2025-2026 : « La mère de toutes les crises économiques » et les étapes de l’insurrection populaire

