28 Views

Par Radical de gauche d’Afghanistan (LRA)

Les peuples d’Afghanistan et du Pakistan sont victimes du « Grand Jeu » impérialiste

Nous condamnons fermement les frappes aériennes du Pakistan sur diverses provinces d’Afghanistan et son agression contre le territoire de ce pays, qui ont entraîné la mort et les blessures de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants. Ces agressions doivent cesser immédiatement. Ce n’est pas la première fois que l’armée pakistanaise bombarde des zones d’Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans ; Durant cette période, de telles attaques ont eu lieu plus de six fois, causant des pertes civiles.

Pour imposer ses exigences au gouvernement taliban, le Pakistan ne s’est pas limité aux attentats et aux opérations militaires seuls, mais a aussi utilisé d’autres leviers de pression. L’expulsion forcée de millions de réfugiés afghans du Pakistan et la fermeture des frontières communes comptent parmi les outils les plus significatifs. Rien qu’en janvier et février 2026, plus de cinq cent mille réfugiés afghans ont été expulsés violemment du Pakistan, tandis que le gouvernement taliban n’a aucun plan pour leur installation. Ce processus ajoute à l’ampleur de la catastrophe humanitaire en Afghanistan. En revanche, la fermeture continue des frontières a perturbé le commerce bilatéral, entraîné des pénuries de matériaux essentiels et des hausses des prix, et accru les difficultés de vie des citoyens.

Les deux régimes au pouvoir en Afghanistan et au Pakistan

Les deux régimes au pouvoir en Afghanistan et au Pakistan sont confrontés à de profondes crises économiques, au chômage et à la pauvreté. Au Pakistan, les mouvements armés de protestation au Baloutchistan et au Khyber Pakhtunkhwa ont remis en cause la stabilité et la sécurité du pays, et le gouvernement a réagi en réprimant et en tuant des manifestants. En Afghanistan, le régime taliban misogyne et médiéval non seulement manque de légitimité interne, mais n’est pas non plus reconnu par la communauté internationale.

Dans de telles circonstances, les dirigeants des deux pays ont besoin de guerre et de conflit pour détourner l’opinion publique de leurs crises internes, de la corruption et des trahisons. En alimentant les sentiments nationalistes, ils poussent les jeunes vers la haine et le conflit pour qu’ils fuient leurs responsabilités envers leur propre peuple et rejettent le fardeau de la faute sur le pays voisin.

Cette confrontation a émergé même si les talibans afghans eux-mêmes sont considérés comme un produit du Pakistan. Au cours des trois dernières décennies, sur la base de sa stratégie géopolitique envers l’Afghanistan, Islamabad a apporté à ce groupe un soutien financier, militaire et politique. Le Pakistan a toujours traité l’Afghanistan comme sa cinquième province et s’attendait à ce que les régimes au pouvoir à Kaboul alignent leur politique étrangère selon les souhaits et intérêts d’Islamabad.

Mais les talibans afghans veulent désormais se présenter comme une force indépendante qui n’a pas besoin de suivre le Pakistan. Leurs relations étroites avec les talibans pakistanais (TTP), qui luttent pour établir un gouvernement similaire à celui de l’Émirat islamique au Pakistan, sont devenues un axe majeur de tension. Au cours des deux dernières années, le Pakistan a à plusieurs reprises accusé les talibans afghans de soutenir le TTP, l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA) et le Mouvement Tahafuz pachtoune (PTM), mais les talibans ont constamment nié ces accusations.

Le 22 février 2026, la dernière vague d’agression pakistanaise sur le territoire afghan a eu lieu sous prétexte de combattre le TTP ; un groupe que le Pakistan qualifie de terroriste. Cependant, les talibans afghans et le TTP eux-mêmes nient la présence de ce groupe sur le territoire afghan.

Le conflit actuel entre le Pakistan et les talibans afghans dans un cadre mondial

Le conflit actuel entre le Pakistan et les talibans afghans doit également être analysé dans un cadre plus large. Les talibans avaient précédemment annoncé qu’ils soutiendraient la République islamique d’Iran en cas d’attaque américaine contre l’Iran. Par conséquent, la guerre actuelle du Pakistan contre les talibans peut être vue comme faisant partie du projet américain plus large contre l’Iran. Avec les talibans engagés dans une guerre contre le Pakistan, ils seront moins capables de soutenir l’Iran, et le territoire afghan ne peut pas devenir un arrière-front pour Téhéran. À cet égard, le président américain Donald Trump a qualifié l’action militaire du Pakistan contre les talibans d’«excellent travail» et a salué le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Dans ses discours, Trump a constamment parlé de la réoccupation de la base aérienne de Bagram et a condamné Joe Biden pour avoir laissé derrière lui plus de 80 milliards de dollars d’armes et d’équipements militaires en Afghanistan.

Il semble que le Pakistan, désormais le pion américain dans la région, ait pour mission d’atteindre les objectifs de Washington en Afghanistan.

D’un autre côté, les États-Unis et Israël craignent que les talibans, s’appuyant sur leurs croyances islamiques radicales, leurs relations avec les groupes islamistes et leurs liens chaleureux avec Moscou et Pékin, ne transforment l’Afghanistan en une nouvelle menace contre les intérêts occidentaux. Mais les responsables pakistanais doivent aussi comprendre que servir l’impérialisme américain ne leur apportera aucun bénéfice à long terme. Israël et l’Inde considèrent le programme nucléaire pakistanais et le rôle de l’ISI dans le renforcement des groupes terroristes comme une menace pour leur sécurité, et peut-être que bientôt ce sera au tour du Pakistan d’être attaqué.

La guerre réactionnaire entre le Pakistan et l’Afghanistan

Par conséquent, la guerre réactionnaire entre le Pakistan et l’Afghanistan n’a rien à voir avec les véritables intérêts des peuples des deux pays. Les travailleurs, les femmes et la jeunesse ne devraient pas, sous l’influence de la propagande d’État et sous le slogan de la défense de la souveraineté, se sacrifier pour les politiques de dirigeants corrompus et traîtres.

Si les dirigeants pakistanais tuent le peuple afghan par leurs frappes aériennes, les talibans, depuis plus de quatre ans, les détruisent par le chômage, la pauvreté et la faim. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont privé plus de la moitié de la population afghane, soit environ vingt millions de femmes et de filles, d’éducation, de travail et des libertés les plus élémentaires, détruisant ainsi leur avenir.

Les peuples afghans et pakistanais doivent rester vigilants. Leur ennemi commun est ces mêmes dirigeants de Kaboul et d’Islamabad. Les travailleurs, les travailleuses et les jeunes des deux pays doivent, avec cohésion et solidarité, concentrer leur lutte pour renverser ces régimes misogynes et despotiques.

Il est essentiel pour les partis et organisations de gauche socialistes et révolutionnaires en Afghanistan et au Pakistan, tout en maintenant et en renforçant la solidarité mutuelle, d’intensifier le travail d’éclaircissement et d’organisation parmi les travailleurs, les femmes et les jeunes, et de ne pas laisser ces couches être trompées par les politiques bellicistes et nationalistes des gouvernements réactionnaires.

Radical de gauche d’Afghanistan (LRA)

1er mars 2026. Afghanistan