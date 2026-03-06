L’Iran s’est préparé à une guerre existentielle. Jusqu’où l’Amérique et son proxy israélien sont-ils prêts à agresser?

12 Views

Par Jérémy Scahill et Murtaza Hussain – Le 1er mars 2026 – Source Drop Site News

Samedi, le président Donald Trump a annoncé sur TruthSocial que les États-Unis et Israël avaient réussi à assassiner le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. « Khamenei, l’une des personnes les plus diaboliques de l’Histoire, est morte”, a écrit Trump. « Il n’a pas pu échapper à nos systèmes de renseignement et de suivi hautement sophistiqués et, travaillant en étroite collaboration avec Israël, ni lui ni les autres dirigeants qui ont été tués avec lui n’ont rien pu faire”.

Le New York Times a enchainé avec un récit haletant publié dimanche prétendant raconter l’histoire secrète de la façon dont la CIA et Israël ont traqué un chef d’État étranger pour l’assassiner extrajudiciairement – illégalement – «le traquant pendant des mois» et « gagnant de plus en plus confiance pour dépister ses emplacements et ses habitudes« , avant de localiser son emplacement afin qu’il puisse être exterminé. “Les personnes informées de l’opération l’ont décrite comme le produit de bons renseignements et de mois de préparatifs”, affirmait l’article.

Il s’est avéré que l’emplacement secret de Khamenei était simplement son bureau dans sa résidence privé avec sa famille…

Les États-Unis et Israël ont toujours affirmé que Khamenei se cachait. “Il s’agit essentiellement d’un drame mis en scène pour faire paraître Trump plus grand et plus dramatique qu’il ne l’est réellement”, a déclaré un haut responsable iranien à Drop Site News. Il a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler de sujets internes.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien “avait personnellement recommandé à [Khamenei] de déménager, de changer de lieu de travail et même d’ajuster ses conditions de vie pour des raisons de sécurité”, a déclaré le responsable iranien. « Mais [Khamenei] avait une perspective complètement différente sur le fait de se cacher. Il insistait pour que les choses restent aussi normales et ordinaires que possible, sans rechercher de mesures de sécurité supplémentaires ni se démarquer d’aucune façon«.

Ali Larijani, président du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a déclaré que les responsables iraniens prévoyaient que les États-Unis et Israël cibleraient Khamenei. «Ils ont décidé de le frapper en premier. Cette analyse circulait également parmi les cercles militaires – qu’ils poursuivaient exactement cet objectif«, a-t-il déclaré à la télévision d’État iranienne après que l’Iran eut confirmé que Khamenei avait été tué.

“Cet événement est extraordinairement amer pour nous”, a ajouté Larijani. « L’Amérique et les sionistes, à travers cet acte, ont effectivement créé une situation pour l’Iran – pour le peuple iranien – dans laquelle nous sommes obligé de dire : Vous avez brûlé le cœur du peuple iranien. Nous brûlerons vos cœurs en retour«.

Dimanche matin, le Croissant-Rouge iranien et les médias liés à l’État ont rapporté des chiffres préliminaires sur les victimes de plus de 200 personnes tuées et plus de 740 blessées à travers l’Iran, bien que le bilan réel devrait être nettement plus élevé. Une frappe contre une école primaire pour filles à Minab a fait 165 morts à elle seule, selon l’agence de presse officielle IRNA.

Quelques heures après le bombardement américano-israélien, l’Iran a commencé à lancer des barrages de missiles balistiques sur Israël lors d’attaques qui ont jusqu’à présent tué au moins 11 personnes et en ont blessé plusieurs centaines. Dimanche matin, un missile iranien a frappé un bâtiment près de Jérusalem, dans une attaque qui aurait tué au moins neuf personnes planquées dans un abri antiaérien.

« La République islamique d’Iran considère l’effusion de sang et la vengeance contre les auteurs et les commandants de ce crime comme son devoir et son droit légitimes, et s’acquittera de cette grande responsabilité et de ce devoir de toutes ses forces« , a déclaré Pezeshkian dimanche dans un communiqué diffusé à la télévision d’État.

L’Iran a également déclenché une série d’attaques soutenues de missiles et de drones contre des installations militaires américaines à travers le golfe Persique, frappant les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Qatar, ainsi que des cibles en Jordanie. Les Émirats arabes unis ont signalé trois morts et 58 blessés légers lors de frappes iraniennes, la plupart des personnes touchées étant vraisemblablement des travailleurs étrangers. L’aéroport international de Dubaï, la plaque tournante aérienne la plus fréquentée au monde, a également été endommagé et partiellement fermé après qu’un projectile non identifié a frappé l’un de ses halls. Deux personnes ont également été tués en Irak et une au Koweït.

Les attaques ont également entraîné les premières victimes militaires américaines reconnues de la guerre. Dans un communiqué publié tôt dimanche, le Commandement central des États-Unis a annoncé que trois militaires américains avaient été tués et cinq autres grièvement blessés au cours de “l’opération Epic Fury”, ajoutant que plusieurs autres membres du personnel avaient subi des blessures mineures par éclats d’obus. Les soldats tués étaient déployés dans une base au Koweït soutenant l’opération, ont déclaré des responsables américains à NBC News.

Des responsables iraniens ont déclaré que leur réponse initiale aux bombardements américano-israéliens, bien que d’une ampleur sans précédent, ne représentait pas toute la force des frappes de représailles potentielles de Téhéran.

Une solution diplomatique est-elle encore possible ?

Les frappes de samedi contre le bureau de Khamenei ont anéanti l’échelon supérieur de la structure politique et militaire iranienne et tué plusieurs membres de la famille du défunt Guide suprême. L’Iran, qui a passé des décennies à investir dans une structure de leadership horizontale pour se défendre contre ce type d’attaque, a annoncé une nouvelle structure de leadership. Avec le président Masoud Pezeshkian, le nouveau conseil intérimaire de direction de l’Iran comprend Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, le chef du pouvoir judiciaire iranien, et l’ayatollah Ali Arafi, un membre éminent du Conseil des Gardiens et de l’Assemblée des experts iraniens, l’organe qui est in fine responsable du choix du Guide suprême du pays.

La Maison Blanche a déclaré que le président Trump avait l’intention de parler avec ce qu’un responsable américain a appelé le “nouveau leadership potentiel” de l’Iran dans les prochains jours et Trump a suggéré que la guerre pourrait être de plus courte durée qu’il ne l’avait initialement prévu. « Ils veulent parler, et j’ai accepté de parler, alors je leur parlerai. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû donner ce qui était très pratique et facile à faire plus tôt. Ils ont attendu trop longtemps« , a déclaré Trump à The Atlantic. « Ils auraient pu conclure un accord. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils ont voulu jouer au con«.

Pour l’instant, Trump a déclaré dans un article sur Truth Social, que les bombardements “lourds” se poursuivraient “sans interruption tout au long de la semaine ou, aussi longtemps que nécessaire”.

Dans un message préenregistré dimanche après-midi, Trump a déclaré : “J’exhorte une fois de plus les Gardiens de la Révolution, l’armée iranienne et la police à déposer les armes et à bénéficier d’une immunité totale ou à faire face à une mort certaine. Ce sera une mort certaine. Ce ne sera pas joli. J’appelle tous les patriotes iraniens qui aspirent à la liberté à saisir ce moment”.

De même, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël étendrait ses frappes. “Dans les prochains jours, nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste”, a déclaré Netanyahu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. “Nous créerons les conditions pour que le brave peuple iranien se libère des chaînes de la tyrannie”.

Trump a déclaré qu’il croyait toujours qu’il y aurait un soulèvement en Iran stimulé par les attentats à la bombe et les assassinats américano-israéliens. « Je pense que ça va arriver« , a déclaré Trump à The Atlantic.

« Tout le monde a dit que si Ali Khamenei était tué, le peuple descendrait dans la rue pour renverser le régime, et jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Certaines personnes ont applaudi, mais dans l’ensemble, le système est assez résilient« , explique Sina Azodi, directrice des études sur le Moyen-Orient à l’Université de Georgetown. «Une chose que les Israéliens ont essayée au cours des deux dernières années est de décapiter l’échelon supérieur de leur ennemi et de s’attendre à ce qu’il implose demain. Cela fonctionne bien contre les acteurs non étatiques, mais pas contre un acteur étatique qui est assez résilient, qui a une constitution et d’autres structures en place, et qui, dans ses premières années, a déjà dû vivre l’expérience de la guerre totale et des assassinats de dirigeants« .

Hooman Majd, un analyste politique irano-américain qui a été conseiller de l’ancien président iranien Mohammed Katami, a déclaré que l’Iran se préparait à d’importantes attaques américano-israéliennes depuis la guerre de 12 jours en juin dernier, au cours de laquelle plus de 1 000 Iraniens avaient été tués, y compris de hauts commandants militaires. « Leur leadership militaire est assez profond en ce qui concerne à la fois l’armée régulière, le CGRI et la Marine. Ils ont la capacité de soutenir une guerre, peut-être même plus longtemps que les États-Unis ne le souhaitent« , a déclaré Majd à Drop Site. “Il arrivera un moment où Trump sera peut-être celui qui voudra une bretelle de sortie, pas l’Iran”.

Majd a déclaré que si l’Iran décidait de commencer à cibler les infrastructures pétrolières dans le golfe Persique ou de fermer complètement l’accès au détroit d’Hormuz, les conséquences économiques seraient importantes. « Un coup financier sur l’Amérique et l’Europe occidentale est quelque chose que personne ne veut pendant une longue période, certainement pas Trump« , a-t-il déclaré. « Il y aura donc un avantage pour Trump d’avoir [une bretelle de sortie]. Mais s’il croit vraiment que l’Iran va alors entrer et dire : « Nous en avons assez, nous abandonnons, dites tout ce que vous voulez et nous le ferons », c’est très improbable« .

L’Iran, quant à lui, a déclaré qu’il restait ouvert à la diplomatie et a dénoncé la “tromperie” – la fourberie – la félonie américaine dans les prétendues négociations qui ont précédé les bombardements qui ont débuté samedi matin. Des discussions techniques étaient prévues lundi à Vienne. Le ministre des Affaires étrangères d’Oman, Badr Al Busaidi, médiateur en chef des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis, a déclaré dimanche qu’il s’était entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Dans un communiqué, Al Busaidi a appelé à un cessez-le-feu et a déclaré qu’Araghchi lui avait dit que l’Iran était ouvert “à tout effort sérieux qui contribuerait à arrêter l’escalade et à rétablir la stabilité”.

Lors d’une apparition dimanche sur ABC Cette semaine, l’animateur George Stephanopoulos a demandé à Araghchi si une résolution diplomatique était encore possible. « Vous connaissez la réponse à cette question» répliqua Araghchi. « Nous avons négocié avec les États-Unis à deux reprises au cours des 12 derniers mois. Et dans les deux cas, ils nous ont attaqués en pleine négociation. C’est devenu une expérience très amère pour nous« .

Le Dr Foad Izadi, professeur à l’Université de Téhéran, a déclaré que les forces iraniennes n’avaient toujours pas utilisé leurs systèmes d’armes les plus puissants, y compris leurs missiles balistiques hypersoniques et à longue portée, dans des frappes de représailles contre Israël et les bases et navires américains dans la région. Si des mesures significatives vers un cessez-le-feu ou un retour aux pourparlers diplomatiques n’émergent pas bientôt, a-t-il déclaré, l’Iran est susceptible d’intensifier ses réponses militaires.

« [Les dirigeants iraniens] pensent que soit vous l’utilisez, soit vous la perdez [la capacité de frappe,NdT]. L’Iran a certaines capacités balistiques et l’autre partie cherche à détruire ces capacités, donc le sentiment est que l’Iran doit utiliser ces capacités tant qu’elles restent disponibles« , a déclaré Izadi, un éminent partisan du gouvernement iranien, dans une interview accordée à Drop Site. « Ils doivent essentiellement mesurer combien ils peuvent utiliser, quand ils peuvent l’utiliser, en gardant à l’esprit qu’ils ne pourront peut-être plus accéder à ces stocks s’ils attendent trop longtemps. Mais lorsque vous perdez des commandants supérieurs, il devient parfois plus difficile de prendre des décisions sur ces questions« .

Les frappes iraniennes dans le Golfe

Les États du Golfe ont vivement dénoncé “l’agression iranienne” à leur encontre, tout en évitant les demandes explicites de mettre fin aux attaques américaines lancées avec l’utilisation d’installations militaires et de renseignement sur leur sol.

« Aux pays de la région : Nous ne cherchons pas à vous attaquer« , a déclaré Larijani, l’une des figures centrales de la stratégie actuelle de l’Iran. « Lorsque les bases situées dans votre pays seront utilisées contre nous, et lorsque les États-Unis mèneront des opérations dans la région en s’appuyant sur ces forces, nous ciblerons ces bases. Car ces bases ne font pas partie de la terre de ces pays ; elles sont plutôt comme le sol américain« , a-t-il écrit sur X.

Mais l’Iran n’a pas seulement frappé des installations militaires américaines. Il a également touché des aéroports civils au Koweït, à Bahreïn, à Abu Dhabi et à Dubaï, ainsi que des hôtels et d’autres bâtiments aux Émirats Arabes Unis et à Bahreïn. « Nous avons commencé à cibler leurs bases militaires. Ils ont évacué leurs bases et se sont installés dans des hôtels, transformant les civils en boucliers humains”, a accusé Araghchi dans une interview à Al Jazeera. « Nous essayons de cibler uniquement le personnel et les installations militaires qui aident les opérations américaines contre l’Iran« .

Dimanche, une frappe iranienne a également touché un port d’Oman, médiateur central des récentes négociations entre l’Iran et les États-Unis. Araghchi a déclaré que la frappe n’était pas destinée à attaquer Oman et a indiqué qu’elle était le résultat de cibles présélectionnées développées avant le début de la guerre. “Nous avons déjà dit à nos forces armées de faire attention aux cibles qu’elles choisissent”, a-t-il déclaré à Al Jazeera. “Nos unités militaires sont maintenant, en fait, indépendantes et en quelque sorte isolées, et elles agissent sur la base d’instructions générales qui leur ont été données à l’avance”.

Le Royaume d’Arabie saoudite a convoqué samedi l’ambassadeur iranien et publié une déclaration condamnant ce qu’il a qualifié de “lâches attaques iraniennes” visant son territoire. Dans une interview accordée dimanche à CNN, la ministre d’État des Émirats arabes Unis pour la Coopération internationale, Reem Al-Hashimy,a exprimé une position combative similaire, affirmant que les Émirats Arabes Unis ne “resteront pas les bras croisés”. Les Émirats arabes unis ont également déclaré qu’ils avaient fermé leur ambassade à Téhéran et retiré leur ambassadeur et leur mission diplomatique.

Lors d’une réunion extraordinaire tenue par vidéoconférence dimanche, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a condamné les “attaques perfides iraniennes” contre les pays du CCG et la Jordanie et a déclaré qu’il prendrait “toutes les mesures nécessaires pour défendre sa sécurité et sa stabilité”, y compris la possibilité de “répondre à l’agression”. Le CCG a déclaré que des attaques avaient eu lieu malgré “les assurances répétées que leurs territoires ne seraient pas utilisés pour lancer une attaque” contre l’Iran et a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures décisives, « notant que la stabilité de la région du Golfe n’est pas seulement une préoccupation régionale, mais aussi une pierre angulaire de la stabilité économique mondiale et de la navigation maritime”.

Araghchi a déclaré que les voisins arabes de l’Iran “devraient être en colère contre les États-Unis et Israël”, ajoutant : “Ils ne devraient pas faire pression sur nous pour arrêter cette guerre ; ils devraient faire pression sur l’autre camp”.

Des analystes ont suggéré que certaines des cibles touchées par l’Iran au début de la guerre avaient été sélectionnées parce que les services de renseignement iraniens pensaient qu’elles abritaient des sociétés ou du personnel de renseignement et de défense israéliens. L’ambassade des États-Unis à Bahreïn a évacué le personnel gouvernemental des hôtels et a averti les citoyens d’éviter les hôtels du pays après une frappe iranienne contre l’hôtel Crowne Plaza à Manama.

« Juste après la guerre de 12 jours, avec la menace d’un nouveau conflit régional imminent, les agences de sécurité et militaires iraniennes ont mis en place conjointement une liste de cibles qui comprenait des frappes potentielles contre le personnel et les forces américaines et israéliennes si les choses dégénéraient en une véritable guerre régionale« , a déclaré le haut responsable iranien à Drop Site. “Le fait qu’ils aient maintenant identifié les résidences/emplacements de certaines de ces forces a vraiment pris les Américains et les Israéliens au dépourvu. Et oui, la précision et le ciblage de ces attaques augmentent de jour en jour.” Il n’y a eu aucune confirmation indépendante que l’un des sites touchés par l’Iran abritait des installations ou du personnel des services de renseignement israéliens.

« Les EAU accueillent de nombreuses sociétés de renseignement israéliennes, des sociétés d’armement, et l’Iran considère ces bureaux comme des cibles légitimes parce qu’ils sont des cibles israéliennes », a déclaré Izadi. “Le gouvernement des EAU a permis aux Israéliens d’avoir essentiellement une base non officielle dans différentes parties des EAU. Une partie de l’opération israélienne contre l’Iran se déroule aux Émirats Arabes Unis. L’Iran a donc surveillé ces endroits”.

Dimanche, l’Autorité israélienne de radiodiffusion rapportait qu’un drone iranien avait frappé un appartement habité par des Israéliens à Abou Dhabi près de l’ambassade israélienne. Les EAU sont l’un des seuls pays musulmans au monde à avoir des relations normalisées avec Israël et les responsables des deux pays célèbrent souvent publiquement leurs liens étroits.

Au milieu d’une vague d’attaques contre des cibles aux Émirats Arabes Unis, y compris des bâtiments emblématiques comme l’hôtel Burj al-Arab, qui aurait été frappé par un drone, de multiples incendies visibles sur des images satellites ont également éclaté à l’un des postes d’amarrage du port de Jebel Ali après que des débris de ce que les autorités locales ont prétendu être dus à une “interception aérienne” ont frappé le port. Jebel Ali est le plus grand port de conteneurs du Moyen-Orient et un nœud critique de l’économie émiratie. DP World, qui exploite l’installation, a annoncé qu’elle suspendait temporairement les opérations au port en réponse à l’attaque.

Les dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont publié dimanche une déclaration commune qui semblait indiquer qu’ils pourraient s’impliquer directement dans la guerre américano-israélienne. “Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région, potentiellement en permettant une action défensive nécessaire et proportionnée pour détruire la capacité de l’Iran à tirer des missiles et des drones à leur source”, ont-ils écrit. « Nous avons convenu de travailler avec les États-Unis et leurs alliés dans la région sur cette question« .

Confronté à une guerre existentielle, l’Iran signale depuis longtemps qu’il pourrait riposter en frappant l’économie mondiale ; y compris en frappant les installations pétrolières autour du golfe Persique. Outre les attaques contre Jebel Ali, au moins deux navires, dont un pétrolier, dans le détroit d’Hormuz stratégiquement vital, ont également été touchés par des projectiles au cours des dernières 24 heures. Le gouvernement iranien a averti les navires de ne pas tenter de traverser le détroit, par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz. Dimanche, plus de 200 navires, dont au moins 150 pétroliers et gaziers, auraient jeté l’ancre à l’extérieur de la voie navigable, tandis que le trafic commercial a chuté de 70%. Les prix du pétrole ont déjà augmenté de plus de 10% pour dépasser 80 dollars le baril et pourraient dépasser 100 dollars en cas de nouvelle escalade.

“La stratégie et la seule véritable option de l’Iran est de continuer à attaquer et d’augmenter les coûts pour les Américains et les alliés des États-Unis. Une partie de cette stratégie d’augmentation des coûts consiste à attaquer les pays du CCG mais aussi à frapper les bases américaines dans la région. Nous avons maintenant vu trois Américains tués et les Iraniens savent que les Américains sont sensibles aux pertes, encore plus lors d’une année électorale à mi-mandat”, a déclaré Azodi. « Pour l’Iran, un scénario idéal pourrait être de se battre pendant trois à quatre semaines après quoi il n’y aura pas de vainqueur clair à la fin – ils essaient d’augmenter la pression de toutes les manières. Ils ne peuvent pas gagner la guerre mais ils peuvent absorber beaucoup de chocs et peuvent forcer leurs adversaires à s’arrêter« .

Jérémy Scahill et Murtaza Hussain. Jawa Ahmad, chercheur sur le Moyen-Orient de Drop Site, a contribué à ce rapport.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur L’Iran s’est préparé à une guerre existentielle. Jusqu’où Trump et Israël sont-ils prêts à aller ? | Le Saker Francophone