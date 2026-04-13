Trump, le babouin de barbarie, contraint de reculer… Grande victoire pour l’Iran !

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Par Vincent Gouysse pour marxime.online

Une pilule qui promet d’être difficile à avaler pour Yankeeland, qui toute honte bue, n’en revendique pas moins « une victoire totale et complète »… Un cessez-le feu de deux semaines vient d’être annoncé sur la base des propositions en dix points de l’Iran (une liste étoffée par rapport à la précédente). Oui, aux conditions de l’Iran !

Au lendemain de sa menace d’anéantir la civilisation perse millénaire («Une civilisation entière mourra ce soir, pour ne jamais renaître»), le babouin de barbarie aura finalement été contraint de reculer piteusement pour empêcher que le point de non-retour (la destruction de l’infrastructure pétro-gazière des pétro-monarchies du Golfe, synonyme d’une profonde et durable crise économique mondiale) ne soit franchi et n’enterre immédiatement le IVe Reich atlantiste lui-même…

Si la bourse américaine accueillit l’attaque nazie contre l’URSS du 22 juin 1941 par une dynamique (très) positive, il n’en allait en effet pas de même aujourd’hui : des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière déjà envolés, le cœur de l’empire des banksters d’Occident était directement menacé !

Après plus d’un mois de demandes insistantes de la partie américaine à l’Iran pour lui laisser une porte de sortie, celle-ci vient d’être ouverte… aux conditions de l’Iran dont les dirigeants et le peuples ont fait montre d’un courage, d’une résilience et d’une intelligence peu communs. Le seuil de douleur (économique, militaire et idéologique) infligé à l’Empire a été augmenté jusqu’à la rendre proprement intolérable, sur le plan intérieur (flambée du coût de l’énergie, multiplication des appels à la destitution) comme international (effondrement rapide du pétrodollar, sans oublier la menace de voir les USA reconnus comme une puissance ouvertement fasciste, génocidaire et responsable d’une apocalypse économique et armée mondiale).

Naturellement, l’Iran devra demeurer particulièrement vigilant pendant les deux prochaines semaines de finalisation des accords de paix, car il sait à quel point l’élite US au pouvoir est roublarde… Il faudra aussi gérer l’hystérie du roquet sio-nazi, qui pourrait être abandonné par Washington au bord de la route…

Il n’en reste pas moins qu’acculés par la profondeur et l’ampleur des ripostes de l’Iran (une centaine de vague de drones et de missiles à ce jour), les USA ont été contraints de se démasquer comme des dignes successeurs des nazis ne reculant devant aucun crime de guerre pour tenter de faire plier le peuple d’Iran, une stratégie rendue caduque par la mobilisation patriote du peuple iranien ainsi que la victoire de la bataille des cœurs dans l’opinion publique mondiale.

Alors que Trump menaçait encore l’Iran de destruction dimanche, Téhéran répondait avec calme, détermination et dérision le jour-même par l’intermédiaire de canaux d’information russes de premier plan : toute l’infrastructure énergétique et pétro-gazière des pays cobelligérants du Golfe serait prise pour cible si l’administration Trump mettait ses menaces à exécution.

L’Iran prouvait également qu’il disposait d’une stratégie de dissuasion nucléaire : celle de l’arsenal et des installations de l’occupant qu’il comptait bien retourner contre lui s’il s’obstinait sur le chemin de l’escalade ! Une vidéo publiée par les canaux Telegram russes (Soloviev / Boris Rohzin) montrait que l’Iran gardait la main dans la guerre psychologique, face au babouin de barbarie hystérique : « Un autre avertissement vidéo de l’Iran avant les promesses d’enfer de Donald. Khamenei entre dans la salle des opérations. À l’écran, la centrale nucléaire de Dimona en Israël est montrée avec ses coordonnées… » Message subliminal limpide adressé aux sio-nazis et aux fascistes yankees !

Pour couronner le tout, hier mardi, à quelques heures de l’expiration de l’ultimatum américain, les Iraniens se rassemblaient en effet sur les ponts et aux abords des stations de production d’électricité à travers le pays pour les empêcher d’être les cibles de Hitler 2.0…

En outre, plus de 14 millions d’iraniens s’étaient déjà recensés volontaires pour le martyr en cas d’attaque terrestre américaine, la promesse d’une « guerre du Vietnam » sous stéroïdes…

D’ores et déjà, l’Iran a prouvé être plus qu’une puissance régionale, mais l’un des trois piliers internationaux du monde qui émergera après la faillite du IVe Reich atlantiste, et assurément l’un des facteurs qui aura le plus contribué à l’avènement accéléré de ce nouveau monde post-hégémonie coloniale atlantiste… Une victoire rapide de la guerre asymétrique perse dont les répercussions promettent d’être proprement cataclysmiques pour ce qui reste encore de l’hégémonie coloniale atlantiste, et une nouvelle preuve qu’un peuple déterminé et souverain peut résister et mettre en échec la stratégie coloniale agressive de l’impérialisme !

Par Vincent Gouysse, pour marxime.online, le 08/04/2026