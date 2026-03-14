Actualite économique PIRE QU’EN 2008: Ce Qui Se Passe En Ce Moment Va Changer l’Économie Capitaliste 14 mars 2026 Robert Bibeau 23 Views 1 Comment <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span> Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “PIRE QU’EN 2008: Ce Qui Se Passe En Ce Moment Va Changer l’Économie Capitaliste”
Charabia d’un analyste qui s’accroche au fantasme de l’économie politique . Baisse tendanciel du taux de profit , saturation des marchés . Marx nous avait prévenu des la fin du 19 e siécle . Si l’on prend la peine de lire ou relire le Capitale , on comprendra qu’il en a écrit la nécrologie . Et que tout se réalise en ce moment . L’or , l’argent ou tout autre équivalant général abstrait , nous montre que leur seule valeur réside dans la confiance que nous lui accordons en temps que valeur d’échange et que seule leur valeur d’usage ou composition physique demeurera . Tout le reste n’est que fétichisation d’un paradigme à obsolescence programmée . Réjouissons nous le monde est à repenser . La tâche qui nous attend devra tenir compte de nouvelles valeurs dans lesquelles l’humanité sera la seule variable d’ajustement .