mardi, novembre 25, 2025
AZOV : l’élite de l’armée ukrainienne !?!

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5528

Sur France-Info, vers 12h05 le 24 novembre 2025, la propagande du pouvoir a osé présenter le régiment AZOV comme « l’élite de l’armée ukrainienne » !
Vous pouvez retrouver et commenter cet article ici :
Ukraine – 24 mars 2018 – Enquête européenne sur la contre-révolution nazie du Maïdan en 2014 (vidéos)

https://mai68.org/spip2/spip.php?article1434

La contre-révolution nazie de Kiev en 2014 :

https://mai68.org/spip/spip.php?article6895

 

LA VÉRITÉ EST DANS L’INSTANT

 

 

En Ukraine, ce sont les nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev

Enregistré sur France 2 le 24 fevrier 2014 à 19h58

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo de 3’41 ».

L’article est constitué avant tout de vidéos pour se souvenir et pour prouver qu’un court instant, des « journalistes » de télé ont osé être de vrais journalistes au lieu d’être ce que le pouvoir leur demande d’être, c’est-à-dire des journaputes. En effet, pendant un jour ou deux, ils ont osé dénoncer que le nouveau pouvoir à Kiev est tenu par les nazis.

Mais, depuis, la censure a repris le pouvoir à la télévision française, et ces rares instants de liberté et donc de vérité sont déjà à conjuguer au passé. La guerre de l’impérialisme occidental nazi avant tout ! impérialisme occidental qui doit cacher son aspect nazi à sa propre population, aspect qu’il m’est par conséquent indispensable de souligner, ainsi que la propagande anti-russe primaire qui inonde en permanence les plateaux de la télévision française.

Il faut se souvenir aussi qu’un Ordre Nouveau règne à Kiev, celui des nazis, d’où cette page internet destinée à servir de référence.

Cliquer ici pour l’article complet, la vidéo et les commentaires

Bien à vous,
do
Le génocide des Palestiniens par Israël continue. Manif à Paris :

Israël continue à tuer à Gaza pendant que les Palestiniens enterrent les 25 victimes de la veille

23 novembre 2025
https://europalestine.com/2025/11/23/israel-continue-a-tuer-a-gaza-pendant-que-les-palestiniens-enterrent-les-25-victimes-de-la-veille/
Mourir pour la France ?
Mais quelle France ?
Celle qui fait la guerre en Indochine ? en Algérie ? En Afrique ?
Celle qui fait la guerre contre la Russie qui nous a sauvé des nazis et qui combat à nouveau le nazisme en Ukraine ?
Celle qui applaudit des deux mains le génocide des Palestiniens (qui fait semblant d’être contre mais livre des armes à Israël) ?
Cliquer ici pour l’article et les commentaires :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5524

 

 

 

 

 

 

