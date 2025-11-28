Soulève-toi contre le fascisme religieux des talibans et de leurs partisans impérialistes!

5 Views

Par Radical de gauche d’Afghanistan (LRA) English version below

Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, n’est pas simplement un jour symbolique ; C’est un appel à la solidarité internationale de tous les travailleurs contre un système qui utilise l’oppression des femmes comme outil d’accumulation de profit et de création de divisions au sein des rangs des travailleurs. Ce jour rappelle la lutte des classes qui fait rage au cœur de la société capitaliste et patriarcale.

La violence faite aux femmes n’est pas un phénomène purement culturel limité à une géographie ou une nation spécifique. C’est une violence structurelle et systématique enracinée dans les inégalités économiques du système capitaliste. Les femmes travailleuses et les femmes opprimées ont besoin de conscience de classe et de solidarité aux niveaux national et international pour se libérer des inégalités de classe et se protéger de diverses formes d’oppression.

Si l’essence de la lutte des hommes et femmes de la classe ouvrière et des femmes laborieux repose sur la lutte des classes, chaque opportunité doit être saisie pour faire avancer la lutte spécifique contre les inégalités de genre au sein du système capitaliste. La lutte pour mettre fin au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, obtenir un congé maternité payé, créer des structures de garde d’enfants et parvenir à l’égalité salariale sont des fronts essentiels dans la bataille plus large pour l’abolition de la propriété privée des moyens de production et le renversement du système de classes. La lutte démocratique, tout en favorisant la conscience et en augmentant les alliés des travailleurs, sert activement la lutte socialiste et accélère le processus de victoire révolutionnaire.

Aujourd’hui, nous assistons à l’un des visages les plus flagrants et brutaux de l’apartheid de genre en Afghanistan. Les talibans, arrivés au pouvoir grâce à un accord avec les États-Unis en 2021, privent les femmes et les filles du droit à l’éducation, au travail et à la participation sociale depuis plus de quatre ans. Ils craignent les femmes lettrées et autonomes car ils savent que des femmes conscientes et autonomes n’accepteront jamais le joug de l’esclavage patriarcal et de l’exploitation de classe.

Alors que les talibans violent systématiquement les droits des femmes, les droits de l’homme et les droits civiques du peuple afghan, les pays qui prétendent défendre les droits humains et des femmes, au lieu de soutenir les femmes afghanes, cèdent aux talibans et établissent des relations politiques et commerciales avec eux. Ce comportement révèle la véritable nature de l’impérialisme et les politiques hypocrites des pays dits démocratiques : les droits des femmes ne comptent pour elles que lorsqu’ils servent d’outil de pression diplomatique ou de justification d’interventions militaires. Lorsque des intérêts économiques et géopolitiques sont en jeu, la vie et la liberté de millions de femmes afghanes sont sacrifiées au profit de la commodité.

Alors que les pays impérialistes et puissants poussent le monde vers la destruction dans leur quête de conquérir des marchés, de piller des ressources et de consolider leur hégémonie, la question des femmes afghanes a été oubliée. Ils tentent de normaliser la terreur imposée à la moitié de la population afghane — les femmes — par les talibans. Il est clair que ce groupe taliban misogyne est le produit d’accords détournés entre puissances mondiales, et leur présence continue est désormais rendue possible par le silence complice de la « communauté internationale».

Cette injustice ne se limite pas à la haute politique ; elle est gravée sur les corps des femmes afghanes chaque jour. Rien qu’en novembre, une femme enceinte de la province de Herat s’est vu refuser l’entrée à l’hôpital pour ne pas avoir porté de burqa. En conséquence, elle est tombée dans le coma à cause des douleurs d’accouchement à l’extérieur de l’hôpital, et son bébé est décédé. C’est un meurtre — un meurtre commis non pas par un individu, mais par un système misogyne. Ce n’est qu’un exemple parmi les centaines de tragédies qui surviennent chaque jour dans chaque ville et village d’Afghanistan. Cette tragédie montre le véritable visage d’un régime qui bénéficie du soutien politique et financier des États-Unis et d’autres grandes puissances.

Avec la fin de quatre années de règne de terreur taliban, les femmes afghanes manifestantes et conscientes ont appris par expérience qu’elles ne doivent pas attendre un miracle. Ils doivent compter sur leur propre force indépendante et, en solidarité avec les femmes de la région et du monde, faire avancer de manière décisive la lutte contre le fascisme religieux et misogyne des talibans et de leurs partisans impérialistes. Les femmes afghanes ne se rendront jamais à la force et à la répression.

Radical de gauche d’Afghanistan (LRA). 25 novembre 2025. Afghanistan

Rise up against the religious fascism of the Taliban and their imperialist supporters!

November 25, the International Day for the Elimination of Violence against Women, is not merely a symbolic day; it is a call for international solidarity of all toilers against a system that uses the oppression of women as a tool for profit accumulation and for creating divisions within the ranks of the workers. This day is a reminder of the class struggle that rages at the core of capitalist and patriarchal society.

Violence against women is not a purely cultural phenomenon limited to a specific geography or nation. It is a structural and systematic violence rooted in the economic inequalities of the capitalist system. Working women and oppressed women need class consciousness and solidarity at the national and international levels to liberate themselves from class inequality and save themselves from various forms of oppression.

While the essence of the struggle of working-class and toiling men and women is grounded in the class struggle, every opportunity must be used to advance the specific struggle against gender inequalities within the capitalist system. The fight to end sexual harassment in the workplace, secure paid maternity leave, establish childcare facilities, and achieve wage equality are essential fronts in the larger battle for the abolition of private ownership of the means of production and the overthrow of the class system. The democratic struggle, while fostering consciousness and increasing the allies of the workers, actively serves the socialist struggle and accelerates the process of revolutionary victory.

Today, we are witnessing one of the most blatant and brutal faces of gender apartheid in Afghanistan. The Taliban, who came to power through a deal with the United States in 2021, have been depriving women and girls of the right to education, work, and social participation for over four years. They fear literate and self-sufficient women because they know that aware and self-reliant women will never accept the yoke of patriarchal slavery and class exploitation.

While the Taliban systematically violate the rights of women, human rights, and the civil rights of the people of Afghanistan, countries that claim to defend human and women’s rights, instead of supporting Afghan women, are conceding to the Taliban and establishing political and trade relations with them. This behavior reveals the true nature of imperialism and the hypocritical policies of so-called democratic countries: women’s rights only matter to them when they serve as a tool for diplomatic pressure or to justify military interventions. When economic and geopolitical interests are at stake, the lives and freedom of millions of Afghan women are sacrificed to expediency.

While imperialist and powerful countries are pushing the world towards destruction in their quest to capture markets, plunder resources, and consolidate their hegemony, the issue of Afghan women has been forgotten. They are trying to normalize the terror imposed on half of Afghanistan’s population—women—by the Taliban. It is clear that the misogynistic Taliban group is the product of backdoor agreements among global powers, and their continued presence is now enabled by the complicit silence of the « international community. »

This injustice is not limited to high politics; it is etched onto the bodies of Afghan women every day. Just in this month of November, a pregnant woman in Herat province was denied entry to a hospital for not wearing a burqa. As a result, she fell into a coma from labor pains outside the hospital, and her baby died. This is a murder—a murder committed not by an individual, but by a misogynistic system. This is just one example of the hundreds of tragedies that occur daily in every city and village of Afghanistan. This tragedy shows the true face of a regime that enjoys the political and financial support of the US and other major powers.

With four years of Taliban reign of terror having passed, the protesting and aware women of Afghanistan have learned from experience that they should not wait for any miracle. They must rely on their own independent strength and, in solidarity with women in the region and the world, decisively advance the struggle against both the religious and misogynistic fascism of the Taliban and their imperialist supporters. The women of Afghanistan will never surrender to force and repression.

Left Radical of Afghanistan (LRA). November 25, 2025. Afghanistan