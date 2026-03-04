L’agression américaine contre l’Iran fait partie de la stratégie de Trump contre la Chine

15 Views

Par Andrew Korybko.

L’objectif est d’obtenir le contrôle par procuration sur les énormes réserves pétrolières et gazières de l’Iran afin qu’elles puissent servir de levier contre la Chine pour la contraindre à un accord commercial déséquilibré qui ferait dérailler sa montée en puissance et restaurerait ainsi l’unipolarité impérialiste américaine.

Trump a affirmé que la campagne militaire américaine contre l’Iran vise à « défendre le peuple américain » (sic), tandis que de nombreux critiques ont allégué qu’il s’agissait de détourner l’attention des dossiers Epstein, mais peu d’observateurs réalisent qu’il s’agit en réalité de la Chine. Il a été expliqué ici que Trump 2.0 « a décidé de priver progressivement la Chine de l’accès aux marchés et aux ressources, idéalement par une série d’accords commerciaux, afin d’imprégner les États-Unis du levier indirect nécessaire pour faire dérailler pacifiquement la montée des superpuissances chinoises».

Pour préciser, « Les accords commerciaux des États-Unis avec l’UE et l’Inde pourraient finalement entraîner une restriction de l’accès de la Chine à leurs marchés sous peine de droits de douane punitifs s’ils refusent. Parallèlement, l’opération spéciale américaine au Venezuela, la pression sur l’Iran et les tentatives simultanées de subordonner le Nigeria et d’autres grands producteurs d’énergie pourraient limiter l’accès de la Chine aux ressources nécessaires pour alimenter sa montée en puissance superpuissance. » La dimension des ressources pertinente pour l’Iran est une part majeure de la « stratégie du déni » des États-Unis.

C’est l’idée du sous-secrétaire à la Guerre pour la politique, Elbridge Colby, et cela a été développé dans cette analyse ici à partir du début janvier. Comme écrit, « l’influence américaine sur les exportations énergétiques et les liens commerciaux du Venezuela et peut-être bientôt de l’Iran et du Nigeria avec la Chine pourrait être instrumentalisée par des menaces de restriction ou de coupures parallèles à la pression exercée sur ses alliés du Golfe pour qu’ils fassent de même dans la poursuite de cet objectif », c’est-à-dire contraindre la Chine à un statut indéfini de partenariat junior vis-à-vis des États-Unis via un accord commercial déséquilibré.

La plupart des observateurs ne l’ont pas remarquée, mais la nouvelle Stratégie de sécurité nationale prévoit de « rééquilibrer l’économie chinoise vers la consommation des ménages ». C’est un euphémisme pour désigner une réingénierie radicale de l’économie mondiale par les moyens précédemment décrits, à savoir restreindre l’accès de la Chine aux marchés et ressources responsables de sa montée en superpuissance, afin qu’elle ne reste plus « l’usine mondiale » et mette ainsi fin à son ère où elle est le seul rival systémique des États-Unis. L’unipolarité menée par les États-Unis serait alors rétablie.

Pour revenir à l’Iran, « [il] représentait environ 13,4 % des 10,27 MMbpj totaux de pétrole [que la Chine] importait par mer » l’an dernier selon Kpler, d’où la volonté des États-Unis de contrôler, de réduire ou même couper ce flux. Le « Plan A » visait à y parvenir par des moyens diplomatiques pour reproduire le modèle vénézuélien entré en vigueur après la capture de Maduro. L’Iran a flirté avec cela mais ne s’est pas engagé car cela impliquerait la reddition stratégique du pays, d’où la raison pour laquelle Trump a autorisé une action militaire pour y parvenir.

Dans cette optique, Trump a promis au CGRI dans sa vidéo annonçant la campagne militaire de son pays contre l’Iran qu’ils bénéficieraient de l’immunité s’ils déposaient les armes. Cela renforce l’affirmation mentionnée ci-dessus selon laquelle les États-Unis veulent reproduire le modèle vénézuélien, car cela suggère fortement qu’il envisage un CGRI nouvellement aligné sur les États-Unis dirigeant l’Iran dans l’intérim politique avant de nouvelles élections, tout comme les services de sécurité vénézuéliens nouvellement alignés sur les États-Unis dirigent leur propre pays pendant leur propre mandat politique actuel.

Un tel scénario éviterait une possible « balkanisation » de l’Iran, préservant ainsi l’État afin qu’il puisse ensuite reprendre son rôle antérieur en tant que l’un des principaux alliés régionaux des États-Unis, ce qui pourrait alors aider les efforts de l’axe azé-turc pour projeter l’influence occidentale sur toute la périphérie sud de la Russie (sic). Dans ce cas, les États-Unis obtiendraient simultanément un levier de ressources sans précédent sur la Chine via un contrôle par procuration des industries pétrolières et gazières iraniennes tout en resserrant leur encerclement de la Russie, ce qui porterait un coup puissant à la multipolarité.