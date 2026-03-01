dimanche, mars 1, 2026
Récents :
7 au Front

Guerre terroriste contre l’Iran qui réplique en frappant des cibles américaines et israéliennes (Scott Ritter, M. Marandi)

Robert Bibeau 17 Views 1 Comment

Seyed M. Marandi : Israël et les États-Unis frappent l’Iran par surprise ce 28 février 2026

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Luttes ouvrières et intervention des révolutionnaires prolétariens

Robert Bibeau 1

NON, JÉRUSALEM N’EST PAS LA CAPITALE DE L’ISRAËL BIBLIQUE

JBL 1960 2

Le Wokisme: doit-on s’en inquiéter ? Le « Wokisme » est une secte petite bourgeoise!

Robert Bibeau 16

Une réflexion sur “Guerre terroriste contre l’Iran qui réplique en frappant des cibles américaines et israéliennes (Scott Ritter, M. Marandi)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture