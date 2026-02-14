Invités Le côté obscur de la finance capitaliste – du Krach boursier aux subprimes – armes de destruction massive 14 février 2026 Robert Bibeau 16 Views 2 Comments Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “Le côté obscur de la finance capitaliste – du Krach boursier aux subprimes – armes de destruction massive”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/o-lado-obscuro-das-financas.html
Sincèrement, que pourrait-il arriver de mieux au monde, qu’un krach boursier?
Honnêtement, je ne vois pas!
Arme de destruction massive pour qui?
Les qui font ce genre de vidéos servent l’oppression et la liberté de nos esprits, peut-être ne le savent-ils pas, ce dont je doute, toujours est-il que de toujours vouloir nous faire préserver la merde dans laquelle nous vivons tous prisonniers, ne nous sert absolument à rien.
Évidemment, il y aura de très nombreux morts en cas de krach, mais aujourd’hui c’est un mal nécessaire que nous devons accepter.
Dans le monde actuel, trop souvent on oublie que c’est seulement en 1990 que, l’OMS a retiré l’homosexualité de la liste des maladies mentales, que cette décision n’a été validé en France qu’en 1992, allez voir dans nos pays voisins quand cette soi-disant évolution a été acceptée et comparez l’évolution sociale de la situation de ces ex-malades mentaux par rapport à toutes les autres catégories sociales existantes.
Voyez un peu comment en si peu de temps notre tolérance commune à aimer nous faire marcher dessus nous a conduite à accepter que nos libertés nous soient retirées quand elles ne sont pas tout simplement bafouées grâce à notre passivité.
Pourquoi attirer l’attention là-dessus, mais parce que, comme nous avons si bien accepter de nous comporter en mollusques et plus du tout en êtres humains, aujourd’hui les mêmes logiciels et logiques s’appliquent à nous soumettre à tout.
La tendance actuelle est de nous dire que nous ne devrions plus manger d’aliments carnés sous prétexte de préservation de la planète, ils doivent bien se marrer entre-eux à nous faire danser comme ça.
Les prévaricateurs, profiteurs, violeurs, voleurs, pédophiles et autres, qu’ils soient féminins ou masculins, sont ceux-là mêmes qui font tourner ce monde, et il faudrait encore laisser à celui-ci toutes ses chances de perdurer?
Mais bien sûr que non! L’Homme occidental doit de nouveau crever de faim pour retrouver son naturel humain, c’est une condition sine qua none, peu importe le coût en vies qu’elle nécessitera, ces vies bimanes ne sont que des succédanés d’humains et n’ont qu’une relative valeur, probablement est-ce insupportable à lire pour certaines « belles âmes » mais, c’est sur leur indifférence devant les exterminations répétées qui ont cours sous leurs yeux qu’il faut qu’elles soient jugées, d’autant plus sévèrement qu’elles montrent un bel empressement à vénérer des fables à propos desquelles elles n’ont que les ouï-dire, certes, inlassablement répétés, comme éléments de leur soumission à presque rien du tout.
C’est tellement pitoyable ce que nous acceptons sans broncher, si bien que, il est devenu tout à fait possible à la chienlit de martyriser des Francesca Albanese et Rima Hassan qui ne font que dire la vérité, pourtant on force le trait de leurs déclarations pour nous faire admettre et accepter qu’elles incarnent le mal, alors qu’il est évident sous nos yeux, qu’être antisémite de nos jours est de même valeur que d’avoir été antinazi au siècle dernier, c’est exactement la même chose, ni plus, ni moins.
Quels intérêts particuliers et exclusifs sert Trump, si ce ne sont pas ceux de cette communauté de tous temps inassimilable où que ce soit sur Terre?
Cet être immonde qu’est Trump re-hiérarchise l’espèce humaine, là, ce sont ceux qui se disent juifs sans avoir une définition concrète de ce à quoi cela correspond vraiment, qui sont les meilleurs à ses yeux, mais pourquoi donc alors, tout simplement parce que ce sont eux qui brassent les plus gros flux financiers. Il n’y a pas à aller chercher midi à quatorze heures.
Récemment encore, pour ne pas dire cette semaine même, j’ai lu dans un article qui se prétendait sérieux, que la population juive vivant en France compatit entre 400 et 500 000 membres, ils ne savent plus du tout compter quand il s’agit de rendre compte de leurs effectifs réels, toutefois nous savons de manière incontestable que le régime de Vichy qui les a comptés fait foi en la matière, et, en quarante ils étaient déjà 339 000, donc c’est vraiment se foutre totalement de nos gueules de nier volontairement les exactitudes et authenticités qui disent que des êtres qui s’évertuent à vivre cachés parmi nous alors que nous les savons et voyons partout, ne peuvent absolument pas nous vouloir du bien et favoriser le prétendu vivre-ensemble.
Des élections se présentent dans les jours qui viennent, c’est le moment d’être Français de France en ayant pas la moindre offuscation à voter LFI et surtout pas pour un rassemblement de mignons et de grues philosémites dans l’ADN et religieusement sionistes, et qui se prétend national.
Le sionisme est l’ennemi juré du genre humain et doit être détruit sous toutes ses formes, c’est à ce seul prix que nous pourrons espérer en notre liberté.
Le monde arrive au moment où doivent se manifester des choix forts, n’ayons aucune hésitation ni peur de les faire, l’argent n’est qu’un serviteur, ça n’est pas à nous humains d’être les siens.