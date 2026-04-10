7 au Front Cessez-le-feu au Moyen-Orient…est-ce sérieux ? (Les Patriots de France déclarent « Pas de confinement énergétique! ») 10 avril 2026 Robert Bibeau 27 Views 2 Comments Florian Philippot décortique les plus récent événements militaires, politiques, diplomatiques au Moyen-Orient. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span> POUR VISIONNER LA VIDEO: https://www.youtube.com/embed/Oc9pa9SKlkA Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “Cessez-le-feu au Moyen-Orient…est-ce sérieux ? (Les Patriots de France déclarent « Pas de confinement énergétique! »)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/cessar-fogo-no-medio-oriente-sera-serio.html
oui ils veulent utiliser le suppose manque de petrole comme arme de confinement alors qu il y a 6 mois de reserves et que donc l augmentation des prix des raffineurs est injustifiée.
C. Austin -Fitts dit aussi que le but avec le bitcoin gouvernemental , est de mettre en place la dictature par argent a valeur variable selon leur bon vouloir ou votre credit social d obeissance, et meme d adosser l once d or au systeme pour en faire varier sa valeur a loisir. !!