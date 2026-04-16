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SPECTACLE – Les discussions entre le Liban et Israël aux USA est une arnaque totale (vidéo 4’12)

do 5 Views 0 Comments

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6634

Désarmer le Hezbollah aujourd’hui,
C’est comme désarmer les FTP en 1944
Enregistré sur France 2 le 14 avril 2026 au 13 heures

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Deux navires dont un pétrolier chinois sont parvenus à franchir le détroit d’Ormuz.

Difficultés avec le kérosène.

Note de do :

Dans ces discussions,

Que représente le « Liban » ? les descendants de la colonisation française !

Que représente Israël ? une excroissance des USA ! comme le général Bonaparte était une excroissance de l’État français en mission en Italie ou en Égypte.

Alors, que signifie cette discussion entre le Liban et Israël aux USA ?

« Deux » des parties font semblant d’être séparées : les USA et Israël. Ils ne sont en réalité qu’une seule et même partie.

En gros, cette discussion se déroule donc entre les USA et les colonialistes français, pour savoir s’il serait possible de faire disparaître le Hezbollah, c’est-à-dire le vrai Liban !

Vous pouvez retrouver et commenter cet article ici :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article6634
Bien à vous,
do,
14 avril 2026
https://mai68.org/spip3

Trump : Après avoir assassiné l’ayatollah Khamenei, Les USA vont-ils « éliminer » aussi le pape Léon XIV ? vidéo 6’04

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6626

 

 

 

 

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