jeudi, mars 5, 2026
Récents :
7 au Front

Analyse structurelle, tactique et stratégique, de l’agression américaine contre l’Iran

Robert Bibeau 6 Views 1 Comment

Les missiles balistiques iraniens change la donne militaire au Moyen-Orient

L’erreur stratégique des américains et de leur proxy israélien face à l’Iran

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Pas de guerre impérialiste, mais la guerre des classes! L’ennemi principal est à la maison!

Robert Bibeau 2

Notre automne social est un automne de raison… qui va nous donner raison?!…

Robert Bibeau 7

La théocratie implicite américaine, mais ça suffit…

Ysengrimus 7

Une réflexion sur “Analyse structurelle, tactique et stratégique, de l’agression américaine contre l’Iran

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture