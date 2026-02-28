En attendant l’Armageddon, voici un documentaire sur l’Iran de Pepe Escobar

28 Views

par Larry Johnson

L’Iran est crucial pour la Russie et la Chine dans la création d’un nouvel ordre économique international (NOM) libre de toute coercition et pression de la part des États-Unis.

Jeudi midi, horaire de la côte Est [Ndt : 18:00 à Paris], nous saurons probablement si Donald Trump signera ou non un ordre d’attaque contre l’Iran. Pourquoi midi ? Parce qu’il sera alors 18 heures à Genève, en Suisse, où Steve Witkoff et Jared Kushner tiendront des pourparlers indirects avec des représentants de la République islamique d’Iran.

Si les deux parties sortent de réunion en parlant en termes positifs d’un accord provisoire, il est peu probable que Trump prenne le risque de déclencher une guerre susceptible de dégénérer en un conflit régional. À l’inverse, si les États-Unis annoncent, soit directement, soit par le biais de fuites contrôlées dans les médias, que l’Iran se montre intransigeant et refuse tout compromis, tout sera prêt pour que les États-Unis et/ou Israël lancent l’attaque tant attendue.

En attendant, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous. Il s’agit d’un nouveau documentaire réalisé par mon cher ami Pepe Escobar, fruit de son voyage en Iran l’année dernière pour étudier le Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC). L’INSTC est conçu non seulement pour dynamiser le commerce entre l’Iran et la Russie, mais aussi pour débloquer des opportunités économiques uniques pour de nombreux autres pays. Il s’agit du premier documentaire en anglais jamais réalisé sur l’INSTC.

Pepe présente Téhéran non seulement comme la capitale de l’Iran, mais aussi comme la capitale potentielle d’un nouveau projet eurasien, situé idéalement entre Shanghai et Saint-Pétersbourg. Pepe ne voit pas l’Iran comme une destination, mais comme un maillon essentiel dans la refonte du commerce mondial et de la géopolitique.

Le documentaire retrace le rôle de l’Iran en tant que corridor commercial à travers l’histoire, depuis la voie royale de l’empire achéménide qui s’étendait sur 2500 kilomètres de Suse à Sardes, en passant par l’époque de la Route de la soie, lorsque des caravanes transportant de la soie, des épices et des denrées précieuses traversaient le cœur de l’Iran, jusqu’aux empires islamiques qui ont étendu les routes terrestres et maritimes, faisant des ports du golfe Persique et de la mer d’Oman les portes d’entrée de l’Iran vers le monde.

L’Iran se trouve aujourd’hui à un carrefour stratégique entre la mer Caspienne, le golfe Persique et les routes terrestres du Caucase et de l’Asie centrale, s’efforçant de transformer ses corridors nord-sud et est-ouest en puissantes artères interconnectées assurant non seulement le commerce, mais aussi le poids changeant de la géopolitique régionale et mondiale. Pepe commence son voyage dans le nord, sur les traces de la ligne ferroviaire reliant Bandar Abbas à Rasht dans le cadre de l’INSTC. Les ports comme Anzali et Amirabad sur la mer Caspienne sont décrits comme les deux bras de l’Iran, avec une capacité combinée de plus de 10 millions de tonnes par an, constituant une voie vitale pour les pays enclavés comme le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan.

Le documentaire soutient que si le transfert de pouvoir de l’Ouest vers l’Est se poursuit tout au long du XXIe siècle, des pays comme l’Iran, la Chine, la Russie et l’Inde occuperont une position charnière centrale, et que le corridor nord-sud reliant l’Inde, l’Iran et la Russie pourrait bien devenir la voie la plus courte et la plus économique pour acheminer des marchandises entre ces régions.

Le documentaire de Pepe (et la carte des pipelines pétroliers de la Caspienne à l’Allemagne à gauche Kiev discrédite Trump et met l’Europe de l’Est sous pression – Réseau International) apporte un nouvel éclairage sur l’importance de l’Iran pour la Russie et la Chine dans la création d’un nouvel ordre économique international libre de toute coercition et pression de la part des États-Unis.

Ceci permet d’expliquer pourquoi la Russie et la Chine ont œuvré sans relâche ces sept derniers mois pour renforcer la capacité de l’Iran à se défendre contre de nouvelles attaques des États-Unis et/ou d’Israël. Si Pepe a raison, l’Iran est prêt à jouer un rôle clé dans l’économie mondiale pour le reste du XXIe siècle.

Cliquez sur le lien suivant pour visionner le documentaire

https://www.presstv.ir/doc/Detail/2026/02/18/764305/Golden-Corridor

Source : A Son of the New American Revolution via Spirit of Free Speech