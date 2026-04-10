Iran – Le pouvoir profite de la crise d’Ormuz pour faire de la propagande pour le nucléaire ! vidéo 3’06

Enregistré sur franceinfo le 9 avril 2026 à 11h44

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Il va de soit que le solaire n’est qu’une excuse destinée à justifier le nucléaire. C’est du « greenwashing ».

Quant à l’indépendance de la France, elle n’est acquise ni par le nucléaire, ni par le solaire. Car le nucléaire dépend de l’étranger, notamment de la Russie ; et le solaire dépend de la Chine pour les panneaux. (Les éoliennes aussi !)

Je ne reparlerai pas ici des dangers du nucléaire. Ni de la puissance de son lobby. Je dirais que la seule solution viable est effectivement renouvelable. Mais inapplicable dans l’instant, car on est beaucoup trop nombreux en France. Il faudrait faire une politique de l’enfant unique pendant quelques générations pour diminuer la population, afin de pouvoir être autonomes énergétiquement parlant grâce à des biocarburants produits chez nous.

La prise de conscience écologique est un symptôme de surpopulation

16 janvier 2006 : http://mai68.org/spip/spip.php?article1164

Extrait :

En France, pour remplacer l’énergie nucléaire que nous consommons par des biocarburants, il nous faudrait, par exemple, cultiver du colza sur TOUTE la surface de notre territoire, ce qui est bien évidemment inenvisageable. Si nous étions 10 fois moins nombreux dans ce pays, il nous faudrait seulement recouvrir le dixième de sa surface en colza ; et là, cela commencerait à devenir effectivement envisageable.

De plus, toujours en France, nous consommons aussi des carburants issus du pétrole. Et, vu la quantité que nous en consommons actuellement, si nous voulions les remplacer par des biocarburants, il nous faudrait là aussi couvrir au moins la surface de la France en colza. En faisant le même raisonnement qu’au paragraphe ci-dessus concernant le nucléaire, l’on s’aperçoit que là aussi on est dix fois trop nombreux pour pouvoir remplacer le pétrole consommé en France par des biocarburants cultivés en France.

Faisons les comptes : nous sommes dix fois trop nombreux pour pouvoir remplacer le pétrole par des biocarburants, et, pour remplacer le nucléaire par des biocarburants, nous sommes une fois de plus dix fois trop nombreux ! 10 + 10 = 20.

Conclusion : en France, on ne pourrait envisager de remplacer simultanément le nucléaire et le pétrole par des biocarburants que si nous étions au moins 20 fois moins nombreux qu’actuellement. C’est-à-dire qu’en France, nous sommes 20 fois trop nombreux ; et, comme la densité de population est en moyenne plus élevée en France que dans le reste de la planète, je dirais qu’au niveau mondial, nous sommes au moins dix fois trop nombreux.

Bien sûr, pour les pays « développés », comme la France, il FAUT envisager l’autosuffisance énergétique et pas autre chose, à moins d’accepter l’inacceptable : faire mourir de faim, au sens littéral de cette expression, des populations entières du tiers-monde en remplaçant par la force et par la manipulation leurs cultures vivrières par des cultures destinées à couvrir nos besoins énergétiques.

Dans l’immédiat

Cessons tout de suite de financer l’Ukraine pour donner tout ce fric à la population française. Pour financer les services publics, pour augmenter les retraites et les salaires etc. Du fric, il y en a, pourquoi le gaspiller en Ukraine ?

Du pétrole et du gaz, la Russie en a autant qu’on en veut ! Achetons-lui ce dont on a besoin. Il faut donc utiliser le tuyau de nordstream qui n’a pas été explosé par les Amerloques et réparer les trois autres.

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Naomi Klein – La stratégie du choc (Vidéo 7′)

https://mai68.org/spip/spip.php?article1938

Naomi Klein – 9 février 2009 – La stratégie du choc (vidéo 78’50) :

https://mai68.org/spip/spip.php?article4196

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La souveraineté nucléaire française n’existe pas sans la Russie

Laure Noualhat, Reporterre, 26 mars 2026 :

Alors que tous les regards se tournent vers le détroit d’Ormuz et la flambée des prix du pétrole et du gaz, un autre ballet de navires poursuit tranquillement son commerce de combustible : celui de l’uranium.

Article complet : https://mai68.org/spip3/spip.php?article6422

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Combien Tchernobyl a-t-il tué de personnes ?

Le 26 avril 1986 à 01 h 23 et 45 secondes, le réacteur n°4 de la Centrale de Tchernobyl explosait

Rien qu’aux USA, et rien que pendant les trois mois d’été qui ont suivi Tchernobyl, il y a eu 40 000 morts dues au fameux nuage radioactif. Et Tchernobyl a continué à tuer pendant des années, et tue probablement encore.

Cela avait été évalué de la façon suivante :

On a constaté qu’aux USA, cette année-là, pendant l’été, il y avait eu 40 000 morts de plus que lors des étés habituels. On a pensé à Tchernobyl, mais il fallait vérifier. Cela s’est fait ainsi : Les USA sont divisés en 50 États. Il avait plu pendant que le nuage passait sur certains États, et sur certains autres il n’avait pas plu. Il se trouve que les morts supplémentaires se répartissaient pile dans les États où il avait plu pendant que le nuage de Tchernobyl leur passait dessus.

Article complet : https://mai68.org/spip2/spip.php?article5679

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Les USA ont proposé à l’Iran de partager les bénéfices d’un péage sur le détroit d’Ormuz ! vidéo 6’02

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