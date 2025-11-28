10 Views

Il semble que Keith Kellogg, l’envoyé spécial de l’impérialisme américain en Ukraine, ait été licencié pour avoir divulgué des informations sur le «plan de paix» (sic) en 28 points. Suivons les indices que l’analyste Jacques Baud a décortiqué ici: Plan de guerre en 28 points poussé par les États-Unis et l’OTAN (Jacques Baud) – les 7 du quebec

Par Moon of Alabama – Le 22 novembre 2025. Le mardi 18 novembre, quelqu’un a «divulgué» au journaliste d’Axios, Barak Ravid, qui a ensuite écrit le premier article concernant le nouveau plan de Trump pour la guerre de proxy en Ukraine. Scoop : Les États-Unis élaborent secrètement un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine (sic) Les 28 points du plan se répartissent en quatre catégories générales, selon les sources d’Axios : la paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations entre les États-Unis, la Russie et l’Ukraine. … L’envoyé de Trump, Steve Witkoff, dirige la rédaction du plan et en a longuement discuté avec l’envoyé russe Kirill Dmitriev, a déclaré un responsable américain.

Peu de temps après, Steve Witkoff a commis une erreur sur Twitter lorsqu’il a envoyé une réponse destinée à un message privé direct à la partie publique de son compte. Il l’a rapidement supprimé mais quelqu’un avait déjà fait une capture d’écran.

Le jeudi 20 novembre, le New York Post l’a mentionné :

De hauts responsables américains confirment les détails du plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine (sic) Le commentaire [de Marco Rubio] est intervenu après qu’Axios a annoncé mardi qu’un accord avait été conclu, citant l’homme de main de Poutine, Kirill Dmitriev, qui a affirmé avoir travaillé sur le plan avec Witkoff. De hauts responsables américains pensent que Dmitriev a divulgué le plan à Axios comme moyen de faire passer “leur point de vue en premier [parce que] il apparait qu’ils en sont les gagnants”, a déclaré l’un des responsables. “C’est juste du coup pour coup. Ça l’a toujours été.” Witkoff semblait avoir supposé la même chose dans un message rapidement supprimé à X en réponse à l’article mardi soir. « Il a dû l’avoir obtenu de K« , a écrit Witkoff à propos de l’auteur d’Axios, Barak Ravid, voulant apparemment l’envoyer en tant que message, se référant à Dmitriev par sa première initiale.

Je doute sérieusement que le « K » mentionné par Witkoff soit Kirill Dmitriev. Dimitriev n’est pas un initié de Washington. Il est peu probable qu’il divulgue quoi que ce soit à un porte-parole israélien chez Axios.

Un autre « K« , intimement impliqué dans tout ce qui concerne Kiev est le général Keith Kellogg. Lorsque la fuite s’est produite, il était toujours l’envoyé spécial de Trump à Kiev et aura eu connaissance du plan.

Au lendemain de la fuite à Axios, Kellogg a été licencié. Comme Reuters l’a rapporté mercredi :

Exclusif : L’envoyé ukrainien de Trump, Kellogg, quittera son poste en janvier, selon des sources WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) – L’envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l’Ukraine, Keith Kellogg, a déclaré à ses collaborateurs qu’il envisageait de quitter l’administration en janvier, ont déclaré quatre sources à Reuters, un départ qui signifierait la perte d’un défenseur clé de l’Ukraine dans l’administration Trump. L’envoyé présidentiel spécial est une désignation temporaire, et de tels envoyés doivent en théorie être confirmés par le Sénat pour rester en poste au-delà de 360 jours. Kellogg a indiqué que janvier serait un point de départ naturel, compte tenu de la législation en vigueur, ont indiqué les sources, qui ont demandé l’anonymat pour discuter de conversations privées. Son départ sera une mauvaise nouvelle à Kiev. Le lieutenant général à la retraite était largement considéré par les diplomates européens, Ukrainiens inclus, comme une oreille bienveillante au sein d’une administration qui s’est parfois intéressé au point de vue de Moscou sur les origines de la guerre en Ukraine.

Je doute de ce que les sources ont expliqué à Reuters, le fait que Kellogg démissionne en raison de l’échéance de janvier. Ce sera l’explication officielle. Mais The Hill a rapporté vendredi que la Maison Blanche était muette à ce sujet :

L’envoyé spécial de Trump pour l’Ukraine va quitter son poste L’envoyé spécial du président Trump pour l’Ukraine, Keith Kellogg, quittera ses fonctions en janvier, a confirmé jeudi la Maison Blanche à The Hill, alors que le président a renouvelé ses efforts pour mettre fin à la guerre de la Russie contre Kiev. La Maison Blanche n’a fourni aucun autre détail sur les raisons du départ de Kellogg, dont le rôle et l’influence dans l’administration Trump ont suscité des réactions mitigées. … Il avait été initialement nommé en janvier envoyé spécial pour la Russie et l’Ukraine, et avait auparavant préconisé de conditionner l’aide militaire américaine à l’acceptation par Kiev de participer aux pourparlers de paix. Le profil de Kellogg a été réduit à se concentrer uniquement sur l’Ukraine lorsque Trump a fait venir Witkoff pour servir d’envoyé spécial en Russie. Dans sa position, Kellogg était considéré comme un défenseur de Kiev dans une administration plus proche de la position de négociation du Kremlin.

Des sources anonymes ont déclaré à Reuters et à The Hill que Kellogg partait parce que le temps pressait avant qu’il n’ait besoin de la confirmation du Congrès. Le moment opportun pour cela serait en janvier.

Mais si c’est le cas, pourquoi la Maison Blanche ne le confirmerait-elle pas ?

Et si janvier est la date de fin, pourquoi le remplaçant de Kellogg a-t-il déjà été nommé vendredi ?

Comme l’a écrit le Guardian hier :

Zelensky dit que l’Ukraine fait face à un choix impossible alors que Trump pousse son plan pour mettre fin à la guerre Une délégation de hauts responsables militaires américains dirigée par le secrétaire à l’armée, Dan Driscoll, s’est entretenue avec Zelensky jeudi à Kiev. Trump a nommé Driscoll – l’ami et ancien camarade de classe de Vance – comme son nouveau « représentant spécial« . Le groupe de généraux américains devrait probablement se rendre à Moscou à la fin de la semaine prochaine pour discuter du “plan de paix” avec le Kremlin, ont indiqué des sources américaines.

Pour résumer :

La fuite du plan en 28 points à Axios s’est produite mardi.

Witkoff texte immédiatement que « K » est à l’origine de la fuite.

Mercredi, Reuters rapporte que Kellogg part en janvier.

Jeudi, The Hill rapporte que la Maison Blanche « n’a donné aucun détail » sur son départ.

Les « hauts responsables américains » obscurcissent l’affaire dans le NY Post en affirmant que le « K » de Witkoff signifiait Kirill Dmitriov.

Vendredi, Le Guardian déclare que le poste et le titre de Kellogg ont déjà été confiés à quelqu’un d’autre.

Je parierai à un contre cent, dans n’importe quelle devise, que c’est Kellogg qui a divulgué le plan. Witkoff s’en est plaint à Trump (ou à Vance). Kellogg a été viré avec effet immédiat. Son remplaçant est déjà là. Les affirmations anonymes selon lesquelles Kellogg part pour d’autres raisons (faites par Kellogg lui-même?), sont fausses et faite pour obscurcir l’affaire.

Hier, Dan Driscol, le remplaçant de Kellogg, informait déjà les ambassadeurs européens à Kiev :

Le secrétaire américain à l’armée, Dan Driscoll, a informé les ambassadeurs des pays de l’Otan lors d’une réunion à Kiev vendredi soir, après des entretiens avec Zelensky et un appel téléphonique de la Maison Blanche. “Aucun accord n’est parfait, mais cela doit être fait le plus tôt possible”, leur a-t-il dit, selon une personne qui était présente. L’ambiance dans la salle était sombre, plusieurs ambassadeurs européens remettant en question le contenu de l’accord et la manière dont les États-Unis avaient mené les négociations avec la Russie sans tenir les alliés informés. « C’était une réunion cauchemardesque. Avec à nouveau l’argument « vous n’avez pas les cartes en main » », a déclaré une source, faisant référence à l’affirmation de Trump selon laquelle Zelensky n’avait aucune carte à jouer, lors d’une réunion controversée à la Maison Blanche en février.

Alastair Crooke, qui a une expérience personnelle de la diplomatie hardcore, pense que le plan en 28 points fait partie d’une escalade pour pousser la Russie à faire des concessions :

Cet ensemble de propositions n’est pas susceptible d’être accepté par les Européens, la Russie ou même Zelensky. Leur but est de dicter un nouveau point de départ à toute future négociation. Toutes les concessions russes stipulées dans le texte seront « empochées » par les États-Unis, tandis que le tapis sera tiré sur les « principes déclarés » de la Russie. Les pressions sur la Russie vont s’intensifier. L’escalade a déjà commencé. Coïncidant avec la publication des propositions, quatre ATACM ciblés et à longue portée fournis par les États-Unis ont été tirés profondément dans le territoire russe d’avant 2014 à Voronej, où se trouvent les radars stratégiques russes à l’horizon. Tous ont été abattus et les missiles russes Iksander ont immédiatement détruit les plates-formes de lancement et tué les 10 opérateurs de lancement. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a menacé de nouvelles sanctions pour la Russie, et Trump a indiqué qu’il était d’accord avec la proposition de sanctions à 500% du sénateur Lindsay Graham pour ceux qui commercent avec la Russie – à condition que lui, Trump, ait une totale discrétion sur le nouveau train de sanctions. L’objectif global de ces propositions est clairement de coincer Poutine et de l’éloigner de ses principes fondamentaux – tels que son insistance à éliminer les causes profondes du conflit, et pas seulement les symptômes. Il n’y a aucune allusion dans ce document à une reconnaissance des causes profondes [expansion de l’OTAN et des emplacements de missiles] au-delà de la vague promesse d’un “dialogue [qui] sera mené entre la Russie et l’OTAN, sous la médiation des États-Unis, pour résoudre tous les problèmes de sécurité et créer les conditions d’une désescalade, assurant ainsi la sécurité mondiale et augmentant les opportunités de coopération et de développement économique futur”. Bla, bla, bla. Il semble que l’escalade soit proche. La Russie devra réfléchir à la manière de dissuader militairement les États-Unis de manière efficace, sans toutefois franchir les marches de l’échelle menant à la 3e Guerre mondiale …

Les chihuahuas de guerre continueront d’aboyer tandis que l’opération militaire spéciale continuera d’avancer.

Le «plan de paix» (sic) en 28 points du Maître de Cirque pour l’Ukraine peut être considéré comme un phoque apprivoisé qui s’éclabousse dans un étang pour amuser les spectateurs. Et ensuite, on passe à une autre attraction.

Pourtant, si on le prend au sérieux – et cela nécessite non pas une pincée, mais un tonneau de sel –, il ressemble comme deux gouttes d’eau au «plan» du Maître de Cirque pour Gaza, avec cette fois-ci pour objectif d’arracher une «victoire» pitoyable des griffes de l’Empire du chaos, qui a subi une défaite stratégique de facto.

Voyons les réactions. Vous trouverez ici l’analyse de Larry Johnson – que je partage –, mais surtout la vidéo de l’étonnante interview de deux heures que nous avons réalisée en milieu de semaine à Moscou avec la brillante Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères la plus éloquente de la planète.

Ce que Mme Zakharova nous a essentiellement dit, c’est qu’en milieu de semaine, il n’y avait pas eu de réaction russe parce que Moscou n’avait rien reçu de concret : «Lorsque nous aurons des informations officielles, lorsque nous les recevrons par les canaux appropriés, nous serons bien sûr toujours ouverts à la collaboration».

Il en va de même pour le Kremlin. Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov : «Non, nous n’avons rien reçu officiellement. Nous constatons certaines innovations. Mais officiellement, nous n’avons rien reçu. Et il n’y a pas eu de discussion substantielle sur ces points».

La première réponse concrète et laconique du président Poutine a été étonnamment explicite : vêtu d’un treillis, en visite dans un centre de commandement, il a souligné que le gouvernement en place à Kiev ne pouvait plus être qualifié de «direction politique», car il s’agissait simplement d’une «organisation criminelle».

Après quelques jours frénétiques, noyés dans un tsunami de propagande orchestrée par les médias grand public de l’OTAN, soutenant mais essentiellement opposés aux 28 points, quelqu’un à Washington – et pas nécessairement l’intermédiaire russe Kirill Dmitriev – les a peut-être transmis officiellement au Kremlin.

Vendredi dernier, nous avons enfin eu la réponse du président Poutine, lors d’une session des membres permanents du Conseil de sécurité russe.

Les points clés soulevés par Poutine doivent être soulignés :

Alaska : «Le point principal du sommet de l’Alaska, son objectif principal, était que lors des pourparlers à Anchorage, nous avons confirmé que, malgré certaines questions difficiles et complexités, nous étions néanmoins d’accord avec ces propositions et étions prêts à faire preuve de la flexibilité demandée».

Réaction des pays du Sud : «Nous avons fourni des informations détaillées à tous nos amis et partenaires du Sud sur ces questions, notamment à la Chine, à l’Inde, à la RPDC, à l’Afrique du Sud, au Brésil, à de nombreux autres pays et, bien sûr, aux États membres de l’OTSC. Tous nos amis et partenaires, et je tiens à le souligner, sans exception, ont soutenu ces arrangements potentiels».

Absence de réponse des États-Unis : «Cependant, après les négociations en Alaska, nous avons constaté une certaine pause de la part des États-Unis, et nous savons que cela est dû au refus de facto de l’Ukraine d’accepter le plan de paix proposé par le président Trump. Je pense que c’est précisément pour cette raison qu’une nouvelle version a vu le jour – essentiellement un plan actualisé comprenant 28 points». Notez que «actualisé» est ici le mot clé – comme dans une extension de l’Alaska.

Ce que signifie réellement le plan en 28 points : «Nous avons le texte. Nous l’avons reçu par nos canaux de communication existants avec l’administration américaine. Je pense qu’il pourrait également servir de base à un accord de paix définitif, mais ce texte n’est pas discuté avec nous sur le fond. Et je peux suggérer pourquoi.

La raison, je pense, reste la même : l’administration américaine ne parvient toujours pas à obtenir le consentement de l’Ukraine, qui le rejette.

De toute évidence, l’Ukraine et ses alliés européens continuent de se bercer d’illusions et rêvent toujours d’infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Je pense que cette position ne tient pas tant à un manque de compétence – je laisserai ce sujet de côté pour l’instant – qu’à l’absence d’informations objectives sur la situation réelle sur le terrain».

À propos de l’UE et de l’Ukraine : «Tout bien considéré, ni l’Ukraine ni l’Europe ne saisissent les conséquences de cette voie. Un exemple très récent : Koupiansk. Il n’y a pas longtemps, le 4 novembre, il y a deux semaines à peine, les responsables à Kiev ont déclaré publiquement qu’il n’y avait pas plus de 60 militaires russes dans la ville et que, selon eux, les forces ukrainiennes la débloqueraient complètement dans les jours suivants.

Mais je tiens à vous informer qu’à ce moment-là, le 4 novembre, la ville de Koupiansk était déjà pratiquement entièrement sécurisée par les forces armées russes. Nos soldats étaient, comme on dit, en train de terminer le travail, c’est-à-dire de nettoyer les rues et les quartiers restants. Le sort de la ville était déjà scellé.

Qu’est-ce que cela nous apprend ? Soit les dirigeants de Kiev ne disposent pas d’informations objectives sur la situation au front, soit, s’ils en disposent, ils sont tout simplement incapables de l’évaluer objectivement».

L’opération militaire spéciale continuera : «Si Kiev ne veut pas discuter des propositions du président Trump et les rejette, alors eux-mêmes – et leurs instigateurs de guerre européens – doivent comprendre que la situation à Koupiansk se répétera inévitablement dans d’autres secteurs clés du front. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais le résultat se répétera inévitablement».

La conclusion inévitable : «Dans l’ensemble, cela nous convient, car cela permet d’atteindre les objectifs de l’opération militaire spéciale par des moyens militaires. Mais, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, nous sommes également prêts à mener des négociations de paix et à résoudre les problèmes par des moyens pacifiques. Toutefois, cela nécessite une discussion approfondie de tous les détails du plan proposé. Nous sommes prêts à cela».

Déconstruire un méli-mélo incohérent

Nous en revenons donc enfin à l’essentiel, ce que tous ceux qui ont un QI supérieur à la température ambiante et qui suivent la guerre impériale par procuration contre la Russie en Ukraine savent déjà : la Russie est prête pour la paix, mais, selon les propres termes de Poutine, «elle est également satisfaite de la dynamique actuelle de l’opération militaire spéciale». Car celle-ci conduit, lentement mais sûrement, «à la réalisation de ses objectifs» sur le champ de bataille.

Quelle que soit la véritable histoire derrière les 28 points – en supposant que ce soit Dmtriev et Witkoff qui se soient terrés à Miami pendant trois jours, puis que le néoconservateur Marco Rubio et Jared Kushner (!), expert en rien mais atout sioniste, se soient joints à eux -, le «plan» désordonné, voire infantile, se présentant comme l’hégémonie au pouvoir et se moquant des BRICS/OSC, est totalement irréalisable.

Et si c’était exactement le but recherché ?

La nouvelle rumeur frénétique est que le sweat-shirt trempé de sueur à Kiev a reçu un ultimatum de Trump 2.0 : dans le cadre d’un nouveau «calendrier agressif», il doit se rallier à la cause. Sinon…

Les soutiens de Kiev – l’assortiment proverbial de chihuahuas composé de l’UE, de la Commission européenne (CE) et des «dirigeants» de certaines capitales – ont rejeté les 28 points, tout comme Kiev, dès le début.

Les 28 points réussissent en effet l’exploit de rassembler un méli-mélo incohérent qui est irréalisable non seulement pour la Russie, mais aussi pour le combo UE/OTAN. Quelques exemples :

Point 4 : «Un dialogue entre la Russie et l’OTAN, sous l’égide des États-Unis, sera lancé afin de résoudre les questions de sécurité et de promouvoir la coopération». L’OTAN est une création de l’Empire du Chaos. Elle ne «coopérera» jamais avec la Russie, qui représente une «menace existentielle».

Point 9 : «Des avions de combat européens seront stationnés en Pologne». Cela signifie que l’OTAN est toujours prête à attaquer le territoire russe.

Point 10. «La garantie de sécurité des États-Unis [à l’Ukraine] est assortie de conditions : – Les États-Unis reçoivent une compensation». C’est purement et simplement une «offre que vous ne pouvez pas refuser», digne de la mafia.

Point 13 : «La Russie sera réintégrée dans l’économie mondiale :

Levée progressive des sanctions

Coopération économique à long terme entre les États-Unis et la Russie

Coentreprises dans les domaines de l’IA, de l’énergie, des infrastructures, des terres rares et de l’extraction dans l’Arctique

La Russie réintègre le G8».

C’est de cela qu’il s’agit, selon le Maître de Cirque lui-même : s’emparer des ressources naturelles russes. De plus, la Russie n’a pas besoin du G8 : Moscou se concentre sur les BRICS/OSC.

Point 14 : «Les avoirs russes gelés seront répartis comme suit :

100 milliards de dollars utilisés pour reconstruire l’Ukraine (dirigée par les États-Unis)

Les États-Unis reçoivent 50% des bénéfices des investissements dans la reconstruction

L’Europe contribue à hauteur de 100 milliards de dollars supplémentaires

Les avoirs gelés restants sont versés dans un véhicule d’investissement conjoint américano-russe afin d’approfondir les liens économiques».

C’est le comble du théâtre de l’absurde : non seulement les Américains veulent utiliser les fonds russes pour reconstruire l’Ukraine – qu’ils ont contribué à détruire -, mais leur «10% pour le grand patron» s’avère être un pourcentage considérable de 50%.

Point 17 : «Les États-Unis et la Russie prolongeront les traités de contrôle des armes nucléaires, notamment le nouveau START». Une idée vouée à l’échec : Moscou n’a cessé de souligner que les traités de contrôle des armements ne feront pas l’objet de négociations dans le cadre de l’opération militaire spéciale.

Point 21 : «Arrangements territoriaux :

La Crimée, Donetsk et Lougansk sont reconnues comme étant de facto russes, y compris par les États-Unis.

Certaines parties de Kherson et Zaporijia deviennent des zones «de contact» gelées (également reconnues de facto).

La Russie renonce aux autres zones convenues.

L’Ukraine se retire des parties restantes de Donetsk ; la zone devient une zone tampon neutre reconnue par la Russie.

Les forces russes ne peuvent pas entrer dans la zone tampon».

Totalement irréalisable, et pas seulement pour le tandem UE/OTAN-Kiev. Kherson et Zaporijia sont désormais, constitutionnellement, entièrement russes et seront libérées sur le champ de bataille.

Point 26 : «Amnistie totale pour toutes les parties pour toutes les actions menées pendant la guerre : pas de poursuites, pas de plaintes pour crimes de guerre». Totalement irréalisable : Kiev a imposé l’utilisation du terme «amnistie» au lieu de «audit» dans le projet de document. Moscou n’acceptera rien de moins que la poursuite en justice de tous les membres de «l’organisation criminelle». Oui, il y aura un tribunal pour crimes de guerre.

Point 27 : «L’accord sera juridiquement contraignant et appliqué par un Conseil de paix présidé par Donald J. Trump». C’est une répétition de Gaza. Comme si Poutine et le Conseil de sécurité russe acceptaient un «Conseil de paix» présidé par un Maître de Cirque dont la date d’expiration approche à grands pas, sans parler d’être subordonné aux perdants d’une guerre par procuration vicieuse.

À propos d’une conclusion vraiment intrigante

Une conclusion plausible des 28 points est que l’oligarchie sélectionnée qui dirige l’Empire du Chaos continue de mener un racket de protection – et que la seule façon de sauver la défaite stratégique de facto dans le pays 404 est de gagner rapidement de l’argent.

Une autre conclusion plus intrigante et plausible est que les 28 points n’ont jamais été destinés à être acceptés par le duo UE-Kiev. Il s’agit uniquement de la stratégie de sortie du Maître de Cirque de la débâcle en Novorossia.

Trump prépare déjà le terrain – comme dans «j’ai tout essayé, mais Zelensky ne veut pas se plier». C’est donc désormais son problème – et celui de sa bande -, aux côtés des chihuahuas de l’UE. Prochaine étape : un changement immédiat de discours. Quoi d’autre : l’Empire du Chaos ne peut gérer la réalité, seulement les discours.

Trump 2.0 pourrait commencer à travailler à l’amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, tandis que la responsabilité de l’effondrement du «processus de paix» serait imputée à l’UE et à Kiev. L’optique de l’opération de relations publiques en 28 points est essentielle : elle est présentée comme demandant à Moscou de trouver un compromis, alors même que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille, tout en s’assurant que «l’organisation criminelle» de Kiev ne puisse pas accepter les principales dispositions.

Fin provisoire : les chihuahuas de la guerre continueront d’aboyer tandis que l’opération militaire spéciale se poursuivra.

