À Davos, les capitalistes se sont démasqués à la face du monde entier

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Que représente le «POW-WOW» de DAVOS pour les capitalistes milliardaires, leurs estafettes politiques et leurs larbins médiatiques ?

Marx a écrit que la bourgeoisie est une classe qui agit consciemment pour défendre ses intérêts communs et ce, même si les capitalistes se font une concurrence acharnée.

Ainsi, dans le «Manifeste du Parti communiste» (1848), MARX et ENGELS écrivaient que la bourgeoisie:

1- se constitue historiquement comme force collective;

2- utilise l’État, la loi, la police, l’armée et ses propres associations pour maintenir et perpétuer l’exploitation de ses esclaves salariés.

Dans Le Capital, Livre I, chap. 10 ( La journée de travail), MARX ajoutait que:

«Le capital est donc, par nature, un pouvoir collectif (…) Dans leur opposition à la limitation légale du temps de travail, les capitalistes agissent comme une seule classe, avec une conscience commune de leurs intérêts».

Ainsi, les organisations patronales sont l’équivalent de classe pour les capitalistes de ce que sont les syndicats pour les ouvriers, ce qui faisait écrire à MARX dans «Misère de la philosophie et philosophie de la misère» (1847): «Les maîtres aussi s’associent contre les ouvriers».

D’ailleurs, tous auront constaté que les travailleurs ne sont pas invités, ni représentés à la foire capitaliste de Davos où les estafettes politiques et merdiatiques de la bourgeoisie reçoivent leurs instructions pour l’année à venir directement – ouvertement – de leurs bailleurs de fonds électoraux, pourvoyeurs d’emplois après leur carrière politique et de leurs patrons des médias mainstream.

Pour MARX: «La société n’est pas une somme d’individus, mais un affrontement entre classe organisée».

ENGELS dans «La situation de la classe laborieuse en Angleterre» (1845),décrit que les «patrons»:

1- forment des blocs au sein d’associations patronales;

2- pratiquent des lock-out coordonnés;

3- agissent comme une armée économique organisée nonobstant leur concurrence;

4- «s’entendent entre eux, ferment les usines d’un commun accord et affament les ouvriers jusqu’à ce que ceux-si se soumettent»;

5- tiennent des rassemblement patronaux qui sont des moments où la bourgeoisie prend conscience d’elle-même comme classe dominante.

Aujourd’hui, ENGELS ajouterait que les patrons capitalistes ont atteint un tel degré d’insolence et d’outrecuidance qu’ils organisent annuellement un «POW-WOW» de grands patrons, à coûts de millions de dollars déductibles d’impôts où ils se réunissent publiquement pour élaborer un programme commun anti-prolétariat et recevoir publiquement leurs laquais politiciens afin de les instruire de leurs «jobs» à venir sous le feux des caméras et l’encensement de leurs larbins médiatiques.

Comme l’ont si bien écrit MARX et ENGELS dans le «Manifeste du Parti communiste»: comment se surprendre que les politiciens laquais serviles des capitalistes soient présents et au garde à vous, la langue pendante et l’oeil torve, quant on sait que:

«Le pouvoir d’État moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière».

LÉNINE constatant que le capitalisme a atteint l’étape ultime de son développement avec l’impérialisme, souligna que les organisations patronales deviennent des cartels et des trusts qui se regroupent en monopoles et oligopoles organisés contrôlant les marchés, les prix, les matières premières, les sources d’énergies.

LÉNINE a anticipé que les rassemblements patronaux prendraient une dimension mondiale et s’emploieraient à coordonner le capital à l’échelle planétaire, à se répartir le monde et à promouvoir une politique impérialiste hégémonique qu’ils dicteraient à leurs estafettes politiques.

Ainsi, «les réunions du grand capital sont des instances de coordination de la classe capitaliste mondiale qui visent à influencer l’État, lui dicter ses politiques et orienter sa diplomatie».

Qu’à appris au prolétariat international, de la mouture 2026 du «POW-WOW» de Davos?

Que seulement sept chefs d’État en exercice se sont rendus à ce cirque médiatique: Tr0mp, Carney, Macron, Merz, le terroriste sanguinaire aux mains couvertes de sang d’Al Quaïda syrien «réhabilité», al-Sharaa, Tshisekeedi et Shanmugaratnam, les autres États étaient représentés par des 2ième, ou 3ième couteau, comme l’insignifiant vice-premier ministre chinois He Lifeng.

Ainsi,Xi, Poutine, Lula, Modi et les 182 autres chefs d’État ne se sont pas abaissés à assister aux délires annoncés de l’agent orange aux cheveux peroxydés, le terroriste Donald Tr0mp, ni aux injures de frustration de la crapule Zelensky ou au discours mensonger et racoleur du nabot anglo-canadien Carney.

Lors de ce «POW-WOW» pathétique, le prolétariat mondial a appris une excellente nouvelle: le torchon brûle entre les diverses factions de ses ennemis de classe à telle enseigne que même le laquais d’entre les laquais, le nabot anglo-canadien Carney a défié verbalement le fürher-duce-président Tr0mp, à sa face et à celle du monde entier.

Ainsi, dans la plus pure tradition des laquais, Carney, tout en remerciant de la manière la plus mensongère possible son maître U$, déclara: que «l’ordre international fondé sur des règles» n’est et n’a été qu’une vaste supercherie, une fumisterie, un vaste mensonge où les «règles» n’étaient que celles des capitalistes monopolistes occidentaux appliquées injustement et inégalement selon leurs seuls intérêts, ce que l’humanité toute entière sait d’expérience.

Toutefois, à peine avait-il énoncé cette tautologie, que Carney remercia les U$A pour avoir apporté la paix sur terre (sic) et la sécurité sur les mers (resic). Comment peut-il dire une telle ignominie alors que les U$A ont massacré un million de vietnamiens; un million d’afghans; un millions de syriens; un million d’irakiens; un million d’iraniens; un million de libyens; un million de yéménites, nigériens et serbes; qu’ils sont présentement à coordonner le génocide du peuple palestinien martyr via leurs mercenaires terroristes et criminels de guerre israéliens ; d’agresser les vénézuéliens, de menacer les cubains, les colombiens, les mexicains, même les canadiens pourtant si dociles sous la botte américaine et de se livrer à la piraterie sur toutes les mers du globe?

Aussi, durant ce «POW-WOW» dégénéré, le monde a entendu la crapule Zelensky injurié copieusement ses bailleurs de fonds occidentaux pour ne pas lui verser son pizo mafieux et laisser ses complices criminels UKRONAZIS BANDÉRISTES sans le sous, au péril qu’ils se fassent occire par le peuple ukrainien sacrifié ou par ses partenaires criminels bandéristes.

Enfin, le prolétariat a pu constater que les milliardaires des technologies et de l’IA avaient maille à partir avec les milliardaires du complexe militaro-industriel et avec ceux de la finance, chaque loup voulant sa part de la dépouille du dépeçage des budgets sociaux par les États capitalistes en faillites. Lorsque les loups se battent entre eux, le travailleur prolétaire regarde et se réjouit.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET

ABOLISSEZ CE POW-WOW DES CAPITALISTES DE DAVOS.

