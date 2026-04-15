L’Antisémitisme: d’un concept historique à ses usages politiques opportunistes

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Par Khider Mesloub.

À chaque fait divers impliquant un Français de confession juive, le mécanisme médiatique semble désormais automatique. Avant même l’établissement précis des circonstances, la qualification d’« acte antisémite » est immédiatement avancée. Le terme «antisémitisme» est alors présenté comme une évidence, avant même que les faits ne soient juridiquement établis. Ce vocable mérite donc d’être interrogé dans ses usages contemporains.

Un concept né dans l’Europe des nationalismes bourgeois

Historiquement, le mot « antisémitisme » ne désignait pas une simple hostilité individuelle. Il renvoyait à un système d’exclusion organisé: idéologique, juridique et politique. Il correspondait à un régime d’exception marqué par des lois spécifiques, des statuts d’infériorité civique et une marginalisation institutionnelle.

Le mot lui-même possède d’ailleurs une histoire précise. « Antisémitisme » apparaît à la fin du XIXᵉ siècle, notamment sous la plume du publiciste allemand Wilhelm Marr en 1879, pour désigner une hostilité dirigée contre les Juifs dans le contexte des nationalismes européens. Il remplace alors progressivement le terme plus ancien d’« antijudaïsme », qui renvoyait principalement à des oppositions religieuses. Cette évolution terminologique traduit le déplacement d’une hostilité théologique vers une idéologie racialisée caractéristique de l’Europe de cette époque.

Il est également utile de rappeler que le mot « sémite », dont dérive l’expression « antisémitisme », avait à l’origine une signification linguistique. Introduit au XVIIIᵉ siècle par des orientalistes allemands, il servait à regrouper une famille de langues apparentées, notamment l’hébreu, l’arabe et l’araméen. L’usage moderne du terme « antisémitisme » s’est progressivement détaché de cette origine linguistique pour désigner spécifiquement la haine visant les Juifs dans l’histoire européenne. Mais ce contexte historique appartient désormais au passé.

Un régime d’exception communautaire dans le droit commun

Ce régime a disparu des pays occidentaux. Il n’existe plus aujourd’hui de statut juridique particulier visant les Juifs. Le cadre contemporain est celui du droit commun : toute discrimination fondée sur l’origine réelle ou supposée relève du racisme.

Dès lors, employer systématiquement le terme « antisémitisme » pour qualifier des actes individuels contemporains revient à importer dans le présent une catégorie conceptuelle forgée pour un système historique révolu. C’est un anachronisme lexical, voire un contresens juridique.

Lorsqu’un citoyen d’origine algérienne subit une discrimination, on ne parle pas d’« acte colonial » ou d’« anti-algérianisme ». Lorsqu’un Noir est insulté, on ne parle généralement pas d’« acte esclavagiste » et l’on recourt plus à des termes comme « négrophobie ». On parle de racisme, parce que ces régimes appartiennent à l’histoire.

Pourquoi, alors, cette cohérence disparaîtrait-elle lorsqu’il s’agit d’un Français juif ? Le terme « antisémitisme » se réfère à un contexte historique précis marqué par un régime d’exclusion durable et organisé des Juifs. Il renvoie à un système : représentation doctrinale, marginalisation sociale, et, à son point culminant, exclusion juridique et persécution d’État. Autrement dit, le mot correspondait à une structure sociale.

Or celle-ci n’existe plus dans le cadre juridique contemporain, notamment en France. Employer aujourd’hui le terme « antisémitisme » pour qualifier des actes individuels revient à opérer un glissement de régime : un concept lié à un système historique structuré est appliqué à des faits isolés relevant désormais du droit commun. Une catégorie née dans un contexte d’exception est maintenue dans un ordre juridique commun.

Toute haine raciale est condamnable. Toute discrimination est grave. Mais le problème que pose l’usage systématique du terme « antisémitisme » est celui de l’adéquation des catégories. Si le droit est unifié, si la citoyenneté est indivisible, si aucun régime spécifique ne vise un groupe particulier, alors la qualification devrait l’être également. Maintenir une catégorie autonome revient à conserver, sur le plan lexical, une distinction que l’ordre juridique a abolie.

La proclamation d’antisémitisme sans jugement

Une autre confusion contribue à entretenir ce brouillage des catégories : celle qui concerne la qualification même des faits. En droit français, une infraction n’existe juridiquement qu’à travers une qualification pénale précise – crime, délit ou contravention – et celle-ci ne peut être établie que par l’autorité judiciaire. Or, dans le débat public, la qualification d’« acte antisémite » apparaît souvent avant même toute instruction ou décision de justice. Elle circule dans le langage politique et médiatique comme une désignation immédiate, alors qu’elle devrait relever d’un processus juridique rigoureux. Cette inversion des niveaux – médiatique, politique et judiciaire – contribue à transformer une qualification juridique potentielle en étiquette immédiate, parfois posée avant même l’établissement des faits.

Cette confusion se retrouve également dans l’usage des chiffres. Les statistiques publiées dans le débat public reposent souvent sur des signalements ou des plaintes, c’est-à-dire sur des faits encore juridiquement non établis. Or une plainte ne constitue pas une qualification pénale: elle ouvre une procédure susceptible, ou non, de conduire à une incrimination reconnue par un tribunal. Lorsque ces signalements sont présentés comme des « actes antisémites » établis, on confond alors trois niveaux distincts : le fait allégué, l’enquête et la qualification judiciaire. Là encore, le vocabulaire contribue à brouiller les catégories.

Comme l’écrivait Albert Camus en 1944 : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Employer le terme «antisémitisme» pour qualifier des faits individuels contemporains revient précisément à mal nommer l’incrimination : appliquer à des actes relevant du droit commun une notion forgée pour désigner un système historique d’exclusion désormais révolu.

La cohérence n’est pas un détail lexical. Elle est une exigence politique. Si la République affirme qu’il n’existe qu’une seule citoyenneté et un seul cadre juridique, alors le vocabulaire doit refléter cette unité. Un régime d’exclusion appartient à l’histoire ; un acte de discrimination relève du droit commun. Confondre les deux, c’est brouiller les niveaux d’analyse et maintenir, dans le langage, une distinction que le droit ne reconnaît plus.

Dans le paysage médiatique contemporain, cette charge est précieuse : elle hiérarchise l’indignation et transforme un fait en symptôme civilisationnel. Mais cette dramatisation permanente entretient une confusion des régimes.

La plupart des analyses contemporaines de l’antisémitisme en décrivent les manifestations, mais évitent d’en saisir les soubassements politiques. Un acte raciste contemporain, aussi condamnable soit-il, n’est pas un système institutionnel. Le qualifier par un terme historiquement associé à un ordre politique d’exclusion revient à projeter sur le présent une structure qui n’est plus la sienne. Nommer racisme ce qui relève du racisme ne dilue pas l’histoire. Cela replace simplement les faits dans le cadre juridique qui est le nôtre : un seul régime, un seul principe, un seul mot.

Cette analyse ne manquera pas de susciter plusieurs objections. On nous objectera plusieurs contre-arguments.

« Le terme est nécessaire pour désigner une tradition idéologique spécifique. » Il est exact qu’il existe des représentations historiques particulières visant les Juifs. Mais la question ici ne porte pas sur l’étude doctrinale des idées ; elle porte sur la qualification d’actes contemporains dans un cadre juridique unifié. Une tradition idéologique peut être analysée par les historiens sans que chaque acte individuel relève d’une catégorie distincte du racisme.

« Abandonner le terme reviendrait à minimiser l’histoire. » Non. L’histoire demeure un objet d’enseignement, de mémoire et de recherche. Refuser l’anachronisme lexical ne revient pas à effacer le passé ; cela revient à ne pas confondre un régime structurel disparu avec des faits contemporains relevant du droit commun.

« L’antisémitisme existe encore. » S’il existe des représentations ou des discours hérités d’une tradition spécifique, ils relèvent du racisme au sens général : assignation identitaire et exclusion symbolique. Le mécanisme est identique. Le droit les traite comme infractions racistes. L’unification juridique appelle une unification terminologique.

« La spécificité protège mieux. » La protection n’exige pas la fragmentation des catégories. Au contraire, un principe unifié renforce l’égalité. La multiplication des qualifications peut introduire, même involontairement, une hiérarchisation implicite des indignations.

Le retors amalgame entre antisionisme et antisémitisme

Dans le débat public contemporain, une autre confusion tend à s’installer : l’assimilation croissante entre critique du sionisme et antisémitisme. Or ces deux notions appartiennent à des registres différents. L’antisémitisme désigne historiquement une hostilité dirigée contre les Juifs en tant que groupe. Le sionisme, quant à lui, relève d’une doctrine politique liée à la question de l’État d’Israël et du nationalisme juif. Confondre systématiquement ces deux plans revient à brouiller l’analyse et à déplacer le débat vers une accusation morale, empêchant toute discussion critique sur les politiques de colonisation et d’occupation menées par l’État d’Israël dans les territoires palestiniens.

L’égalité n’a pas besoin d’exceptions lexicales pour être protégée. Elle exige une cohérence. Un seul cadre juridique. Une seule citoyenneté. Une seule qualification pour la négation de cette égalité : le racisme. Le reste appartient à l’histoire.

Sinon, on finit par instituer une forme de séparation communautaire doublée d’un traitement juridique spécifique. Là où la République proclame l’égalité des citoyens devant la loi, l’usage de ce terme « antisémitisme » réintroduit des distinctions que le droit avait abolies, comme si certains relevaient encore d’un régime d’exception. Sous couvert de protection, cette qualification installe une hiérarchisation implicite des discriminations et s’écarte du principe d’universalité qui fonde le droit français.

La fonction politique de l’accusation d’antisémitisme

Après avoir rappelé l’histoire du terme « antisémitisme », mis en évidence son anachronisme et montré les confusions entretenues par les statistiques d’actes dits antisémites, il reste à éclairer la raison de sa persistance dans le débat public. Celle-ci est d’ordre politique. La clé de compréhension réside dans la fonction que cette notion a progressivement acquise dans les controverses contemporaines liées à Israël.

Dès lors, dans l’usage contemporain, l’accusation d’« antisémitisme » tend à fonctionner moins comme une catégorie descriptive que comme une incrimination politique. Elle devient une mise en cause morale brandie dans l’espace public comme un véritable chef d’accusation, susceptible de disqualifier toute critique du sionisme ou de la politique de l’État d’Israël.

Ainsi, loin de relever uniquement de l’analyse historique du racisme antijuif, l’accusation d’antisémitisme peut aussi remplir une fonction de protection idéologique : un écran qui détourne le débat et interdit toute contestation du sionisme.

Cette fonction ne se limite pas au registre polémique ou médiatique. Au fil du temps, elle s’est également traduite par une série de dispositifs institutionnels qui ont inscrit cette distinction dans l’ordre juridique lui-même.

À ce stade, il importe de préciser que cette analyse porte exclusivement sur les catégories juridiques, les usages du langage et les dispositifs institutionnels, et qu’elle ne vise en aucun cas les personnes en tant que telles. La présente réflexion s’inscrit donc dans une défense stricte de l’égalité des citoyens devant la loi et d’un cadre juridique unifié.

Revenons dès lors à l’analyse de ces usages contemporains et des effets. Ce traitement lexical et politique produit également un effet plus large dans l’espace public : une hiérarchisation implicite des indignations. Lorsque certaines formes de racisme, aussitôt qualifiées d’antisémites, mobilisent les plus hautes autorités de l’État et déclenchent une couverture médiatique nationale, tandis que d’autres discriminations demeurent cantonnées à la rubrique des faits divers, un déséquilibre symbolique s’installe. La République, qui se veut aveugle aux origines et égale dans la protection de tous ses citoyens, apparaît alors sélective dans l’expression de son indignation. Une telle asymétrie nourrit l’impression que les souffrances des Français juifs bénéficient d’une reconnaissance particulière, tandis que celles des autres citoyens relèveraient d’un racisme ordinaire jugé moins digne d’émotion publique.

En tout cas, hiérarchiser les formes de racisme, en accorder une reconnaissance supérieure à certaines plutôt qu’à d’autres, revient à rompre le principe d’égalité des victimes et à réintroduire, sous couvert de protection, une logique discriminatoire.

Cette logique s’étend également à la politique mémorielle relative à la période de l’Occupation, qui bénéficie d’une reconnaissance et d’une protection institutionnelles spécifiques. La loi Gayssot a consacré cette protection spécifique par l’introduction d’un délit de contestation des crimes contre l’humanité. Le problème n’est pas ici moral, mais politique et juridique : l’État français ne se limite plus à punir l’injure, la discrimination ou l’appel à la haine – que le langage courant qualifie, lorsqu’elles visent des Français juifs, d’« antisémitisme » – ; il confère à une séquence historique particulière un statut protégé et en fait l’objet d’une régulation du discours.

En isolant l’antisémitisme du tronc commun du racisme et en le consacrant par la loi Gayssot, l’État français tend ainsi à instituer un traitement juridique spécifique. Une telle singularisation peut être interprétée comme le signe d’une différenciation entre citoyens. Elle alimente alors des lectures conspirationnistes qui y projettent l’idée d’une influence supposée sur la production de la norme. Pour certains citoyens se percevant comme délaissés, cette protection peut ainsi être perçue comme le signe d’un déséquilibre, nourrissant des représentations critiques des rapports sociaux et politiques, et renforçant un sentiment de hiérarchie entre les mémoires, entre les souffrances et, à terme, entre les citoyens eux-mêmes.

Au reste, les Français d’origine algérienne, dont les aïeux ont subi, durant la période où l’Algérie était un département français, c’est-à-dire pendant 132 ans, des formes multiples de domination et de persécutions – racisme, discriminations, expropriations, déportations, massacres de masse et internements – ne bénéficient pas, selon certains, d’un niveau équivalent de reconnaissance mémorielle et de protection juridique. Pour une partie de la population française d’origine algérienne, ce décalage peut nourrir un sentiment de citoyenneté dégradée et renforcer l’idée d’un « deux poids, deux mesures » ; autrement dit, la perception d’une hiérarchisation des victimes.

En conclusion

Par l’usage anachronique du vocable « antisémitisme », par l’assimilation croissante de l’antisionisme à celui-ci et par la protection mémorielle spécifique consacrée notamment par la loi Gayssot, l’État français tend à instituer un régime d’exception juridique qui fissure l’universalité du droit et compartimente la citoyenneté. En différenciant la manière dont certaines atteintes visant des citoyens sont qualifiées et traitées, il contribue à instaurer une logique de séparation qui entre en contradiction avec le principe d’égalité devant la loi.

Khider MESLOUB