Actualite économique Fin du dollar américain, MBRIDGE contre SWIFT 17 février 2026 Robert Bibeau Monnaie ennuyeuse : https://www.youtube.com/watch?v=uR8oXy92LQM Tout budget national est équilibré : https://www.youtube.com/watch?v=z34XN9sXZD0
2 réflexions sur “Fin du dollar américain, MBRIDGE contre SWIFT”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/fim-do-dolar-americano-mbridge-versus.html
Depuis l’initialisation et le financement du régime Hitlérien par les USA de 1933 à 1938, pour lutter contre le communisme. Ceci s’est fait puis a fléchi pour arrêter les massacres. Puis les USA sont soit disant venus nous soulager alors que c’est la Russie qui a fait le 90% du travail. Bref ce scénario US qui voulait annexer l’Europe, le sionisme américain s’est contenté en annexant la finance de l’Europe en imposant le dollars.
Ce qui fut plus intelligent et machiavélique, puisque le règne de l’hégémonie dollars dure encore.
Ce système de Ponzi nous ruine en inflation depuis 80 ans par la fabrication du dollars reposant sur du vent, mais non l’économie réelle. L’empire romain faisait de même par le système de l’esclavage qui a duré tout de même 3 siècles. Il y a bien sûr eu d’autres empires tel les Incas les Aztèques, les mongols.
Ils nous reste les anciens amphithéâtres, les arènes, les colonnades romaines le savoir faire de la construction. Tous comme l’Egypte nous a laissé ses monuments. Les USA nous ont laissé les hamburgers, la frénésie de la consommation et la fausse monnaie dollars. Ils ont construit leur pays avec notre argent et notre travail spéculé avec les dettes que nous souscrivons sur les autels des indices boursiers pour la capitalisation ambiante.
La vassalisation a mis 80 ans pour réfléchir à la fin de l’hégémonie du système Ponzi dollars et leur manière internationale spéculative de tout contrôler le trafic financier par Swift.
Ce système a été bien conçu car toutes la matières premières ont été obligées de se coter en dollars, les monnaies de même et donc spéculations automatique de mise, afin de dépendre de cette monnaie.
Le réveil fut long et le système de paiement s’est fait dans un autre mode pour les pays associés les BRICS. Ce qui réduit de fait les bénéfices de la spéculation et la masse monétaire du dollars.
En conclusion dirons nous, les USA font une démonstration de force pour nous dire nous n’acceptons pas de nous démunir de notre fausse monnaie dans notre hégémonie.