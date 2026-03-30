France – le 28 mars 2028 : Pseudo-terrorisme à Paris manipulé par les services français

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https://mai68.org/spip3/spip.php?article6445

Enregistré sur France 2 le 29 mars 2026 au 13h

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Le pétard n’était même pas vraiment contre la porte de la Bank of America. Les dégâts auraient été extrêmement minimes. Peut-être une vitre brisée, mais c’est même pas sûr. La bombinette n’était pas à l’intérieur, mais tranquillement dehors. Même pas vraiment contre la porte super-blindée !

Je me souviens de la bouse de vache.

Ça m’avait marqué. Quand j’étais à l’école primaire, la maîtresse nous expliquait comment les FTP faisaient sauter des trucs à la campagne. Ils mettaient un explosif, par exemple du plastic, contre la paroi de l’objet à détruire. Puis, avec une pelle ils prenaient une bouse de vache et la jetaient sur l’explosif de façon à ce que l’explosif soit bien enfermé entre la paroi et la bouse. Ainsi, l’explosif faisait beaucoup d’effet. Sinon, ça faisait comme un pétard mouillé !

Aujourd’hui, on n’apprend plus rien à l’école !

Je suis désolé ; mais, que ce soient les Russes ou les Iraniens, ils savent comment s’utilisent les explosifs. Donc, ça ne vient pas d’eux. Mais des services secrets français qui ont manipulé quelques gosses ignorants.

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Bien à vous,

do, le 29 mars 2026

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