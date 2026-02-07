samedi, février 7, 2026
Récents :

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

VERS UN NOUVEL ORDRE IMPÉRIALISTE MONDIAL MULTIPOLAIRE?

Robert Bibeau 1

Économie : que d’incertitudes jusqu’en avril 2022!

Robert Bibeau 2

Contraction économique majeure en 2023 – suivie d’une inflation encore plus forte

Robert Bibeau 2

Une réflexion sur “Cinq monopoles dirigent l’économie capitaliste canadienne

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture