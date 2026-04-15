«Trump a réussi à briser le mythe de la toute-puissance militaire US !» (Général Yakovleff)

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Par Vincent Gouysse, pour marxime.online, le 10/04/2026

Un peu plus d’une minute d’extraits d’une intervention du Général Yakovleff, hier sur LCI. A savourer sans modération !

Yakovleff : « D’après une source crédible, le Qatar a décidé aujourd’hui de demander aux américains de quitter leurs bases en disant en gros, « on s’en est pris plein la gueule, on n’avait rien demandé ». L’Amérique, hélas, et je dis hélas pour nous et pour l’OTAN, vient de faire la démonstration que la toute-puissance américaine est un mythe. Les pays du golfe ont compris la leçon, le Qatar commence à dire aux américains de partir, je pense que ça va suivre… L’Amérique ne fait plus peur, elle n’ose pas faire au détroit d’Hormuz ce qu’elle ne fera pas non plus à Taïwan. Les chinois les regardent, c’est une catastrophe pour le camp occidental que l’Amérique, à cause de cette guerre à la con, ait démontré les limites de sa puissance. Le mythe nous rendait bien service ».

Rochebin : « Oui ou non, est-ce que les européens devraient aider militairement à détruire le nucléaire iranien ? Général ? »

Yakovleff : « Non ».

Rochebin : « Au moins, il est clair ».

Yakovleff : « Non. On avait un accord, le JCPOA, que les américains du temps d’Obama n’ont jamais respecté parce qu’ils n’ont pas levé les sanctions comme prévu au JCPOA. Les iraniens ont respecté la règle jusqu’à ce qu’ils soient déchirés par Trump. A partir de là, maintenant, démerdez-vous. Cette guerre débile, il n’aurait pas pu la faire sans ses bases en Europe. S’il veut intervenir en Afrique, il a besoin des bases en Europe. Et s’il retire ses bases, la 6ème flotte, elle va où ? À Mers-el-Kebir en Algérie ou à Alexandrie en Égypte ? »

Ainsi, les analystes les plus intelligents du IVe Reich atlantiste sont conscients que Trump a indéniablement ouvert la boîte de Pandore conduisant à l’effondrement accéléré de sa sphère d’influence coloniale…

Ci-contre : Le dément de la Maison Blanche jouant à la guerre – « Frustration épique », après l’échec de l’opération d’exfiltration de l’uranium enrichi iranien à Ispahan dont le prélude a été une vague de limogeages de généraux dans l’armée américaine… La reconstitution vidéo de l’opération ratée ici. Et pendant ce temps-là, la cheffe de l’opposition taïwanaise (Kuomintang) vient d’effectuer une longue visite en Chine continentale. Détail protocolaire d’importance (merci @ Gérard Luçon), la délégation taïwanaise est arrivée par l’aéroport HongQiao de Shanghai, réservé aux vols intérieurs, et non par l’aéroport Pudong, réservé aux vols internationaux… Ci-contre : Cheng Li-wun, la cheffe du Parti historique de Taïwan en campagne pré-électorale…

« Nos compatriotes des deux côtés du détroit sont tous des Chinois, membres de la même famille, qui aspire à la paix, au développement, aux échanges et à la coopération », a déclaré le président Xi Jinping, ajoutant que « la réunification » était « une inévitabilité historique ». Jamais la perspective d’une réunification pacifique n’a été aussi tangible, une fois que les marionnettes pseudo-nationalistes des Yankees ne seront plus aux commandes à Taïwan !…

Vincent Gouysse, pour marxime.online, le 10/04/2026