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Cessez-le-feu au Moyen-Orient…est-ce sérieux ? (Les Patriots de France déclarent « Pas de confinement énergétique! »)

Robert Bibeau 27 Views 2 Comments

Florian Philippot décortique les plus récent événements militaires, politiques, diplomatiques au Moyen-Orient.

POUR VISIONNER LA VIDEO:  https://www.youtube.com/embed/Oc9pa9SKlkA

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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2 réflexions sur “Cessez-le-feu au Moyen-Orient…est-ce sérieux ? (Les Patriots de France déclarent « Pas de confinement énergétique! »)

  • poilagratter
    10 avril 2026 à 5 h 01 min
    Permalien

    oui ils veulent utiliser le suppose manque de petrole comme arme de confinement alors qu il y a 6 mois de reserves et que donc l augmentation des prix des raffineurs est injustifiée.
    C. Austin -Fitts dit aussi que le but avec le bitcoin gouvernemental , est de mettre en place la dictature par argent a valeur variable selon leur bon vouloir ou votre credit social d obeissance, et meme d adosser l once d or au systeme pour en faire varier sa valeur a loisir. !!

    Répondre

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