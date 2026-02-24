27 Views

par Glenn Diesen Français. Sur Stanislav Krapivnik : Russie et Chine unies pour défendre l’Iran – Réseau International

Stanislav Krapivnik est un ancien officier de l’armée américaine, cadre dans la chaîne d’approvisionnement et expert politico-militaire, aujourd’hui basé en Russie. Il est né à Louhansk à l’époque soviétique, a émigré aux États-Unis lorsqu’il était enfant et a servi dans l’armée américaine.

Krapivnik explique comment la Russie et la Chine défendront l’Iran en cas d’attaque américaine.

La grande question que tout le monde se pose est que feront des pays comme la Russie et la Chine ? Ils ne peuvent pas se permettre de voir l’Iran vaincu. Cependant, ni la Russie ni la Chine ne souhaite une guerre directe avec les États-Unis. Alors, comment la Russie aide-t-elle l’Iran à se défendre ?