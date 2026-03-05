Actualite économique L’Iran frappe quatre Pays du Golfe — Le Monde en État de Choc 5 mars 2026 Robert Bibeau 21 Views 2 Comments LES SOUS-MARINS IRANIENS INTERVIENNENT FACE AUX NAVIRES AMÉRICAINS Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “L’Iran frappe quatre Pays du Golfe — Le Monde en État de Choc”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/03/irao-ataca-quatro-paises-do-golfo-o.html
Je crois que l’Iran a pris conscience que la fermeture de détroit d’ormuz signifierait un processus d’eradication de la souveraineté des pays du Golf qui sera bien plus dramatique autant pour eux que pour elles, et pour toutes les populations Chiites aussi de tous ces pays et pourrait conduire en effet a l’effacement économique ou a la disparition pure et simple de ces pays au profit de l’arabie Saoudite ! Elle s’est donc rétractée pour affirmer et réaffirmer via plusieurs communiqués officiels depuis hier qu’elle n’a pas fermé le détroit d’ormuz et qu’elle en a pas l’intention sauf en cas de guerre ouverte avec les troupes etrangeres ou US et autres…
d’autre part, la résilience Iranienne envoie des messages forts et très durs a la coalition des criminels US + Israel, elle cherche a attirer les USA dans un bourbier terrestre Iranien depuis le début, et c’était son but depuis le début en bombardant les bases US dans tout le golf persique ! les USA n’ont en effet aucune chance de s’en sortir indemne s’ils mettent les pieds sur le territoire Iranien, et c’est aussi dans cette perspective qu’ils s’acharnent avec Israel de nottoyer l’iran de toute présences de capacités militaires visibles ou atteignables depuis le début ! Politico a d’ailleurs confirmé que le Pentagone était encore plus déterminé que Trump pour mener une guerre de longue haleine a l’Iran y compris la guerre terrestre et s’y préparait depuis des mois ! Or que c’est l’Arabie saoudite qui pousse cet agenda aussi depuis des décénnies qui devra envoyer ses troupes en premier ! les USA ne commettront plus les mêmes erreurs d’envoyer leurs troupes jouer aux cowboys, et l’Arabie Saoudite le sait, elle espère recruter pour cela les troupes coalisés de pays Arabes pour lesquels elle est prête a débourser des centaines de milliards a cet effet !
leur problème dans tout ça est que personne ne veut de cette guerre contre l’iran dans le camps occidental, et comme l’a indiqué le Marines hier a Washington, personne au sein de l’armée Yankee ne veut crever ou mourir pour Israel … de même dans le camps Arabe, ni l’armée égyptienne, ni les autres armées arabes ne vondront guerroyer même pour tout l’or du monde pour Israel ou comme proxy d’israel !
Ce que tente de faire donc justement Trump en ce moment avec son administration, c’est d’essayer de convaincre vainement les américains qu’il s’agit d’une guerre légitime et tentent de dépeindre l’iran comme une menace directe aux USA, ou comme l’ennemi des américains ! or que personne n’achète cette idée aux états-unis depuis toujours !
il faut donc saluer la contre attaque psychologique Iranienne en la personne de son président Pezechkian, et son ministre des affaires etrangères Aragchi, qui bombardent le public Américain de messages tels que ; Votre président Trump veut que vous vous sacrifiez pour Israel, ou Trump fait tout pour Israel First et non pas USA First comme il prétend ! et ce message a été reçu 5/5 en Amérique par la très grande majorité du peuple, de l’armée Yankee aussi ! ces quelques mots en réalité emanant des officiels Iraniens ont plus de poids et de consequences que toutes les guerres et toutes les armées et les bombes dont dispose l’hegemon US et ses copains gâtés israéliens… Mais pas pour longtemps !