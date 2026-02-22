Le cycle du Capital de Benner…les crises économiques sont cycliques

Le commentateur de cet article se trompe de cible. L’intérêt de l’étude que publie l’agriculteur américain Benner n’est pas de fixer exactement les dates pour l’achat ou la vente des actions et des obligations sur les marchés boursiers, mais de démontrer que les crises économiques (et donc les crises politiques et sociales) sous le capitalisme sont inévitables, cycliques et systémiques, et que leur fardeau est remis sur le dos du populo et de la classe prolétarienne.