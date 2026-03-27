Actualite économique Les marchés boursiers américains s’effondrent… la guerre contre l’Iran entraîne la stagflation 27 mars 2026 Robert Bibeau 7 Views 1 Comment Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “Les marchés boursiers américains s’effondrent… la guerre contre l’Iran entraîne la stagflation”
En 1867 Marx finissait la rédaction du Kapital livre 1 . Aujourd’hui ce traité d’économie politique prend tout son sens : c’est en fait la nécrologie du capital qui se révèle à la lumière des évènements actuels . Livre prémonitoire donc . Quand on ne connait pas l’histoire on se condamne à la revivre .