G.Bad- Le cours catastrophique du capital et sa dissuasion nucléaire.

11 Views

Nul n’est censé aujourd’hui d’ignorer le danger de guerre mondiale et pourtant il n’y a pas de mobilisation anti-guerre digne de ce nom sur la planète. Planète aujourd’hui à la merci d’un embrassement nucléaire . Chaque jour et à chaque instant, les propagandes des états déversent des nouvelles de plus en plus angoissantes afin de rallier l’ opinion publique aux bienfaits de la militarisation et de la guerre. Pour nous il n’ est pas question d’ entrer dans la géopolitique de défense de « l’occident » ou ce qui est la même chose celle des coalitions autour de la Chine et de la Russie. Notre ennemi se trouve dans chaque pays, voilà la tâche de l’ heure.

Par conséquent nous commencerons par fustiger la dissuasion nucléaire française et son coût pour les « citoyens » français, tout en essayant d’ expliquer pourquoi le monde entier se réarme.

Le coût de la force de frappe française.

Alors que nos parlementaires n’ont de cesse de palabrer sur la dette française, ils sont particulièrement silencieux sur le coût des dépenses publiques pour l’ armement. Il faut tout de même souligner que l’ arsenal de destruction massive de la France coûte de plus en plus cher , son maintien en 2024 monte à la somme de 12 048 euros chaque minute ; et pour les neuf États qui détiennent l’ arme nucléaire cette somme se monte à 146 500 euros par minutes.

Les parlementaires de toute obédience semble se combattre, mais dés qu’il s’ agit de l’ industrie de guerre ils font cause commune.

« les députés LR appellent ainsi à une montée en puissance plus rapide, avec une augmentation de 4,3 milliards par an dès 2025, jusqu’à 2027. Le groupe LFI a déposé un amendement similaire, qui prévoit des marches annuelles de 4,3 milliards d’euros dès 2024 jusqu’à 2026, avant de retomber à 3 milliards de 2027 à 2030 »

Même scénario en Allemagne ou le parlement, verts en tète vote un budget de guerre de 1000 Mds d’euros

« Le vote de mardi est le résultat d’un accord conclu par le prochain chancelier probable, Friedrich Merz, des chrétiens-démocrates, avec les sociaux-démocrates et les Verts.

Le scrutin a été remarquable, en partie parce que les députés allemands se sont réunis après le vote national de février, mais avant que les députés nouvellement élus au prochain Bundestag ne siègent. En effet, les trois partis n’obtiendront pas la majorité des deux tiers nécessaire au prochain Bundestag en raison des gains de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite, et de La Gauche, parti de gauche. »Euractiv

Se retournement des verts Kaki allemands ne doit pas nous étonner, l’ histoire est jalonnée de ce genre de situation. Souvenons nous des déclarations de Michel Rocard 2010-2012, il prétendait vouloir supprimer la force de dissuasion nucléaire française pour économiser 16 milliards d’ euros sur cinq ans, il était même parvenu à convaincre le général Bernard Morlain Mais au final toute la classe politique de droite à gauche le condamnera.

,Alain Juppé devenu ministre de la défense se défausse, lui qui avait cosigné les propos de Michel Rocard, le 26 novembre 2010, intervenant au Sénat sur le projet de budget de la défense, il déclare :

« Je rêve d’un monde sans armes nucléaires, bien sûr, mais je n’ai jamais dit que la France devait donner l’exemple avant tous les autres ! Tant que des progrès n’auront pas été faits au niveau mondial, la France ne doit pas baisser la garde ».

Rien ne doit venir entraver la pérennisation de l’ arsenal nucléaire de la France, et ses programmes de modernisation et de de renouvellement. La ponction citoyenne s’élèvera à plus de 53 milliards d’euros d’ici 2030 ; autant de fonds publics prélevés au détriment des besoins sociaux du monde du travail .