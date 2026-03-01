Mélenchon et «Epstine» : quand l’accusation d’antisémitisme devient un instrument de disqualification

16 Views

Par khider Mesloub.

Depuis la relance de l’affaire Jeffrey Epstein, une configuration médiatique singulière s’est installée en France. Deux dynamiques parallèles – en apparence distinctes – se sont développées simultanément, révélant un déplacement progressif du récit.

D’un côté, plusieurs titres de presse et émissions d’actualité ont multiplié les articles consacrés à ce qu’ils ont appelé le « volet russe » de l’affaire : évocation de « connexions avec le Kremlin », mise en avant de courriels mentionnant des interlocuteurs proches du pouvoir russe, interrogation sur l’hypothèse d’un relais d’influence ou d’un agent lié à Moscou. La mécanique est familière : accumulation d’indices, contextualisation géopolitique, rappel des tensions post-2014, insertion dans la matrice plus large des ingérences attribuées à la Russie.

Or, les éléments établis publiquement se limitent à des contacts et tentatives de rapprochement. Aucune preuve judiciaire ne démontre qu’Epstein ait été mandaté par un service de renseignement russe ni qu’il ait transmis des informations stratégiques à l’État russe. La piste existe donc comme hypothèse médiatique, mais demeure juridiquement non démontrée. Elle a néanmoins été mise en avant de manière suffisamment insistante pour orienter durablement la lecture médiatique de l’affaire.

Parallèlement, et c’est là que la séquence devient révélatrice, ces mêmes médias français ont consacré des articles entiers à un débat linguistique inattendu : comment faut-il prononcer « Epstein » ? « Epstine » ? « Epchtaïne » ? Faut-il privilégier l’usage américain ou revenir à l’étymologie germanique du patronyme ? Des plateformes de médiation ont relayé les remarques d’auditeurs sur les variations entendues à l’antenne. Des journaux ont publié des éclairages sur l’origine ashkénaze du nom et la phonétique allemande du suffixe « -stein ». À force d’être commentée, la question est devenue un objet éditorial en soi. Aucune accusation d’antisémitisme n’a visé ces rédactions pour avoir débattu publiquement de la prononciation d’un nom d’origine juive ashkénaze. Le traitement est resté perçu comme linguistique et technique. C’est ici que l’équilibre se rompt.

Du « volet russe » au débat phonétique : un récit en déplacement

Il a suffi que Jean-Luc Mélenchon évoque ce débat lors d’un meeting – en ironisant sur la « russification » sonore du nom dans le contexte d’une piste russe très relayée – pour qu’une polémique éclate. Sa formule visait explicitement le cadrage médiatique français : selon lui, l’insistance sur l’hypothèse moscovite orienterait la lecture de l’affaire vers un récit d’ingérence étrangère, au détriment d’autres interprétations centrées sur les mécanismes internes de protection des élites.

Dans son intervention, la cible explicite était donc le traitement médiatique, non l’identité personnelle d’Epstein. Le propos ne comportait aucune référence à la religion du financier, ni à une caractérisation ethnique. Il s’inscrivait dans une critique du récit dominant et de ses desseins manipulatoires. Pourtant, en quelques heures, l’ironie a été requalifiée : la discussion sur un cadrage médiatique tendancieux s’est transformée en procès moral, et l’accusation d’antisémitisme a dominé un agenda politico-médiatique français déjà fortement polarisé autour d’une hostilité persistante envers LFI.

Quand l’accusation d’antisémitisme dicte la grammaire politique française

Ce basculement révèle les dérives du débat politique français dominé par les courants réactionnaires. Dans un contexte de polarisation exacerbée et de radicalisation du champ médiatico-politique dominant, l’accusation d’antisémitisme devient un réflexe d’attaque, brandi comme arme de disqualification instantanée, avant même que le contenu réel des propos ne soit examiné. L’effet perçu – ou surtout l’effet attribué – l’emporte alors sur la cible explicite du discours. Le déplacement est frappant.

Lorsque des médias débattent pendant plusieurs jours de la prononciation d’« Epstein », aucune controverse éthique majeure ne surgit. Lorsque Jean-Luc Mélenchon évoque ce même débat une seule fois, dans un meeting, pour critiquer le cadrage médiatique français, l’accusation d’antisémitisme apparaît instantanément.

Ce n’est donc pas la syllabe qui dérange. C’est celui qui la prononce.

Ce contraste renforce, chez ses soutiens, le sentiment d’un double standard : toléré lorsqu’il est porté par des médias, le même propos deviendrait répréhensible dès qu’il est prononcé par le leader de LFI, régulièrement pris pour cible par une partie du champ médiatique et politique français.

Il ne s’agit pas d’affirmer l’existence d’une stratégie concertée sans preuves. Mais l’écart de réception est manifeste. Dans un climat où chaque déclaration de Jean-Luc Mélenchon est immédiatement scrutée et interprétée à travers des grilles d’interprétation déjà marquées par une forte extrême-droitisation, force est de constater une dynamique persistante de disqualification émanant d’une partie du champ médiatique et politique.

Dans ce climat d’extrême-droitisation et de polarisation exacerbée, il suffit d’une syllabe prononcée par Mélenchon pour que la machine politico-médiatique s’emballe et enclenche une dynamique de disqualification par l’accusation d’antisémitisme.

Lorsqu’une syllabe suffit à déclencher une accusation morale, ce n’est plus la langue qui est en cause. C’est l’état de la grammaire politique française.

Khider MESLOUB