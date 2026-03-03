Une nouvelle agression américaine contre l’Iran

4 Views

Par Robert Bibeau et Normand Bibeau.

L’expert américain Scott Ritter présente ici une analyse pertinente, mais partielle, de la plus récente agression de l’Empire américain contre l’État, contre le gouvernement légal et légitime et contre le peuple iranien tout entier. Voir Guerre terroriste contre l’Iran. Celui-ci riposte en frappant des cibles américaines et israéliennes (Scott Ritter, Marandi) – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304424.

Cependant, il faut s’interroger si Scott Ritter ne se laisse pas berner par les manigances de dernières instances entre les puissances impérialistes occidentales (États-Unis et vassaux) et les puissances impérialistes orientales (Chine/Russie/BRICS). Ainsi, il est impossible de comprendre les motifs, les objectifs stratégiques, et les moyens tactiques de cette agression sans replacer ces événements récents, ces meurtres et ces crimes de guerre, dans leur contexte historique. Voir Iran : 165 morts dans le bombardement d’une école de filles. https://www.youtube.com/watch?v=FfItI_RzTCY

Ainsi, l’agression américaine contre l’Iran n’a pas débuté par l’agression israélienne des 12 jours en juin 2025, ni même en novembre 2015 avec l’Entente du groupe des puissances impérialistes dites les 5 +1, à propos du programme iranien d’enrichissement d’uranium à des fins civiles. Les ingérences illégales et hors du droit international de l’impérialisme américain ont commencé en 1951-1953 sous la Présidence Eisenhower par une révolte de palais et un coup d’État manigancé par la CIA pour renverser le Président élu Mohammed Mossadegh qui avait légitimement nationalisé les puits de pétrole au bénéfice de la bourgeoisie iranienne.

«En 1951, le premier ministre Mohammad Mossadegh nationalise la compagnie pétrolière Anglo-Persian Oil Company (AIOC). Cette dernière a depuis 1914 le contrôle exclusif des réserves iraniennes de pétrole et extrait chaque année 33 millions de tonnes; seuls 18 % des bénéfices sont reversés aux Iraniens. Le Royaume-Uni réagit en imposant un embargo économique à l’Iran et en fomentant une intervention armée, sans toutefois obtenir, dans un premier temps, le soutien des États-Unis. Cette politique poussa l’Iran au bord de la faillite, mais rendit le premier ministre très populaire pour avoir tenu tête à Londres. L’arrivée de Dwight Eisenhower à la Maison-Blanche conduit toutefois Washington à considérer le contrôle de l’Iran comme un enjeu stratégique. En août 1953, Mohammad Mossadegh est renversé à la suite d’un complot orchestré par les services secrets britanniques et américains, l’opération Ajax. Après sa chute, le fantoche des Américains Mohammad Reza Shah Pahlavi met en place un régime politique autocratique et dictatorial fondé sur l’appui américain. En 1955, l’Iran appartient au pacte de Bagdad et se trouve alors dans le camp américain pendant la guerre froide. La victoire est totale pour les États-Unis, qui s’assurent ainsi un ancrage durable dans la région. Les forces laïques et nationalistes font face à une répression sanglante». https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran

Comme le rapporte Wikipédia, dès l’origine de l’État bourgeois iranien, il y a 75 ans, l’objectif stratégique de l’impérialisme britannique d’abord, puis américain ensuite était de contrôler les sources d’énergie pétrolière, et de dominer les voies de transport des énergies fossiles.

La «Révolution nationaliste bourgeoise» de 1979, manipulée par le clergé, les agences d’espionnage occidental, les médias mainstream à la solde des pays occidentaux et par de multiples groupuscules politiques de droite comme de gauche, parfois commandités par des puissances étrangères, a aboutit à la victoire truquée de Ayatollah Khomeini soutenu par les États-Unis, le clergé chiite et une faction nationaliste de la bourgeoisie iranienne disposée à négocier la répartition de la rente pétrolière avec les puissances étrangères.

«Le 1er février 1979, Rouhollah Khomeini revient en Iran après un exil de 15 ans. Après la proclamation de la neutralité des forces armées dans la révolution, Khomeini déclare la fin de la monarchie Pahlavi le 11 février et met en place un gouvernement provisoire. Il existait une grande jubilation en Iran autour de la destitution du Shah, mais il existait aussi beaucoup de désaccords sur l’avenir de l’Iran. Alors que Khomeini réussit à rallier le clergé chiite, il existait des douzaines de groupes révolutionnaires, des factions libérales, marxistes, anarchistes, fascistes et laïques, ainsi qu’un large panorama de groupes religieux financés par une puissance étrangère ou une autre.» https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran

Revenons à notre question originale : l’objectif de cette nième agression de l’Empire contre l’Iran est-il réellement de « changer le système économique à Téhéran« ? Non, certainement pas! L’objectif stratégique de cette guerre, comme de toutes celles qui l’ont précédée au cours de ces 75 ans, est de «changer le Régime à Téhéran» strictement dans l’optique d’y voir s’y substituer un «Régime fantoche pro-américain» en lieu et place d’un régime nationaliste chauvin membre de l’alliance des puissances orientales (Chine/Russie/Iran/BRICS).

L’agresseur yankee sait qu’il ne provoquera jamais de changement de «système» en bombardant la population iranienne. Un « changement de système économique » résultera d’un soulèvement populaire, ou d’une guerre civile locale, pas du pilonnage et du massacre des populations civiles. Les différentes factions en guerre au Moyen-Orient ont toutes pour vocation de prendre le contrôle des ressources naturelles et des marchés pour leur bénéfice de classe et celui de leur puissance de tutelle.

À titre d’exemple, cette conjoncture de soulèvement populiste s’amorçant en juin 2025, l’agresseur américain n’a pas soutenu cette révolte populiste et l’à laissé écraser par l’appareil étatique iranien, car si l’Amérique souhaite un changement de «régime»… elle ne souhaite pas voir s’installer un régime prochinois/pro-russe et encore moins un gouvernement révolutionnaire populaire à Téhéran.

Aussi, suite à la «Guerre des 12 jours» de juin 2025 l’armée iranienne et les Gardiens de la Révolution ont dépouillé le Guide suprême ayatollah Khamenei de ses pouvoirs politiques et ils ont pris le contrôle total de l’appareil étatique. Ils ont écrasé toute résistance populiste et emprisonné des milliers de mercenaires criminels du MOSSAD, de la CIA, du MI6, etc., se préparant ainsi au prochain affrontement.

Dès le premier jour de l’attaque américaine du 28 février, les forces militaires iraniennes ont laissé assassiné le vieil homme dans son logement de Téhéran, puis ils ont laissé décapiter la vieille intelligentsia iranienne (plus de 40 dirigeants dit-on) afin de signifier à l’Empire en déclin et à son sous-fifre israélien que le changement de la garde avait eu lieu à Téhéran et que l’axe-impérialiste oriental (Chine/Russie/Iran/BRICS) avait gagné cette première manche de la guerre à finir entre les deux alliances. https://www.youtube.com/watch?v=bU959c7Jr7c

Dans son étude, Scott Ritter fait une bonne analyse de la conjoncture américaine désespérée, et du sort qui attend le « vieil homme orange bedonnant, tétanisé, abandonné et trahi par son entourage MAGA qu’il a déçu« , que Ritter résume ainsi: «Trump préside à son suicide politique. Il perdra les élections de mi-mandat et 2026 marquera la fin de sa présidence échevelée».

De fait, le pivot et le déclin de cette nième guerre contre l’Iran, et de cette succession d’attaques, de boycottage, de sanctions, se situent bien au cœur du Moyen-Orient. Deux empires, l’un déclinant, qui depuis 1945 monnaient sa puissance militaire, qu’il prétend être la garantie de « sécurité pour la région« , contre la soumission de ces bourgeoisies locales fantoches; face à l’autre empire en émergence, le candidat chinois à l’hégémonie mondiale.

La Chine a décidé cette fois de soutenir son « poulain iranien » dans la tempête. Des technologies militaires, des radars modernes, des drones, des fusées et des munitions ont été acheminés en Iran. Une flotte chinoise importante mouille dans le Golfe Persique. Les satellites chinois de haute technologie balaie le ciel et le territoire et servent à diriger les vecteurs iraniens jusqu’à leurs cibles. De même pour la Russie, qui achemine ses S-400 et autres systèmes de détection et de destruction des vecteurs américains et israéliens.

L’Union européenne semble complètement hors champ au Moyen-Orient tout comme sur le front ukrainien ou elle prépare sa capitulation devant les troupes russes, non sans avoir au préalable imposé un baroud d’honneur à la chair à canon et à la population ukrainienne pour sauver l’honneur de ces ploutocrates déchus… et qui se préoccupe encore du droit international bafoué, de la démocratie «violée» et des futiles négociations à propos de l’enrichissement de l’uranium iranien ?

QUELLE POSITION LES PROLÉTAIRES DOIVENT-ILS ADOPTER FACE À L’AGRESSION BARBARE ET FASCISTE DU CAPITALISME MONDIAL, PRINCIPALEMENT AMÉRICAINS/SIONAZIS ISRAÉLIENS, CONTRE SON REJETON INSOUMIS «ISLAMISTE» IRANIEN AFIN DE S’EMPARER DE SES HYDROCARBURES ET D’EN PRIVER LE CONCURRENT IMPÉRIALISTE CHINOIS?

À SUIVRE