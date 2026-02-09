La finalité stratégique du « socialisme à la chinoise »

13 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Dans un article récent, Arnaud Bertrand, paraphrasant Xi Jinping le Président chinois, a dressé le portrait de la finance «socialiste à la chinoise» (sic) À quoi ressemblerait un Wall Street chinois et socialiste (?!…) Xi Jinping nous l’explique – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304136

MARX et ENGELS ont démontré par leur analyse scientifique matérialiste dialectique et historique que:

La morale, la religion, la métaphysique et l’idéologie, incluant le confucianisme, le menciisme, la pensée Mao Tsé Toung, celles de Deng Siaoping et de Xi Jinping, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent perdent toute apparence d’autonomie. Elles n’ont pas d’histoire, pas de développement; ce sont les hommes qui développent leur production matérielle et leurs rapports matériels qui transforment via cette réalité, leur pensée et les produits de leur pensée («L’idéologie allemande»), ce que MARX traduisait en ces termes dans «Préface à la critique de l’économie politique», par la formule succincte :

«CE N’EST PAS LA CONSCIENCE DES HOMMES QUI DÉTERMINE LEUR ÊTRE; C’EST INVERSEMENT LEUR ÊTRE SOCIAL QUI DÉTERMINE LEUR CONSCIENCE».

Marx ajoutait :

«[V]os idées elles-mêmes sont le produit des rapports de production et de propriété bourgeois, de même que votre droit n’est que la volonté de votre classe érigée en loi». («Manifeste du parti communiste»).

Les arguties du « socialisme à la chinoise »

En somme, tout le fatras moralisateur dégoulinant de mièvrerie répugnante de XI à propos du «socialisme à la chinoise» (sic) qui n’est en réalité qu’un ramassis de mantras confucéens, n’est que pur idéalisme consistant à mettre la vérité sur la tête et à nier que le moteur de l’histoire universelle est LA LUTTE DES CLASSES imposant au prolétariat chinois la dictature impitoyable et mortifère des oligarques et des milliardaires chinois et de leurs estafettes politiques que sont les apparatchiks bureaucratiques de ce parti cryptocommuniste, une version chinoise du parti national-«socialiste» allemand ou des «phalanges» fascistes italiennes ou du corporatisme franquiste, une société où l’État, ce comité exécutif au service des intérêts de la bourgeoisie nationaliste chauvine, est totalement asservi au capital mondialisé.

N’en déplaise à ce bonimenteur capitaliste déguisé en «socialiste à la chinoise»: Le capital a horreur de l’absence de profit … pour 100% il foule aux pieds toutes les lois humaines; pour 300%, il n’est aucun crime, aussi immonde soit-il, qu’il ne risque pas pour s’enrichir (…) Le capitaliste n’est respectable que comme personnification du capital. Comme tel, il partage avec le thésauriseur une passion absolue pour l’enrichissement (l’accumulation), mais que celui-ci satisfait par sa manie individuelle, celui-là l’accomplit comme fonction vitale du mécanisme social («Le capital», Livre 1).

Le capitaliste ne peut avoir qu’une «vertu»: s’enrichir ou périr.

ENGELS écrivait dans «L’anti-Durhing»:

«Les idées de bien et de mal ont tellement variées d’un peuple à l’autre et d’une époque à l’autre qu’elles se sont souvent contredites (…) Toute morale a été jusqu’ici une morale de classe».

Il n’y a jamais eu de «morale» ou de «vertu» universelle au-dessus des intérêts économiques, politiques et idéologiques de la classe qu’elles sont destinées à servir.

LÉNINE ajoutait dans «L’État et la révolution»:

«L’État est le produit et la manifestation de l’antagonisme irréconciliable des classes» et il ajoutait:

«NOUS DISONS QUE NOTRE MORALE EST ENTIÈREMENT SUBORDONNÉE AUX INTÉRÊTS DE LA LUTTE DE CLASSE DU PROLÉTARIAT (…) NOUS NE CROYONS PAS À UNE MORALE ÉTERNELLE ET TRANSCENDANTE; NOUS DÉNONÇONS TOUTES LES FABLES SUR LA MORALE» («Les tâches des Unions de la jeunesse»).

En opposition radicale aux principes MARXISTES, le «CONFUCIANISME» (Kõng Fûzī: 551-479 av. J.-C.) à la Deng et à la XI prétend apporter l’harmonie sur terre et l’abolition de la lutte des classes, en imposant à l’économie «socialiste à la chinoise » (sic):

– hiérarchie harmonieuse;

– devoir moral des dirigeants;

– ordre social stable;

– primat de l’éthique morale sur l’intérêt individuel,

comme si la vertu des dirigeants et la moralisation de l’économie pouvaient changer les lois implacables du capitalisme où l’accumulation du capital par l’extraction toujours intensifiée de la plus-value des esclaves salariés, les prolétaires, est la seule solution à la baisse tendancielle du taux de profit, aux crises de surproduction, à la paupérisation des masses populaires prolétariennes et aux guerres locales, régionales et mondiales qu’y lui sont nécessaires comme l’air, l’eau et la nourriture le sont à la vie. Nous avons publié récemment un article qui décrit sommairement la réalité du «socialisme sympathique à la chinoise» L’allégorie de la Chine superpuissance sympathique et prospère ! – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304012

Le confucianisme

Pour comprendre le caractère réactionnaire du CONFUCIANISME promu par Deng Siaoping et Xi, il faut resituer cette philosophie dans son contexte historique: une époque où l’humanité pour échapper aux grands fauves sortait à peine des grottes où elle s’était réfugiée après avoir été chassée des arbres par la sécheresse.

Ainsi, l’humanité ignorait que la terre était ronde, tournait autour du soleil et n’était qu’une planète infime dans un univers infini. L’humanité tétanisée par son ignorance et victime de tous les fléaux naturels en était réduite à prier des dieux qu’elle se fût inventée pour survivre.

La société d’où est né le CONFUCIANISME en était une de guerres constantes entre États, d’effondrement de l’ordre féodal des Zhou et où la corruption, les intrigues et la violence régnaient sans partage.

Kônk Fūzî, appelé plus tard, Confucius, qui était un fonctionnaire impérial, pour servir son maître et ne pas révolutionner ce système social réactionnaire moribond, prétendît frauduleusement que: «le désordre politique venait du désordre moral et que si les hommes deviennent vertueux, la société féodale redeviendra harmonieuse».

Confucius eut cette phrase célèbre: «Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse», preuve s’il en fut, que partout sur terre: «les mêmes intérêts de classe engendrent les mêmes phrases moralisatrices».

Pourquoi ne pas châtier celui qui fait le mal parce que celui qui fait le bien ne veut pas être châtié?

L’essentiel moral du CONFUCIANISME consistait à imposer: «LA HIÉRARCHIE FÉODALE COMME ORDRE NATUREL IMMUABLE».

Ainsi, pour la doctrine confucéenne: la société est définie comme «un ensemble de relations inégales, mais complémentaires: le Souverain et sa caste dominent ses sujets; le père domine le fils; le mari domine ses épouses; le fils aîné domine le cadet; l’homme domine la femme et ainsi de suite».

Dès la prise du pouvoir par l’empereur HAN WUDI, 147-87 av. J.-C., de la dynastie des HAN, le CONFUCIANISME devint l’idéologie d’État alors que les textes confucéens classiques devinrent la base de l’examen impérial de sélection de tous les fonctionnaires de l’État impérial chinois. L’idéologie confucéenne en édictant le caractère inéluctable de la hiérarchie «céleste» («Mandat du ciel») et le devoir pour chacun de: «respecter son rang»; «se tenir à sa place»; se «soumettre à l’autorité» et, «de se restreindre et en revenir aux rites», garantissaient la dictature des féodaux impériaux sur la totalité de l’empire multiethnique chinois.

Le CONFUCIANISME a joué en Chine le même rôle au service de la classe dominante féodale que le christianisme en occident, l’islamisme en Orient et l’hindouisme en Asie: une idéologie qui niait la lutte des classes afin d’assurer la domination de la classe dirigeante.

Pourquoi le CONFUCIANISME, cette idéologie féodale moyenâgeuse conçue alors que l’humanité était ignorante et arriérée, refait-il surface aujourd’hui en Chine «populiste» dans la bouche de Xi ? Pourquoi la religion orthodoxe russe, celle des tsars, ces êtres immondes qui opprimèrent les «moujiks» russes jusqu’à la mort, refait-elle surface dans la bouche de Poutine ? Pourquoi les religions «REBORN», des «peuples élus», «au destin exceptionnel» (sic), ces aberrations mentales sorties des profondeurs de l’obscurantisme religieux, refont-elles surface aujourd’hui ?

La finalité, l’objectif stratégique ultime du mode de production et de la finance capitaliste

Quand Xi Jinping énonce cette tautologie : « En tant que tel, tout le monde est encouragé, par exemple, à maximiser les rendements à court terme, quelles qu’en soient les conséquences à long terme, à inventer toutes sortes de nouveaux produits dérivés et autres produits financiers pour en tirer profit par tous les moyens imaginables, et à traiter la finance comme une fin en soi plutôt que le serviteur d’un but plus grand.» Voir L’allégorie de la Chine superpuissance sympathique et prospère ! – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304012

Quel est ce but plus grand que la finance capitaliste ??? La réponse est pourtant simple. La finalité, l’objectif stratégique ultime du système financier et de chacun des rouages du mode de production capitaliste est d’assurer la reproduction du Mode de Production Capitaliste (MPC). L’indice, la variable d’ajustement, qui certifie que chaque rouage du système joue son rôle – sa partition – adéquatement, est la production – la valorisation – l’accumulation – du capital – quelle qu’en soit l’appellation – rente foncière, redevance, action, obligation, valeur ajoutée, plus-value, profit commercial, profit industriel, etc.

Dans ce contexte global le système financier = la finance comme l’écrit Xi Jinping = joue correctement son rôle même quand ses protagonistes idiots, les financiers, les banquiers, les spéculateurs et les milliardaires ignorent leur mission et pensent stupidement «faire de la finance pour de la finance» que ce soit en Chine, en Russie, au Brésil, en Inde, aux États-Unis ou en Europe, etc., partout ou sévit le mode de production capitaliste (MPC) à la chinoise, à la russe, à l’américaine, à la n’importe quoi (sic).

Il n’y a qu’un seul MPC, partout dans le monde. Ce système est identique partout, et partout sur Terre, en Chine ou ailleurs, ce système tend inexorablement vers la MONDIALISATION, que nous marxiste appelons L’IMPÉRIALISME stade ultime, suprême, final du capitalisme (MPC).

Ce que Xi Jinping présente dans cet article ce n’est pas la finance «socialiste» ou «communiste» ou «internationaliste» (sic), mais le «RESET» du système capitaliste bourgeois mondialisé afin de remettre ce système en faillite sur ses rails, afin de créer un «Nouvel Ordre Mondial» (NOM) sous hégémonie du grand capital chinois soi-disant «socialiste» (sic).

Le prolétariat international ne doit pas se mobiliser, s’organiser et combattre l’une des alliances impérialistes au bénéfice d’une autre alliance impérialiste… l’Axe Américano-occidental contre l’axe chinois-oriental (l’Eurasie), ou l’Axe Indien des soi-disant «non alignés» (sic).

Le prolétariat doit se mobiliser autour de ses intérêts de classe

pour la construction d’un nouveau mode de production selon

la méthode que nous présentons ci-dessous.

Paru aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub:

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.