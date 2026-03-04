Le prolétariat iranien, pris en étau entre la répression interne et les bombes américaines/israéliennes

15 Views

Par Khider Mesloub.

Dans la matinée de samedi 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé une série des bombardement aériens sur l’Iran, y compris des sites militaires et des installations gouvernementales à Téhéran et ailleurs. Les autorités iraniennes font état d’au moins 200 morts et plus de 700 blessés à travers le pays. Un des épisodes les plus tragiques signalés par les médias d’État iraniens est la frappe d’une école primaire de filles à Minab, dans le sud de l’Iran. Au moins 80 à 85 personnes sont mortes dans cette école, principalement des écolières, et des dizaines d’autres ont été blessées. Outre l’école de Minab, plusieurs autres zones civiles ont été agressés au cours des opérations terroristes américaines. Des quartiers résidentiels et des zones urbaines de différentes provinces ont été massacrés, causant des dizaines de décès parmi des civils de tous âges, selon les responsables locaux. Les hôpitaux ont été submergés par un afflux massif de blessés alors que les structures médicales tentaient de réagir à l’ampleur sans précédent des attaques.

Encore une fois, au centre de cette tragédie, il y a une réalité trop souvent occultée par les calculs géopolitiques : le prolétariat et le peuple iranien.

Depuis presque un demi-siècle, les Iraniens vivent sous la férule d’un régime islamiste fasciste qui gouverne par la surveillance, la censure et la répression meurtrière. Les cycles de contestation ont été étouffés dans la violence. Arrestations massives, morts lors des manifestations, procès expéditifs, intimidation permanente. Une partie de la jeunesse iranienne a grandi dans la défiance et la peur. Une autre a appris à se taire pour survivre. Cette oppression interne, déjà lourde, formait le quotidien du peuple iranien.

Et voilà qu’à cette oppression intérieure s’ajoute désormais la violence meurtrière extérieure.

Les attaques menées par le régime fasciste d’Israël avec le soutien de leurs maîtres américains ont causé plusieurs centaines de morts et de blessés. Derrière ces chiffres, des réalités concrètes : des immeubles éventrés, des écoles frappées, des services hospitaliers débordés, des familles cherchant des proches sous les gravats. La rhétorique stratégique évoque des infrastructures. La réalité, elle, montre des civils.

Ce sont les mêmes habitants qui, il y a un mois, étaient massacrés par le régime fasciste des mollahs, qui se retrouvent aujourd’hui sous les bombes du régime fasciste et génocidaire israélien au service de l’Empire américain décadent. Les mêmes familles qui redoutaient les forces de sécurité redoutent désormais les sirènes et les explosions. Le quotidien se fracture : à la peur politique s’ajoute la peur physique.

Et l’ironie cruelle est là : les deux camps fascistes, les trois États terroristes – iranien, israélien et américain – prétendent agir au nom du peuple iranien (sic).

Le peuple iranien n’a pas choisi cette escalade militaire. Il n’a pas voté les lâches bombardement américano-sionistes, pas davantage que le peuple américain d’ailleurs. Ils n’ont pas déclenché les missiles. Pourtant, ce sont eux qui paieront le prix fort.

Pris en étau entre un pouvoir islamiste qui écrase les dissidences et des bombardements illégaux, bafouant le droit international bourgeois, américano-sionistes présentées comme stratégiques, il devient la variable d’ajustement d’une confrontation qui le dépasse. La logique des deux régimes terroristes s’affronte ; les civils iraniens tombent. Les autorités iraniennes invoquent la souveraineté pour resserrer les rangs et étouffer toute contestation interne. Les gouvernements américano-sionistes invoquent la menace stratégique pour justifier les bombardements.

D’un côté, un système théocratique islamiste qui restreint les libertés et répond à la contestation par la répression meurtrière. De l’autre, une offensive militaire terroriste américano-sioniste qui prétend viser des capacités stratégiques du pays mais frappe un territoire où vivent des millions de civils. Dans les deux cas, la constante est la même : ce ne sont pas les complices qui meurent. Ce ne sont pas les décideurs qui sont mutilés. Ce sont des prolétaires iraniens et leurs familles.

On voudrait nous imposer un choix : soit fermer les yeux sur la répression intérieure au nom de la souveraineté nationale et de l’anti-impérialisme campiste, soit fermer les yeux sur les bombes israélo-américaines au nom de l’exportation proclamée de la «démocratie». Comme si la conscience devait s’aligner sur un camp et renoncer à voir les morts produits par l’autre. Ce chantage moral est une indécence. Soutenir le prolétariat iranien ne signifie pas absoudre un pouvoir théocratique qui écrase les prolétaires, les femmes, les dissidents. Dénoncer des frappes meurtrières ne signifie pas blanchir l’autoritarisme du régime des mollahs. Il n’y a pas à choisir ou à hiérarchiser entre deux violences meurtrières. Il y a à les stigmatiser toutes les deux. Sans détour. Sans excuse. Pour un alignement farouchement prolétarien.

Le régime terroriste des mollahs qui réprime son peuple doit être condamné et combattu. Les deux gouvernements bourgeois et terroristes, étatsunien et israélien, qui massacrent les peuples palestinien et iranien doivent être condamnés et combattus. Car derrière les discours de souveraineté et les rhétoriques de sécurité, il y a des morts iraniens prolétariens. Des travailleurs, des mères, des enfants, des vies ordinaires broyées par des logiques d’État parias meurtriers.

Refuser ce faux dilemme, ce n’est pas hésiter ni se réfugier dans une neutralité tétanisé : c’est tracer une ligne de classe claire, refuser que le prolétariat iranien serve de monnaie d’échange et de chair à canon dans des stratégies d’État capitalistes qui l’écrasent. C’est refuser qu’il soit l’otage de calculs géopolitiques menés au nom d’intérêts bourgeois qui ne sont pas les siens. Et c’est rappeler qu’au bout de ces calculs il y a le peuple iranien tout entier massacré par ses propres dirigeants capitalistes et islamistes tandis qu’il est bombardé par les terroristes américano-sionistes fascistes.

Khider MESLOUB