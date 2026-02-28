La troisième agression terroriste Américaine contre l’Iran est en marche (Février 2026)
Raphaël Berland reçoit Ayssar Midani pour discuter du lancement de l’opération «Fureur épique» par les forces armées israéliennes et américaines contre la République islamique d’Iran ce samedi 28 février 2026.
3 réflexions sur “La troisième agression terroriste Américaine contre l’Iran est en marche (Février 2026)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/o-terceiro-ataque-terrorista-americano.html
À les écouter, pour capturer Maduro, les armes des autres, eh bien, c’était d’la merde.
Ils y sont allés comme dans du beurre, au Venezuela, et puis voilà, encore une fois la vérité sort du puits, ces enfoirés ne peuvent pas tenir et contenir cette attaque qu’ils ont déclenché lâchement, comme à leur habitude.
Mais, avec un tel empressement pour surprendre l’adversaire qu’ils se sont complètement foirés, les coups n’ont pas portés ni réussis la mission.
Ils voulaient décapiter le pouvoir durant les négociations, ça a marché une fois, pas deux, d’ailleurs maintenant tout le monde sait comment ils s’y prennent, c’est vraiment pathétique d’être aussi stratégiquement minables en affichant d’aussi grandes ambitions, ça pue l’holocauste futur là.
Là ils ont déclenché un conflit qui nous montre que leurs systèmes protecteurs n’ont aucune performance face aux missiles iraniens, alors si ceux-ci devaient venir frapper nos infrastructures sur nos sols européens, eh bien nous sommes faits comme des rats, puisque justement, ce sont ces rats qui nous dominent chez-nous, sur qui comptent « nos » dirigeants pour protéger nos territoires européens, le fameux OTAN.
Là, maintenant, si Poutine le voulait, nous serions quasiment tous morts, demain matin!
La domination et la prétendue surpuissance occidentale est morte avant même que la nuit ne soit tombée aujourd’hui, puisque l’Iran montre qu’à lui seul, il pénètre n’importe quel espace aérien sous défense occidentale, lui qui vit sous embargo depuis 47 ans.
L’occident consanguine envie l’intelligence iranienne, c’est elle qu’il veut.
Il n’y a plus d’hégémonie occidentale là, c’est fini, que l’Iran puisse réitérer avec autant de précision ses frappes, est la preuve que l’opération dite préparée depuis des mois par les judéo-américains est un fiasco et que leur supposée victoire de mi-juin dernier était un leurre.
Les gens actuellement en occident sont victimes de deux grands malades mentaux qui sont aussi les pires menteurs pathologiques qui soient, tout ce qu’ils touchent, ils le rendent petit et merdique.
Nous n’avons encore rien vu, à la faveur de la nuit des choses vont venir défaire les certitudes encore restantes de ces pourritures suprémacistes israélites qui contrôlent nos pays et obèrent nos destins.
Demain matin en vous réveillant, vous verrez que le ton des propagandistes va changer avec l’évolution du jour, israël sera face au jugement dernier, il ne voudront pas vous le dire, mais vous verrez de vous-même sur toutes ces têtes pas catholiques qu’elles auront beaucoup de mal à vous désinformer parce qu’elles souffriront au plus profond d’elles-mêmes.
Quant à Trump, il envisage déjà de foutre le camp de là d’ici quelques jours, voire plus tôt si on le motive bien, bien sûr il fanfaronne, comme d’habitude, mais là, c’est pas la même chose, ici c’est chaud pour son cul et celui de toute l’incarnation à la tête de laquelle il est, les nazis israélites.
Il laisse planer des doutes, du genre, je peux tout contrôler ou en finir en peu de temps, histoire de mesurer quel impact une option nucléaire aurait sur les opinions, le gars vient de comprendre qu’il s’est lui-même mis des balles dans le thorax, les opinions publiques mondiales ne collationnent pas ni avec la vision du messianisme israélite qui a pris l’ensemble du monde en otage, ni avec la lâcheté avec laquelle on fait paraître leur camp aux yeux du monde, là, les élections sont définitivement perdues pour Trump, il vient de saborder tout seul sa présidence, il finira pas l’an prochain en tant que tel.
Plus tôt, je disais que c’est un échec, je maintien la position.
Dorénavant, les amuseurs publics qui voudront nous que l’armée de Poutine est faible, parce qu’elle n’a pas réussi à prendre l’Ukraine en une attaque, foutez-vous d’eux, le changement de régime en Iran ne va pas intervenir, non seulement ça, mais on est en train de le sanctuariser là. Alors la grande force occidentale suprémaciste, elle est où?
On a des images, faut surtout pas s’en priver.
https://x.com/camille_moscow/status/2027680985605652725