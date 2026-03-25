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Il existe deux sortes de villes. Celles où les banlieusards pauvres votent pour le même maire que les riches habitants du centre-ville, comme Clermont-FD ; et celles ou les banlieusards votent pour des maires différents de ceux de la ville, comme Paris.

La politique de la ville à Clermont-FD comme à Paris a consisté à empêcher le plus possible les banlieusards d’« envahir » le centre-ville. Aussi, les banlieusards de Clermont-FD ont puni le maire « socialiste » de Clermont-FD en ne se déplaçant pas pour l’élire, voire en votant contre lui.

Mais, à Paris les banlieusards, par exemple de Saint-denis, n’ont pas pu punir la mairie « socialiste » de Paris pour sa politique de la ville discriminatoire, n’ayant pas la possibilité de voter contre. Et, comme les riches habitants de Paris intramuros sont bien content que la banlieue ne vienne pas les emmerder, ils ont réélu haut-la-main cette politique d’apartheid.

Donc, les ciosalauds ont mené, sous prétexte d’écologie et de vélo, une politique discriminatoire récompensée à Paris et punie à Clermont, parce que ces villes ne sont pas structurées pareil. La banlieue est à l’intérieur de la commune de Clermont, mais à l’extérieur de celle de paris.

Autre chose que le maire « socialiste » de Clermont-FD n’a pas compris, c’est que, pour caricaturer, le sport est de droite et la « culture » de gauche. Il a pourtant dépensé un fric monstrueux pour fabriquer un stade de foot gigantesque très bruyant. Il a ainsi propagé sans le savoir des idéologies de droite en croyant faire de la démagogie.

Je signale aussi que la transformation gigantesque de la ville de Clermont afin d’en éliminer les visites des banlieusards a coûté très cher et que les banlieusards éliminés payent les mêmes impôts que les habitants du centre-ville. On peut dire que les banlieusards ont payé des impôts à Clermont-FD afin d’être éliminés du centre-ville. L’arnaque est complète.

Je peux même rajouter que ce n’est pas glorieux pour LFI d’avoir accepté de faire liste commune avec un maire qui a fait une telle politique de la ville.

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Bien à vous,

do

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