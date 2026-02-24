La stratégie de Trump contre la Chine prend forme dans le chaos

.

Les observateurs occasionnels sont convaincus que Trump est un fou sans aucune méthode derrière sa folie, mais la réalité est que lui et son équipe – collectivement connue sous le nom de Trump 2.0 – mettent lentement mais sûrement en œuvre leur grande stratégie contre la Chine. Chacun de leurs déménagements à l’étranger doit être vu comme un moyen d’y parvenir. Ils veulent contenir globalement la Chine puis la contraindre à un accord commercial déséquilibré qui « rééquilibre l’économie chinoise vers la consommation des ménages » selon la Stratégie nationale de sécurité.

Trump 2.0 ne veut cependant pas entrer en guerre à ce sujet, c’est pourquoi ils prennent soin d’éviter de reproduire le précédent impérial japonais. Exercer une pression économique et structurelle excessive sur la Chine d’un seul coup pourrait la pousser à réagir désespérément avant que la fenêtre d’opportunité ne se referme. Ils ont donc décidé de priver progressivement la Chine de l’accès aux marchés et aux ressources, idéalement par une série d’accords commerciaux, afin d’imprégner les États-Unis du levier indirect nécessaire pour faire dérailler pacifiquement la montée de la superpuissance chinoise.

Les accords commerciaux des États-Unis avec l’UE et l’Inde pourraient finalement les amener à restreindre l’accès de la Chine à leurs marchés sous peine de droits de douane punitifs s’ils refusent. Parallèlement, l’opération spéciale américaine au Venezuela, la pression exercée contre l’Iran et les tentatives simultanées de subordonner le Nigeria et d’autres grands producteurs d’énergie pourraient limiter l’accès de la Chine aux ressources nécessaires à l’essor de sa superpuissance. L’effet combiné jusqu’à présent exerce déjà une pression immense sur la Chine pour conclure un accord avec les États-Unis.

C’est le grand contexte stratégique dans lequel se déroulent les pourparlers de la Russie avec les États-Unis et l’Ukraine. Elle aussi subit une pression immense après que Trump 2.0 a inattendu (de leur point de vue) perpétué la guerre par procuration en Ukraine, a ouvert une percée en Asie centrale grâce à la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » d’août dernier à travers le Caucase du Sud, et a poussé l’Inde à réduire ses importations de pétrole. La Russie doit désormais décider si elle veut conclure son propre accord avec les États-Unis ou devenir plus dépendante de la Chine.

Le premier scénario pourrait inclure un partenariat stratégique centré sur les ressources avec les États-Unis en échange d’un compromis sur ses objectifs maximalistes en Ukraine, ce qui pourrait priver la Chine de l’accès aux gisements dans lesquels les États-Unis investissent, comme expliqué ici. Quant au second scénario, la Russie pourrait poursuivre son opération spéciale indéfiniment avec un soutien chinois croissant, en échange d’un accès illimité à ses ressources à des prix dérisoires, aidant ainsi grandement la Chine à se préparer à la guerre contre les États-Unis.

Présenté ainsi, conclure un accord avec la Russie pourrait faciliter la reddition stratégique de la Chine aux États-Unis sans augmenter le risque de guerre, tandis que ne pas le faire pourrait augmenter le risque de guerre si la Russie se transforme en réserve de matières premières de la Chine pour la raison susmentionnée et avec le même résultat vis-à-vis des États-Unis. Cela confère à Poutine un levier face à Trump 2.0, mais ils ne sont pas non plus désespérés de conclure un accord avec Poutine à tout prix, d’où la raison pour laquelle ils n’ont pas contraint Zelensky à ses concessions exigées et ne pourraient jamais.

Si Trump 2.0 ne parvient pas à conclure un accord avec Poutine, alors ils se prépareront à la guerre contre la Chine, ce que leur Stratégie de défense nationale prévoit compte tenu de son montée en puissance militaire explicitement déclarée à la manière d’une guerre mondiale. Quoi qu’il en soit, reproduire le précédent impérial japonais dans ce cas risque dangereusement un Pearl Harbor du XXIe siècle, mettant ainsi en péril leur projet de restauration de l’unipolarité. Il vaut donc mieux que Trump 2.0 contraigne Zelensky à donner à Poutine ce qu’il veut afin de continuer à contenir pacifiquement la Chine.