Par Normand Bibeau.

« ON VOUS AVAIT DONNÉ LE CHOIX ENTRE LA GUERRE ET LE DÉSHONNEUR. VOUS AVEZ CHOISI LE DÉSHONNEUR, ET VOUS AUREZ LA GUERRE» (Wiston Churchill, Discours à la Chambre des communes,5 octobre 1938).

Ainsi s’exprimait le fasciste et anticommuniste enragé et notoire anglais Wiston Churchill au sujet de l’Accord de Munich, signé les 29 et 30 septembre 1938, entre les non moins fascistes et anticommunistes anglais Chamberland, français Daladier, italien Mussolini et allemand Hitler qui sans droit et en violation du «droit international» d’alors, cédait les Sudètes tchèques c’est-à-dire 30% du territoire de la Tchécoslovaquie, 3,5 millions de ses habitants, ses fortifications et son industrie lourde, au Reich nazi afin de convaincre Hitler et les forces de l’Axe de s’attaquer à l’URSS en mettant en œuvre le LEBENSRAUM NAZI à l’Est.

Ce traité renégat ne fut que le prélude à l’annexion par la Pologne, en octobre 1938, de la région Tchécoslovaque de Tetchen/Zaolzie et par la Hongrie du Sud de la Slovaquie et d’une partie de la Ruthénie subcarpatique, le tout conduisant à l’invasion militaire totale de la Tchécoslovaquie par les impérialistes nazis, en mars 1939 et, la création du Protectorat de Bohême-Moravie nazi de triste et funeste renommé et aboutissant finalement à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), voilà où conduit le déshonneur: À LA GUERRE.

Aujourd’hui, l’humanité tout entière se déshonore:

– en s’inclinant devant les impérialistes yankees et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire en entier»;

– en cautionnant pour l’OTAN/Occident collectif et,

– en tolérant pour le reste de l’humanité, l’inhumain GÉNOCIDE DES PALESTINIENS MARTYRS, LIBANAIS, SYRIENS, YÉMÉNITES, SOMALIENS ET MAINTENANT IRANIENS pour «voler, piller et brigander» (LÉNINE) leurs ressources énergétiques, pétrolières et gazières, afin de perpétuer ce système capitaliste et son mode de vie de gaspillage éhonté.

L’humanité a le choix entre la guerre et le déshonneur, SI elle choisit le déshonneur, et bien elle aura la guerre apocalyptique thermonucléaire qui lui fera subir le sort quel mérite: brûler sur terre, son enfer.