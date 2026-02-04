Aux États-Unis: ICE construit des bases de données pour ficher les citoyens résistant comme «terroristes domestiques»

C’est une opération militarisée de contrôle des populations et de mise en place de la dictature technotronique

Toute cette affaire n’est en rien au sujet d’une immigration illégale, le système s’en fout, il a ouvert les frontières sous le régime Biden afin de créer le chaos. Les mêmes connards de la “police des frontières”, les Border Patrols (CBP) qui patrouillent les rues avec l’ICE maintenant en sbires gestapistes du régime, furent les mêmes qui ont coupé les barbelés à la frontière sud sous le régime Biden, pour faciliter l’entrée de millions d’immigrants clandestins, dispatchés par bus entiers dans des villes et zones ciblées. Tout cela est planifié et n’est en rien une affaire “gauche-droite, démocrate-républicain”, c’est une planification d’effondrement sociétal et de mise en place de la dictature technotronique sous couvert de “lutte contre l’immigration clandestine et le terrorisme”. Cela sert à ficher les citoyens qui se rebellent à juste titre et à remplir les bases de données pour le verrouillage de la grille de contrôle technotronique. L’ICE et le DHS ne sont qu’une police politique, une Gestapo, une GPU (Guépéou) ne servant que le système tyrannique étatico-marchand dans sa phase finale d’effondrement. Leur seule fonction est la mise en place d’un état totalitaire à l’échelle planétaire utilisant toute la merde électronique smartphones, 5-6G, fibre optique, IA, drones, algorithmes et autres délires dystopiques pour mieux contrôler les populations vues comme l’ennemi du système, ce qui du reste, à terme est une évaluation correcte. Les peuples sont en guerre contre leurs gouvernements et l’État fasciste qui les anime. L’intérêt du système et l’intérêt des peuples sont diamétralement opposés, il faudrait quand même s’en rendre finalement compte et agir en conséquence !

Ce qui se passe à Yankland aujourd’hui arrivera chez nous en France et en Europe et sans doute plus tôt qu’on ne le pense. Une fois de plus si on les laisse faire !

Quand la tyrannie devient la loi, la résistance est un devoir !

A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent ! A bas le salariat !

Vive la Commune Universelle des associations libres ! Qu’on se le dise and Fuck the Bozos !

ICE admet construire une base de données des Américains et de créer un système de crédit social : “Nous avons une base de données bien sympa et vous êtes maintenant considérée comme une terroriste domestique”.

La semaine dernière un clip sur les réseaux sociaux est devenu viral, vidéo montrant un agent de l’ICE (NdT : Immigration and Custom Enforcement, la police politique du DHS de Trump constituée d’agent des services de l’immigration et des douanes ainsi que de la police des frontières) à Portland dans l’état du Maine (NdT : limitrophe du Canada) disant à une femme qu’elle était filmée, photographiée et placée dans une base de données et qu’elle est maintenant considérée comme “terroriste domestique”.

La femme: “Pourquoi prenez-vous mes informations ?”

ICE: “Parce que nous avons une petite base de données bien sympa et que maintenant, vous êtes considérée comme terroriste domestique.”

Ceci paraît être récurrent avec ICE.



D’après Ken Klippenstein,un officiel des forces fédérales a dit à ce journaliste d’enquête que le DHS (Department of Homeland Security, NdT : une émanation de la “guerre contre le terrorisme” bidon post-9/11, police politique du système) avait ordonné aux agents de l’immigration de rassembler des informations d’identification au sujet de toute personne les filmant sur le terrain et “d’envoyer les informations à Intel qui feras une recherche sur ces personnes “. “C’est à dire d’essayer de les identifier via les réseaux sociaux, leur plaque d’immatriculation si disponible et recherche sur la base de données des criminels”, a expliqué la source fédérale anonyme.

La directive fait partie d’un effort national de ramassage de données par les autorités am´´ricanes de l’immigration pour identifier toute personne qui essaie de filmer leur comportement sur le terrain. Ceci n’inclut pas seulement l’ICE mais aussi tous les autres services et agences du DHS comme les douanes et patrouille de frontière / police des frontières. Le but ultime est de créer une liste des manifestants anti-ICE ; ces gens étant étiquetés par l’administration Trump (NdT : et soyons-en certains, toute autre administration qui suivra…) comme faisant partie d’un réseau organisé de terroristes domestiques / intra muros.

La remarque de l’agent dans la vidéo n’est pas une bravade ou un argument de harcèlement des personnes. En plus de ce que me disent mes propres sources au sein du DHS, David Bier, directeur des études sur l’immigration au Cato Institute, a publié un rapport le mois dernier (report ) rassemblant les éléments d’un puzzle d’incidents similaires de celui de Portland / Maine. Le rapport conclut que le DHS a une politique établie d’intimidation des personnes qui essaient de filmer ses agents, s’appuyant sur des bases légales douteuses disant que ce faire est une entrave au bon fonctionnement des services fédéraux.

“Le DHS a une politique systématique d menacer les gens qui suivent dans la rue, sue la voie publique, des agents de l’ICE ou BP ou DHS afin d’enregistrer leurs activités,” dit spécifiquement le rapport.

[…] Questionné au sujet du but de la politique du DHS de filmer ceux qui filment les agents de l’ICE, Bier m’a dit que l’information collectée est entrée dans une base de données pour de possibles actions légales futures.

“Les agents de l’ICE filment les arrestations à la fois pour alimenter le blitz du DHS sur les réseaux sociaux mais aussi pour identifier les personnes”, m’a dit Bier. “Ils téléchargements l’information dans leur base de données et voient s’ils ont des mandats en suspend ou si ces personnes sont ici illégalement.”

[…] “La nouvelle guerre contre le terrorisme est ici en ce moment même, et les Américains sont la cible.” a conclu Ken.

Si vous vous rappelez bien, des agents de l’ICE furent vus filmant le véhicule de Nicole Good avant que celle-ci ne soit mortellement abattue par plusieurs tirs dans la tête.

Le DHS et l’ICE ont déployé de plus en plus des logiciels de reconnaissance faciale et des algorithmes de prédiction pour préparer une arrestation et sous tout cela se tient le système de score pour un crédit social.

La semaine dernière, Biometric Update a publié un rapport déconcertant sur un outil IA de prédiction de l’ICE appelé “ELITE” et généré par Palantir (NdT : une fois de plus…) “Soutenu par des contrats d’une valeur de 160 millions de $$, la mise en place de la technologie dystopique de l’ICE étire toujours plus des limites légales de longue date”, dit l’auteur Anthony Kimery.

“L’outil du service de l’ICE appelé l’Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement (ELITE) est utilisé pour identifier des “cibles” et pour diriger les activités de terrain comme parties d’un écosystème analytique lourdement financé et construit par Palantir Technologies.”

Construisant depuis cette base de données, l’ICE utilise des caméras et des téléphones de reconnaissance faciale afin de rechercher les identités dans leur base de données, ce y compris les enfants. Une action légale a maintenant été enregistrée contre l’ICE après que des mineurs d’âge furent détenus à Chicago pour les agents de l’ICE pour la simple raison qu’ils n’avaient pas pu fournir de pièce d’identité alors même qu’ils ´´étaient sous l’âge légal et ne pouvaient avoir accès à des documents d’identité légaux émis par l’état de l’Illinois. (NdT : précisons aussi qu’aux Etats-Unis, il n’est pas obligatoire d’avoir une pièce d’identité…)

Commentaire de l’auteur de l’article :

Ceci constitue le comment savoir que l’on vit dans une société oppressive et répressive, les agents de l’ICE qui vous filment vous mettent dans une liste de “terroristes domestiques”. Et alors ? Si tout va bien, pourquoi tant de secret ? Pourquoi les Américains sont-ils traités comme des terroristes dans leur pays ?

Mais une telle oppression et tyrannie a été mise en place depuis le 11 septembre (2001) avec le Patriot Act qui a suivi, qui voit des citoyens vus et fichés comme terroristes afin de nous sauver… des terroristes. Et ce fut aussi après 9/11, sous le régime Bush que le DHS fut créé. Constitutionnellement, ce ministère devrait être illégal. Mais les mêmes hyp@ocrites qui invectivèrent le Patriot Act et la “guerre contre le terrorisme” étranger et domestique de Bush, sont tout à fait en accord avec ça maintenant. Bien sûr cela n’a pas (encore) affecté cette classe particulière de gens, mais Eh, quand cela les affectera, on va les entendre geindre et revendiquer leurs “droits constitutionnels”…