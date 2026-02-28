La guerre en Iran est décrite comme une «grande opportunité» par le lobby pétrolier américain

39 Views

Par Max Blumenthal – Le 13 février 2026 – Source The Grayzone

Lorsque l’American Petroleum Institute (API) a réuni des dirigeants de l’industrie pétrolière et des lobbyistes pour un sommet sur “l’état de l’énergie américaine”, le 16 janvier 2026, le paysage géopolitique semblait changer radicalement en leur faveur. Cependant, un participant à la plus importante conférence annuelle de lobbying du cartel de l’extraction des ressources a déclaré à The Grayzone que les participants se plaignaient en privé des tentatives brutales du président Donald Trump d’orienter leur programme, en particulier au Venezuela, où il a exigé qu’ils redémarrent immédiatement les opérations.

Deux semaines avant le sommet de l’API, l’armée américaine a enlevé le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d’un raid violent, permettant à l’administration Trump de réquisitionner les réserves pétrolières du pays. Pendant ce temps, des émeutes soutenues par l’étranger ont fait des milliers de morts dans l’Iran riche en pétrole, les 8 et 9 janvier, générant suffisamment d’instabilité pour exciter les gouvernements occidentaux sur les perspectives de changement de régime.

Depuis la scène du théâtre Anthem de Washington DC, le consultant chevronné de l’industrie, Bob McNally, du groupe Rapidan Energy, ne pouvait contenir son enthousiasme face à la perspective de renverser la République islamique d’Iran.

”L’Iran détient également la plus grande promesse, bien qu’ils soient le plus grand risque, mais la plus grande opportunité”, a proclamé McNally. “Si vous pouvez imaginer que les États-Unis ouvrent une ambassade à Téhéran, le régime de Téhéran reflétant le désir de son peuple – la population la plus pro-américaine en dehors d’Israël au Moyen-Orient, culturellement, commercialement, historiquement. Si vous pouvez imaginer notre industrie y retourner, nous obtiendrions beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus tôt que nous ne le ferons au Venezuela”.

Selon McNally, qui a précédemment conseillé le président George W. Bush sur la politique énergétique, une guerre de changement de régime américain contre l’Iran serait un ”jour terrible pour Moscou, [un] jour merveilleux pour les Iraniens, les États-Unis, l’industrie pétrolière et la paix mondiale.”

Cependant, comme de nombreux titans de l’industrie au sommet de l’API, McNally considérait le Venezuela comme un investissement à haut risque et à faible rendement, même après la prise de contrôle de facto de ses ressources par les États-Unis. ”Depuis la décision du Président d’appréhender Nicolas Maduro, je pense que nous avons vu, vous savez, des conversations privées, la réunion à la Maison Blanche, l’administration a dû apprendre, vous n’allez pas au Venezuela, tournez un robinet et que 3 millions de barils par jour vont couler. Ça ne se passe pas comme ça”, a-t-il commenté.

McNally a poursuivi en suggérant que l’industrie pétrolière repoussait les demandes de Trump de réinvestir immédiatement au Venezuela : “Le rapport du Venezuela passera de moins d’un million de barils par jour à entre trois et quatre millions de barils par jour, et cela en de nombreuses années et de nombreuses décennies. Et c’est la vérité. Et l’industrie explique cette vérité à l’administration”.

Une semaine avant le sommet de l’API, le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods, déclarait le Venezuela “non investissable“ sur la base des ”constructions juridiques et commerciales” mises en place par les gouvernements des anciens présidents Hugo Chavez et Nicolas Maduro.

Le président Donald Trump a répondu à la déclaration de Woods en tonnant : “Je n’ai pas aimé leur réponse, ils jouent trop les mignons”. Alors que Trump s’est engagé à “garder [ExxonMobil] à l’écart” du Venezuela, il a depuis félicité la présidente par intérim Delcy Rodriguez pour avoir adopté des réformes axées sur le libre marché afin d’accueillir des entreprises comme ExxonMobil.

Au moment de la publication, le secrétaire américain à l’Énergie et ancien PDG de Liberty Energy, Chris Wright, visitait la ceinture pétrolière de l’Orénoque au Venezuela aux côtés du président par intérim Rodriguez. Les scènes de courtoisie forcée suggèrent que de nouvelles réformes pour ouvrir la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA au marché libre pourraient être en cours.

En privé, les industries pétrolières se plaignent des exigences de Trump au sujet du Venezuela

Un participant au sommet de l’API qui est au courant des conversations en coulisses a déclaré à The Grayzone que les risques de retourner au Venezuela dominaient les conversations privées entre les acteurs de l’industrie pétrolière. Ils ont déclaré que d’autres participants ont fait écho en privé à la faible évaluation de McNally de la réouverture au Venezuela, et étaient particulièrement préoccupés par la perturbation potentielle de leurs opérations par des organisations de guérilla comme les FARC et l’ELN.

Les pétroliers ont également exprimé leur inquiétude de s’aliéner des partenaires internationaux en détournant des opérations vers le Venezuela ou en alimentant une concurrence qui pourrait se priver de revenus. Ils semblaient confus quant à la hâte de Trump d’envahir le Venezuela, a rappelé le participant, et ont déclaré qu’ils devaient informer la Maison Blanche de leur hésitation à sauter la tête la première dans un environnement aussi instable.

L’attitude négative affichée lors du plus important rassemblement de l’industrie pétrolière sur le périphérique suggérait que la politique vénézuélienne n’était pas motivée par la soif de profits de l’industrie extractive, mais par les passions idéologiques du lobby des Américains cubains et vénézuéliens dirigé par le Secrétaire d’État Marco Rubio.

En fait, selon le participant de l’API, les participants au sommet sur “l’état de l’énergie américaine” ont bouillonné en privé de la demande de Trump qu’ils risquent leurs profits pour soutenir sa prise de contrôle du Venezuela. “Pour eux, il s’agit d’un changement majeur dans la relation historique entre les politiciens et les entreprises, où le politicien fait avancer l’agenda”, ont-ils déclaré à The Grayzone. “J’ai trouvé cela très révélateur de qui contrôle réellement le pays”.

Le lobby pétrolier parraine une émission de télévision pour se glorifier

Le programme du sommet API “State of American Energy” s’est clôturé par une session qui a démontré le pouvoir du lobby pétrolier américain d’influencer le contenu hollywoodien.

Sur scène aux côtés de l’acteur Andy Garcia, vedette d’une nouvelle émission Paramount+ intitulée Landman, le président de l’API, Mike Sommers, s’est vanté de son rôle dans le parrainage d’une série dramatique qui glorifie une industrie fortement décriée, sur un réseau médiatique aligné sur Trump.

”Beaucoup de gens ont souvent demandé, comment vous êtes-vous retrouvé avec ce formidable partenariat avec Landman ? On m’a souvent demandé si c’est moi qui avais écrit la série”, a plaisanté Sommers. ”Bien sûr que non, mais la véritable histoire derrière la façon dont nous nous sommes impliqués avec Landman, c’est que nous étions un peu inquiets de la façon dont Hollywood dépeignait la grande industrie que nous servons chaque jour. Nous avons donc décidé de faire des publicités pendant la première saison. Et après, nous avons compris très vite que Landman allait être positif pour l’industrie pétrolière et gazière américaine”.

Selon Axios, API a fourni à Landman “une campagne publicitaire à sept chiffres« , assurant la viabilité de l’émission sur Paramount+, un réseau acheté en 2025 par l’héritier milliardaire pro-Trump et ultra-sioniste, David Ellison.

Les intrigues de Landman vendent aux téléspectateurs l’image de l’industrie extractive américaine comme une force vitale qui a le droit de contourner les règles et de conclure des accords tordus afin de maintenir le flux de pétrole. Dans un épisode, le protagoniste espiègle de “landman”, Tommy Norris, joué par Billy Bob Thornton, se retrouve impliqué dans une guerre de territoire avec un narco-cartel mexicain qui contrôle une parcelle de terrain précieuse. Pour accroître son influence sur le cartel, Tommy menace de déclencher l’implication de la Drug Enforcement Agency (DEA) à moins qu’ils ne se retirent. En fin de compte, le cartel accepte de coexister avec la société de Tommy, M-Tex Oil, garantissant des forages sécurisés et des profits lucratifs.

C’est un complot qui aurait pu être extrait des gros titres sur les relations secrètes de l’industrie pétrolière américaine avec les cartels mexicains et les groupes désignés terroristes. Et quelques mois seulement après que l’administration Trump a lancé une opération antidrogue juridiquement douteuse au large des côtes du Venezuela pour accroître la pression sur Maduro, qui languit maintenant dans une cellule de prison fédérale alors que Washington dicte la politique énergétique à Caracas, l’émission parrainée par l’API ressemble de plus en plus à une prédiction.

Max Blumenthal

