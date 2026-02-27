Nombre record de journalistes assassinés en 2025, les deux tiers imputés à Israël
(New York) Cent vingt-neuf journalistes et employés de presse ont été tués au cours de l’année 2025 dans le monde, affirme le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), imputant les deux tiers des meurtres à Israël, qui rejette ces « allégations ».
« L’armée israélienne a désormais commis davantage d’assassinats ciblés de membres de la presse que n’importe quelle autre armée gouvernementale à ce jour, l’écrasante majorité des personnes tuées étant des journalistes et travailleurs des médias palestiniens à Gaza », écrit l’ONG américaine.
L’armée israélienne rejette « fermement les allégations présentées dans le rapport » du CPJ, a déclaré à l’AFP un porte-parole militaire israélien, affirmant que les forces israéliennes ne visent « pas intentionnellement les journalistes ou les membres de leur famille et [mettent] en œuvre tous les moyens possibles pour réduire les atteintes aux civils, y compris les journalistes ».
« Tout au long de la guerre, il y a eu de nombreux cas où des terroristes ont opéré sous couvert de civils, y compris en se faisant passer pour des journalistes, afin de promouvoir des activités terroristes », a ajouté le porte-parole, affirmant que « dans ces cas, toute action entreprise par [l’armée] contre eux a été due à leur implication dans des activités terroristes et pour aucune autre raison ».
Après 124 morts en 2024, l’année 2025 marque, avec 129 journalistes tués, le deuxième record annuel consécutif depuis 30 ans que le CPJ tient ce décompte.
Outre la guerre à Gaza (86 journalistes tués), les deux autres conflits les plus meurtriers pour la presse ont été l’Ukraine (quatre morts) et le Soudan (neuf morts), relève le CPJ.
« Tous en danger »
« L’un des constats marquants de ces dernières années est la hausse du recours aux drones », avec 39 cas documentés, contre seulement deux en 2023, relève pour l’AFP Carlos Martinez de la Serna, chef de projet au sein de l’organisation.
Outre les conflits armés, la criminalité organisée a également été particulièrement meurtrière pour les membres de la presse. Au Mexique, six journalistes ont été tués en 2025. Plusieurs cas ont été recensés en Inde et au Pérou.
En Arabie saoudite, le chroniqueur de renom Turki al-Jasser a été exécuté en juin par l’État après avoir été condamné pour plusieurs chefs d’accusation que le CPJ a qualifiés « d’allégations fallacieuses » utilisées pour punir des journalistes.
Il s’agit du premier meurtre documenté d’un journaliste dans l’État du Golfe depuis la mort en 2018 de Jamal Khashoggi.
« Des journalistes sont tués en nombre record à un moment où l’accès à l’information est plus important que jamais », estime Jodie Ginsberg, directrice générale du CPJ.
« Les attaques contre les médias sont un indicateur majeur d’atteintes à d’autres libertés, et il faut faire bien davantage pour empêcher ces assassinats et punir leurs auteurs. Nous sommes tous en danger lorsque des journalistes sont tués pour avoir couvert l’actualité », ajoute-t-elle.
Créé en 1981 à New York pour défendre la liberté de la presse et les journalistes dans le monde, le CPJ, financé par des fonds privés et des fondations, est dirigé par un conseil composé de membres de la presse et des personnalités de la société civile.
2 réflexions sur “Nombre record de journalistes assassinés en 2025, les deux tiers imputés à Israël”
Filled torah… C’est l’anagramme, d’Adolf Hitler, là c’est clair, rien ne saurait être plus plein, du Mal.
Je ne parviens pas à comprendre comment se fait-il qu’il y ait déjà des sommes pré-budgétisées pour la reconstruction de Gaza, alors qu’il n’est toujours pas question d’enquêtes et commissions internationales pour investiguer sur ce qui s’est réellement passé dans l’enclave palestinienne’
C’est étrange comme sont minables ces dirigeants politiques et autres et toute cette visquosité qui tient à toutes les parois où il y a de l’argent à prendre, de l’entregent disponible, qui du matin au soir hurlent à la montée inadmissible de l’antisémitisme, du révisionnisme et du négationnisme, absolument tout ce qu’est l’israélisme actuel.
Ils nient, mais nous aussi nous nions!
Les Américains évacuent leurs ressortissants du cul-de-basse-fosse, ils sont tellement braves, tellement forts et puissants d’après ce qu’ils disent d’eux-mêmes, que ces p’tits cafards exigent du nabot israélite que ce soit lui qui frappe le premier l’Iran, soi-disant pour une meilleure acceptation par leur opinion, mais en réalité ces lâches sont en train de préparer une option nucléaire en première intention.
Achetez-vous quelques provisions durables maintenant, oubliez ce qui n’est que superflu.
Il est de plus en plus vraisemblable que le tremblement mondial auquel nous allons assister, rien ne nous y prépare vraiment, même si notre intuition nous donne quelques pistes à appréhender.
Versão em Língua Portuguesa:
