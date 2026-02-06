Comment la Chine, le Canada, le Venezuela vont faire imploser l’empire américain

2 Views

Sur : Comment la Chine va faire imploser l’empire américain de Donald Trump – Réseau International

par Ron Unz

Donald Trump et l’empire américain.

Juste après le jour de l’An, le président Donald Trump a ordonné un raid couronné de succès au Venezuela qui a abouti à l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse. Beaucoup de ses détracteurs en colère ont dénoncé cette action comme un retour à la fameuse diplomatie de la canonnière du président Theodore Roosevelt et d’autres au début du XXe siècle. Trump aurait désormais adopté une politique similaire, proclamant son corollaire à la doctrine Monroe, que ses partisans ont salué comme «la doctrine Donroe».

Mais ce n’est pas tout à fait exact.

Roosevelt n’a jamais rien fait de tel, pas plus que les principaux défenseurs de l’impérialisme européen tels que Disraeli, Palmerston ou le Kaiser Guillaume. L’idée d’attaquer un pays plus faible mais souverain sans aucune justification légale et s’emparer de son dirigeant aurait été impensable pendant tous les siècles qui ont suivi la paix de Westphalie en 1648, qui a mis fin à la guerre de Trente Ans et établi notre respect moderne pour la souveraineté nationale.

Cependant, de nombreux aspects des déclarations auto-glorificatrices de Trump rappelaient effectivement cette époque du haut impérialisme. Il a expliqué que, puisque le Venezuela se trouve dans l’hémisphère occidental – «notre propre arrière-cour» -, il n’avait pas le droit de commercer ou d’entretenir des relations commerciales normales avec que ce soit, y compris la Chine et la Russie. Au contraire, le Venezuela se devait se commercialiser tout son pétrole par l’intermédiaire des États-Unis, n’acheter que des produits américains et n’autoriser que les investissements des entreprises américaines ou de celles approuvées par les États-Unis.

Tout cela correspond en tous points à la manière dont les colonies étaient traitées il y a un siècle ou plus, leur activité économique étant étroitement contrôlée par leurs lointains maîtres coloniaux tels que la Grande-Bretagne ou la France. Mais même si ces puissances impériales ont régulièrement tenté d’étendre leurs possessions dans les régions non revendiquées d’Afrique et d’autres régions «arriérées», les dirigeants mondiaux auraient été scandalisés si une nation plus puissante de l’époque avait utilisé sa puissance militaire supérieure pour soumettre une nation plus faible et la réduire au statut de simple colonie.

Stephen Miller est l’un des conseillers les plus influents de Trump et, dans une interview très révélatrice accordée à CNN juste après l’attaque contre le Venezuela, il a affirmé qu’en raison de la puissance militaire inégalée des États-Unis, nous pouvions et devions procéder ainsi. Je ne suis pas sûr d’avoir déjà entendu un responsable américain déclarer aussi ouvertement que «la force fait le droit». Ses déclarations auraient complètement choqué et indigné tous les présidents, premiers ministres et monarques chrétiens de l’ère impérialiste du XIXe siècle.

À peu près à la même époque, Trump lui-même a accordé une longue interview de deux heures à quatre journalistes du New York Times, et ses propres déclarations étaient tout aussi audacieuses. Il a déclaré ne témoigner aucun respect pour les subtilités juridiques du droit international ou les traditions normatives, et qu’il n’était limité que par sa propre moralité personnelle, telle qu’il l’interprétait :

Il a déclaré ne se sentir contraint par aucune loi, norme ou contrôle international.

«Lorsque mes collègues lui ont demandé s’il y avait des limites à sa capacité à utiliser la puissance militaire américaine, il a répondu :

«Oui, il y a une chose. Ma propre morale. Mon propre esprit. C’est la seule chose qui peut m’arrêter»».

Une expression alarmante de mégalomanie, bien au-delà de tout ce que j’ai pu voir chez n’importe quel despote insignifiant du tiers-monde, sans parler du dirigeant élu d’une superpuissance mondiale.

Quelques jours plus tard, j’ai vu passer un message dans lequel Trump se déclarait «président par intérim du Venezuela», et j’étais absolument certain qu’il s’agissait simplement d’une blague, me demandant seulement si elle avait été concoctée par ses partisans ou par ses adversaires. Mais cela s’est avéré être tout à fait vrai.

À l’apogée de l’impérialisme occidental, tout dirigeant national ayant affiché publiquement de telles prétentions délirantes aurait été immédiatement démis de ses fonctions, voire envoyé dans un asile psychiatrique.

Tous ces événements dramatiques ont de nombreuses implications plus larges.

Le Venezuela était la cible actuelle de Trump, mais ses arguments sur la «doctrine Donroe» semblent s’appliquer pleinement à tous les autres pays de l’hémisphère occidental. Bien qu’il n’ait pas encore tenté de mettre en œuvre cette politique, Trump a effectivement déclaré que toutes les nations autrefois souveraines d’Amérique du Nord et du Sud se verront réduites à de simples colonies, les composantes d’un vaste empire américain.

Le petit Danemark était un fidèle ami des États-Unis et un allié de l’OTAN depuis plus de trois générations. L’annonce par Trump de son intention de s’emparer du territoire du Groenland parce qu’il est beaucoup plus puissant aurait donc certainement horrifié tous les impérialistes occidentaux de cette époque révolue, et ses déclarations passées sur l’annexion du Canada relevaient de la même eau.

J’ai abordé tous ces événements choquants dans mon article de la semaine dernière, dont le titre résumait ma propre interprétation de ce qui constitue réellement la «doctrine Donroe» :

«La doctrine Trump : «Ils l’ont. Nous le voulons. Nous le prenons»» – Ron Unz, The Unz Review, 12 janvier 2026

Selon nos manuels scolaires, le système constitutionnel américain repose sur un système de freins et contrepoids maintenu par nos trois branches du gouvernement égales entre elles. Mais jusqu’à présent, les actions scandaleuses de Trump n’ont suscité aucune réaction substantielle de la part du Congrès ou des tribunaux, Trump se vantant même de n’avoir même pas pris la peine d’informer les dirigeants du Congrès de son intention d’attaquer le Venezuela et de kidnapper son président.

L’un des rares membres du Congrès à avoir exprimé son indignation face à ces actions illégales est le représentant républicain Thomas Massie (R-KY), et Trump et ses alliés milliardaires ont donc pris Massie pour cible afin de l’écarter. L’ancienne députée Marjorie Taylor Greene (R-GA) a été pendant des années l’une des plus fidèles partisanes de Trump, mais lorsqu’elle a commencé à exprimer de sérieux doutes sur certaines de ses récentes décisions, elle a rapidement été victime d’une série de menaces de mort dirigées contre elle-même et les membres de sa famille.

Les politiques intérieures et économiques de Trump ont été mises en œuvre de manière tout aussi scandaleusement autoritaire que celles concernant les affaires étrangères.

Les droits de douane ne sont que le nom que nous donnons aux taxes sur les marchandises importées, et selon notre Constitution, toute modification de la législation fiscale doit passer par une loi émanant de la Chambre des représentants. Mais au mépris total de ces précédents juridiques vieux de plusieurs siècles, Trump a commencé l’année dernière à publier une très longue série de décrets modifiant radicalement les taux des droits de douane à intervalles hebdomadaires, voire quotidiens, en se basant uniquement sur sa volonté ou ses caprices personnels. Je ne suis pas sûr qu’un grand pays dans toute l’histoire du monde ait jamais adopté autant de modifications substantielles et aussi rapides dans ses politiques fiscales, financières et économiques.

«La politique commerciale loufoque de Donald Trump» – Ron Unz, The Unz Review, 14 avril 2025

Ayant réussi à obtenir un tel renforcement de l’autorité présidentielle, Trump est allé encore plus loin. De plus en plus mécontent des performances de certains grands entrepreneurs du secteur de la Défense, il a publié un décret restreignant sévèrement toutes leurs activités financières. Le décret publié mercredi soir stipule que les entreprises «ne sont en aucun cas autorisées à verser des dividendes ou à racheter des actions, jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de produire un produit de qualité supérieure, dans les délais et dans les limites du budget».

Plus tôt mercredi, Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social qu’il limitera la rémunération des dirigeants à 5 millions de dollars, mais ce montant n’apparait pas dans le décret.

Ainsi, notre président a apparemment affirmé son droit de publier des décrets fixant les conditions générales de tous les dividendes, rachats, salaires et primes des entreprises comme il l’entend. Il s’agit là sans aucun doute de pouvoirs économiques aussi étendus que ceux dont jouissaient les monarques absolus dans l’histoire de l’humanité.

Depuis de nombreux mois, Trump agit de manière étonnamment autoritaire, au mépris total des lois américaines et des restrictions constitutionnelles. Il le fait sans aucune réaction significative de la part des dirigeants du Congrès, qui semblent effrayés au point de disparaître du paysage politique américain. C’est évidemment une évolution radicale, presque sans précédent, dans notre forme de gouvernement, et un certain nombre de personnalités éminentes ont pris note de ces faits.

Avec une carrière qui s’étend sur six décennies, l’ancien ambassadeur Chas Freeman est l’un de nos diplomates les plus éminents et a également occupé le poste de secrétaire adjoint à la Défense. Dans de nombreuses interviews, il a suggéré que les États-Unis étaient essentiellement devenus une dictature présidentielle, sauf dans leur nom, et que, puisque le Congrès ne semblait plus jouer aucun rôle dans nos politiques étrangères ou intérieures, il devrait peut-être être simplement aboli.

Le professeur Jeffrey Sachs de l’université Columbia a adopté une position similaire, affirmant que si la Cour suprême ne prenait pas très rapidement des mesures décisives pour freiner l’accroissement scandaleux du pouvoir politique de Trump, nous ne devrions plus être considérés comme une république, mais aurions plutôt suivi l’exemple de la Rome antique en nous engageant sur la voie d’une monarchie conservant quelques vestiges des institutions républicaines.

Tucker Carlson est la personnalité la plus populaire du monde des médias conservateurs et il est depuis des années un allié crucial de Trump. Mais à la suite de l’attaque unilatérale de notre président contre le Venezuela et de ses vantardises selon lesquelles il avait pris le contrôle de ce pays d’Amérique latine, Carlson a rejoint Sachs pour affirmer que les États-Unis sont passés d’un régime républicain à un régime impérial, bien qu’il ait soigneusement formulé ces conclusions sans rancœur, en termes purement descriptifs.

Freeman et Sachs ont vivement déploré ces développements et Carlson a cherché à maintenir sa neutralité. Mais l’opération a été un succès, et l’exécution quasi parfaite du raid commando de la Delta Force de Trump sur le palais présidentiel du Venezuela lui a valu un soutien non négligeable dans certains autres milieux. Un grand nombre de commentateurs de droite se sont montrés très enthousiastes face à ce qu’ils considèrent comme les victoires éclatantes de Trump sur la scène internationale.

Ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, le podcasteur de droite Nick Fuentes est devenu l’une des stars montantes les plus populaires sur internet, attirant un large public parmi les jeunes Américains en raison de sa volonté apparente de briser de nombreux tabous, notamment ceux qui concernent toute discussion franche sur le pouvoir juif.

Il s’est souvent montré la plupart du temps très critique à l’égard de Trump et ne l’a certainement pas soutenu lors de la campagne présidentielle de 2024. Mais il s’est ensuite enthousiasmé pour les taxes douanières mondiales que Trump a imposés unilatéralement lors de sa déclaration du «Jour de la libération» le 2 avril, et il s’est montré réjoui par l’attaque de Trump contre le Venezuela et par les vantardises de ce dernier affirmant qu’il contrôle désormais le pétrole de ce pays.

Les récentes émissions du podcasteur ont comporté de nombreuses déclarations théâtrales de ce type, dont un certain nombre ont été collectées par Brad Griffin, un blogueur de droite qui a fait valoir qu’elles démontrent que Fuentes est désormais un «néoconservateur impérialiste pur et dur». Au vu de tous ces extraits, il est difficile de contester cette évaluation.

Les difficultés de la Russie face à l’Occident

Il y a quelques jours, le président chinois Xi Jinping a averti que le monde pourrait revenir à «la loi de la jungle». Mais je doute que Trump ou ses conseillers prennent ces plaintes verbales très au sérieux, les considérant probablement comme un aveu de faiblesse. Et à moins que la Russie, la Chine ou une autre nation puissante ne porte un coup suffisamment fort à l’arrogance américaine, nos provocations vont probablement s’intensifier sans frein, jusqu’à ce que le monde se retrouve finalement au bord d’une guerre mondiale.

Bien que Trump semble avoir quelque peu reculé par rapport à ses récentes promesses de lancer des frappes militaires contre l’Iran dans le but de renverser son gouvernement, il a envoyé l’un de nos grands groupes aéronavals dans cette région, il est donc possible que l’attaque prévue ait simplement été reportée.

Par ailleurs, bien qu’il soit arrivé au pouvoir en promettant de mettre rapidement fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, il est depuis longtemps revenu sur cet engagement et, au contraire, lui et son administration ont commencé à intensifier considérablement leurs provocations militaires contre ce dernier pays.

Quelques jours avant que Trump ne lance son offensive contre le Venezuela, une vague massive de quelque 90 drones explosifs a en effet attaqué la résidence personnelle de Novgorod du président russe Vladimir Poutine, dans ce qui semblait être une tentative d’assassinat. Bien que notre président ait accepté sans sourciller les démentis de la CIA, les Russes ont transmis des preuves matérielles de ce qui s’est passé et des experts indépendants en renseignement ont été convaincus que l’histoire était vraie, avec le soutien américain certainement impliqué dans l’attaque.

Nos velléités de saisir des pétroliers en haute mer en violation totale de toutes les lois internationales sont tout aussi graves, avec des mesures qui s’apparentent à de la piraterie flagrante.

Nous avons commencé par arraisonner des super tankers transportant du pétrole vénézuélien afin d’imposer notre blocus illégal de ce pays, y compris des pétroliers à destination de la Chine avec du pétrole que ce pays avait déjà acheté, et nous avons récemment étendu cette mesure pour inclure même les pétroliers battant pavillon russe.

Trump et ses principaux conseillers ont constamment repoussé les limites sans provoquer de fortes représailles militaires russes.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a réussi à échapper aux sanctions économiques occidentales sur ses ventes de pétrole en transportant cette marchandise dans une grande flotte de pétroliers tiers, et les stratèges anti-russes ont fait valoir que ceux-ci devraient être saisis en mer, éliminant ainsi l’une des principales sources de revenus de la Russie. La récente capture réussie de ce pétrolier battant pavillon russe près de l’Islande a peut-être encouragé ces partisans, et un mouvement plus large de saisies de pétroliers pourrait bientôt se généraliser.

Trump et ses conseillers les plus agressifs, tels que Stephen Miller, semblent avoir proclamé l’autorité unilatérale des États-Unis sur toutes les mers du globe, et nos grands médias semblent avoir tacitement approuvé leurs déclarations.

J’ai par exemple noté que les articles publiés dans des journaux de premier plan tels que le New York Times et le Wall Street Journal expliquent généralement que les pétroliers saisis dans les eaux internationales étaient «sous sanctions», suggérant fortement que nos actions sont plus légitimes que criminelles. Cela fait simplement référence à l’imposition illégale et unilatérale de telles sanctions par les États-Unis, parfois avec leurs alliés occidentaux, et n’a aucune validité en droit international. La base de ces saisies reflète clairement l’opinion de Miller et d’autres selon laquelle la puissance militaire américaine est si colossale qu’aucun autre pays au monde ne sera prêt à contester de telles actions.

Si la Russie, la Chine ou l’Iran «sanctionnaient» unilatéralement les navires transportant des marchandises américaines, je doute que nos médias décrivent la situation de la même manière.

Au XVIIIe siècle et auparavant, les pays européens recouraient souvent à ce qui s’apparentait à de la piraterie légalisée contre leurs adversaires en temps de guerre, autorisant la saisie de navires par des «corsaires». Un rapport primé en 2024 publié par l’Institut naval américain affirmait qu’un retour à de telles mesures pourrait être utile pour vaincre la Chine dans une guerre future, un conflit qui, incidemment, se déroule au cours de notre année civile actuelle. Cet article débutait par les deux paragraphes suivants :

«Le scénario de la guerre de 2026 dépeint un avenir dangereux : les États-Unis et la Chine entrent en guerre à propos de Taïwan, et tout indique qu’il ne s’agira pas d’une «guerre courte et intense».

Mais plus la guerre s’éternise, plus le bilan en vies humaines et en ressources financières est lourd, et plus le spectre d’une escalade nucléaire se profile. Pour échapper à ce bourbier, les États-Unis doivent élaborer une théorie de la victoire habile, un «récit causal» expliquant comment ils vaincront leur adversaire, qui préserve la liberté de Taïwan et mette rapidement fin à la guerre de manière favorable sans provoquer d’échange nucléaire.

«Des fins aussi nobles et des circonstances aussi difficiles exigent que les États-Unis choisissent avec soin les moyens appropriés. Dans cette optique, les États-Unis devraient envisager de recourir au droit de saisie. Bien qu’il n’ait pas été appliqué depuis la Seconde Guerre mondiale, ce concept fournit un cadre juridique permettant aux États-Unis et à leurs partenaires de saisir des navires marchands affiliés à la Chine et de les redéployer pour soutenir les opérations de la coalition»».

Bien qu’aucune guerre de ce type n’ait encore éclaté, l’administration Trump a de plus en plus insisté sur ces mesures en temps de paix, partant apparemment du principe qu’elle ne subira pas de représailles sérieuses.

Tout cela place les Russes dans une situation délicate. Ils ne disposent pas de suffisamment de navires de guerre pour escorter tous les pétroliers en haute mer, et bien qu’ils puissent probablement utiliser leurs missiles pour frapper les navires américains ou de l’OTAN qui tenteraient de saisir ces navires, cela déclencherait une guerre ouverte avec l’Occident. La Russie a fait tout son possible pour éviter une telle situation ces dernières années, reconnaissant que, bien que sa puissance militaire nucléaire et conventionnelle soit assez forte par rapport à celle de l’OTAN, elle n’est qu’une puissance moyenne, dont les effectifs et les budgets sont totalement éclipsées par celles de ses adversaires potentiels.

J’ai souligné ces faits à de nombreuses reprises, et plus récemment il y a quelques semaines :

«La Russie possède actuellement le plus grand arsenal nucléaire au monde, avec un nombre estimé d’ogives légèrement supérieur à celui des États-Unis. Plus important encore, elle déploie également une gamme très puissante de missiles hypersoniques imparables, qui peuvent être utilisés comme vecteurs conventionnels ou nucléaires. Malgré notre budget militaire annuel colossal, comparable à celui du reste du monde réuni et plusieurs fois supérieur à celui de la Russie, tous les efforts américains pour développer ce type de systèmes de missiles avancés ont été marqués par des années d’échecs répétés et embarrassants… «Tout observateur objectif reconnaît que le conflit actuel équivaut à une guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie, l’OTAN fournissant un soutien financier massif, des armes de pointe, une formation, des renseignements sur les cibles et même du personnel clé qui ont permis à l’Ukraine de causer tant de problèmes à la Russie. Grâce à ce soutien total de l’OTAN, les Ukrainiens ont fréquemment infligé des pertes aux forces russes, pourtant largement supérieures. En effet, selon les normes du droit international, l’OTAN est depuis longtemps déjà devenue co-belligérante dans le conflit, même si, pour des raisons géopolitiques, les Russes, très prudents, ont refusé de déclarer publiquement cette réalité et de prendre des mesures de rétorsion. «Cette prudence est justifiée. Ensemble, les pays de l’alliance de l’OTAN comptent une population totale de près d’un milliard d’habitants, leurs dépenses militaires annuelles récentes représentent 54% du total mondial, soit environ 1300 milliards de dollars, et leur PIB cumulé est de près de 50 000 milliards de dollars. En revanche, la population de la Russie n’est que de 138 millions d’habitants, ses dépenses militaires s’élèvent à 145 milliards de dollars et son PIB total est de 2000 milliards de dollars. La Russie semble donc dépassée dans un rapport d’environ 7 contre 1 en termes de population, 9 contre 1 en termes de dépenses militaires et 25 contre 1 en termes de PIB. Tous ces chiffres ont été donnés en dollars nominaux et l’utilisation de dollars PPA, beaucoup plus réalistes, réduirait ces ratios d’un facteur deux ou plus, mais un énorme déséquilibre subsisterait… «La population totale et la base industrielle de l’OTAN étant supérieures à celles de la Russie, si l’alliance reste ferme, la Russie pourrait finir par s’effondrer avec le temps. Ce qui était à l’origine prévu comme une attaque punitive très limitée contre l’Ukraine, ne devant durer que quelques semaines, se poursuit depuis près de quatre ans, causant d’énormes pertes humaines des deux bords, et il faut y mettre un terme. Entre-temps, l’absence de représailles suffisamment dissuasives de la part de la Russie contre l’OTAN ne fait qu’encourager les dirigeants occidentaux à prendre des mesures de plus en plus imprudentes et provocatrices, qui pourraient à un moment donné entraîner une catastrophe pour le monde. «Un aspect étrange du conflit actuel est que la Russie a essentiellement combattu l’OTAN les mains liées dans le dos. Les missiles de l’OTAN, utilisant les renseignements de ciblage et le personnel clé de l’OTAN – légalement blanchis sous le couvert de son mandataire ukrainien – ont régulièrement frappé profondément à l’intérieur de la Russie, infligeant de nombreux coups sérieux, notamment en coulant le navire amiral et d’autres navires de la flotte russe de la mer Noire, mais la Russie a refusé de riposter. Ainsi, dans les faits, les pays de l’OTAN ont constitué un refuge sûr pour la production et l’assemblage du matériel et des systèmes militaires utilisés pour équiper les forces ukrainiennes sans courir le risque de représailles russes. Les villes russes ont été frappées par des missiles de l’OTAN, mais les villes de l’OTAN et leurs populations n’ont pas été confrontées à une menace similaire…»

Si les navires de guerre occidentaux continuent à saisir régulièrement les pétroliers transportant du pétrole russe, le président Poutine sera confronté à un dilemme épineux. S’il réagit militairement, les grands médias occidentaux présenteront les Russes comme ayant tiré les premiers dans une guerre ouverte avec l’OTAN, et Moscou serait confrontée à une alliance entièrement mobilisée qui les surpasse d’environ un ordre de grandeur. Mais si elle n’agit pas, la Russie apparaîtra très faible et commencera également à perdre les revenus pétroliers dont elle dépend fortement.

Au cours des deux dernières années, j’ai soutenu que la moins mauvaise option pour la Russie serait de démontrer la supériorité stratégique de ses missiles hypersoniques et la faiblesse des défenses aériennes de l’OTAN en annonçant à l’avance qu’elle frappera et détruira le quartier général de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, pour démontrer sa puissance et sa détermination. J’ai répété cette même suggestion à de nombreuses reprises, y compris au début du mois.

Une telle frappe réussie démontrerait la vulnérabilité totale de l’Europe face à une attaque russe. Si Trump ne parvenait pas à réagir efficacement, le château de cartes politique de l’OTAN pourrait s’effondrer, transformant ainsi complètement le paysage stratégique en Europe, tout en portant gravement atteinte à la crédibilité politique de notre président, tant à l’étranger qu’au niveau national.

Mais les dirigeants politiques avisés de la Russie sont réticents à prendre une mesure aussi risquée, et je ne vois aucune autre option valable pour ce pays, aucune action suffisamment forte pour dissuader l’agression américaine croissante sans déclencher à coup sûr une guerre mondiale à grande échelle.

«Percer la bulle de propagande de l’USSA et de ses vassaux de l’EUSSR»- Ron Unz, The Unz Review, 5 janvier 2026

La stratégie géopolitique de Trump de destruction des alliances

Le Venezuela a initialement obtenu son indépendance sous Simon Bolivar en 1821, et le pays est situé à plus de mille kilomètres de nos côtes. Trump a affirmé que la combinaison de notre blocus naval continu, de la saisie de ses pétroliers et de l’enlèvement de son président ont essentiellement réduit ce pays riche en pétrole d’environ 30 millions d’habitants au statut de simple colonie américaine. Si tel est le cas, cela constituera un pas décisif vers l’établissement d’un véritable empire américain couvrant une grande partie du globe.

De plus, Trump a rapidement assorti ces déclarations d’autres menaces contre Cuba, la Colombie et le Mexique, ainsi que par une déclaration très sérieuse dans laquelle il a fait part de son intention de saisir et d’annexer la grande île du Groenland au Danemark.

Compte tenu d’un tel comportement, il n’est guère surprenant que certains de nos plus proches alliés aient réagi avec une inquiétude croissante et semblent avoir commencé à réorienter leurs loyautés internationales dans d’autres directions.

Par exemple, le Danemark, l’Allemagne, la France, la Norvège et certains de nos autres alliés de l’OTAN ont envoyé un petit nombre de leurs troupes de combat au Groenland dans l’espoir que leur présence dissuadera Trump de tenter de s’emparer de l’île, et les responsables de l’UE ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux implications plus larges du comportement de Trump. Un Substacker allemand de droite a résumé les derniers développements.

Peu après son investiture en 2025, Trump a commencé à soulever la question de l’annexion du Groenland et à faire des remarques similaires au sujet du Canada, notre grand voisin septentrional peu peuplé. Maintenant que la question du Groenland a été vivement relancée, il n’est guère surprenant que le Premier ministre canadien Mark Carney s’inquiète que son propre pays soit le prochain sur la liste des conquêtes. Nos journaux ont rapporté sa récente visite en Chine, dans le but de rétablir des relations pleines et amicales avec ce pays.

Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, l’un de nos plus importants alliés mondiaux a soudainement pris un virage encore plus radical dans une direction similaire.

La Corée du Sud possède l’une des plus grandes et des mieux équipées armées au monde, ainsi que certaines des plus grandes entreprises industrielles, notamment une industrie des micropuces deux fois plus importante que celle des États-Unis. Compte tenu de tous ces facteurs, ce pays pourrait raisonnablement être classé au premier rang parmi ses pairs, aux côtés de nos autres principaux alliés mondiaux tels que le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. C’est pourquoi certains développements récents que j’ai relevés la semaine dernière m’ont particulièrement frappé :

«Bien que les journaux américains l’aient largement ignoré, le président sud-coréen a récemment effectué une visite très amicale de quatre jours en Chine, accompagné d’une importante délégation de 200 fonctionnaires et dirigeants d’entreprise, certainement l’une des plus marquantes de l’histoire de son pays. Et dans une déclaration de poids, les médias des deux pays ont rapporté que le dirigeant sud-coréen a pleinement réaffirmé la politique d’une seule Chine, selon laquelle Taïwan est considérée comme une province temporairement séparée d’une Chine unifiée. De plus, la Chine est déjà, et de loin, le premier partenaire commercial de la Corée du Sud».

Selon le commentateur bien informé sur l’Asie de l’Est qui a attiré mon attention sur cette histoire, la photo contenait des indices subtils mais de taille :

«Il y a probablement une connotation symbolique dans les robes que les premières dames ont choisi de porter… La première dame chinoise a décidé de porter une robe datant du début de la République, vers les années 1920, avant la guerre civile chinoise… La première dame coréenne a choisi de porter une tenue encore plus traditionnelle, datant d’il y a plusieurs siècles, lorsque la Corée était considérée comme une nation sœur de la Chine».

Si la Corée du Sud a désormais pris un virage radical vers la Chine, plusieurs facteurs ont pu contribuer à cette décision. L’année dernière, Trump a soudainement imposé des droits de douane très élevés à ce pays et a également formulé une demande scandaleuse de paiement immédiat de 350 milliards de dollars, une somme qui, selon le Premier ministre, ruinerait le budget national.

Puis, en septembre dernier, j’ai noté que la Corée du Sud a été totalement humiliée par une rafle brutale de l’ICE contre ses ressortissants travaillant en Amérique, et j’ai même suggéré à l’époque les potentielles conséquences :

«Outre le Japon, la Corée du Sud est notre plus important allié asiatique, une puissance économique et technologique majeure, mais en fin de la semaine dernière, nos relations ont peut-être subi un coup dur.

«Ces dernières années, nos dirigeants ont fait pression sur les Sud-Coréens pour qu’ils investissent des milliards de dollars dans la création de nouvelles usines américaines, mais vendredi, nos services d’immigration ont mené une vaste opération contre l’usine Hyundai-LG en Géorgie, arrêtant des centaines de ressortissants sud-coréens en tant qu’immigrants illégaux, leur traitement sévère provoquant une vague d’indignation publique dans ce pays… Des incidents comme celui-ci pourraient entraîner un changement radical dans l’attitude de la Corée du Sud envers les États-Unis»».

Une guerre américaine avec la Chine hier et aujourd’hui

à suivre