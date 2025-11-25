AZOV : l’élite de l’armée ukrainienne !?!
Sur France-Info, vers 12h05 le 24 novembre 2025, la propagande du pouvoir a osé présenter le régiment AZOV comme « l’élite de l’armée ukrainienne » !
Ukraine – 24 mars 2018 – Enquête européenne sur la contre-révolution nazie du Maïdan en 2014 (vidéos)
La contre-révolution nazie de Kiev en 2014 :
LA VÉRITÉ EST DANS L’INSTANT
En Ukraine, ce sont les nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev
Enregistré sur France 2 le 24 fevrier 2014 à 19h58
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo de 3’41 ».
L’article est constitué avant tout de vidéos pour se souvenir et pour prouver qu’un court instant, des « journalistes » de télé ont osé être de vrais journalistes au lieu d’être ce que le pouvoir leur demande d’être, c’est-à-dire des journaputes. En effet, pendant un jour ou deux, ils ont osé dénoncer que le nouveau pouvoir à Kiev est tenu par les nazis.
Mais, depuis, la censure a repris le pouvoir à la télévision française, et ces rares instants de liberté et donc de vérité sont déjà à conjuguer au passé. La guerre de l’impérialisme occidental nazi avant tout ! impérialisme occidental qui doit cacher son aspect nazi à sa propre population, aspect qu’il m’est par conséquent indispensable de souligner, ainsi que la propagande anti-russe primaire qui inonde en permanence les plateaux de la télévision française.
Il faut se souvenir aussi qu’un Ordre Nouveau règne à Kiev, celui des nazis, d’où cette page internet destinée à servir de référence.
Cliquer ici pour l’article complet, la vidéo et les commentaires
