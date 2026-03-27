vendredi, mars 27, 2026
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Robert Bibeau

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  • En 1867 Marx finissait la rédaction du Kapital livre 1 . Aujourd’hui ce traité d’économie politique prend tout son sens : c’est en fait la nécrologie du capital qui se révèle à la lumière des évènements actuels . Livre prémonitoire donc . Quand on ne connait pas l’histoire on se condamne à la revivre .

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