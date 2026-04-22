Guerre contre l’Iran. Cessez-le-feu au Liban. La réouverture d’Ormuz. La poursuite des pourparlers

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Par Moon of Alabama – Le 17 avril 2026

Le 8 avril 2026, la République islamique d’Iran et les États-Unis s’étaient mis d’accord sur un cessez-le-feu :

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué le rôle de médiateur dans les négociations, a déclaré tôt mercredi que le cessez-le-feu était effectif immédiatement. … Trump a déclaré qu’il avait accepté de “suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pendant une période de deux semaines” si Téhéran acceptait de rouvrir le détroit d’Ormuz, une route maritime vitale pour le pétrole et d’autres exportations du Golfe. … L’Iran a accepté d’autoriser les navires à traverser le détroit d’Ormuz pendant deux semaines, leur passage étant coordonné par l’armée iranienne.

Malheureusement, il y restait un problème qui a empêché la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu :

Selon Sharif, le cessez-le-feu entrera également en vigueur au Liban, où Israël combat le groupe armé soutenu par l’Iran, le Hezbollah. Israël a soutenu l’accord mais a déclaré qu’il “n’incluait pas le Liban”, renouvelant ses frappes mercredi dans les régions de Tyr et Nabatieh, dans le sud du pays. L’attachée de presse de Trump, Karoline Leavitt, a également déclaré plus tard que le Liban n’était pas inclus dans l’accord. Le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (CGRI) a promis une « réponse suscitant des regrets » si les frappes contre le Liban se poursuivaient.

Comme USrael n’était pas disposé à s’engager à inclure le Liban dans le cessez-le-feu, tel que négocié, l’Iran avait maintenu le détroit d’Ormuz fermé.

L’accumulation des dommages économiques causés par la fermeture a mis la pression sur les États-Unis pour rectifier le problème. Hier, après des pressions croissantes de Washington DC, Israël a finalement accepté de cesser temporairement sa guerre contre le Liban :

Les dirigeants israéliens et libanais ont tous deux salué la trêve, Netanyahu la qualifiant d ‘ « opportunité pour conclure un accord de paix historique ». Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré qu’il espérait que l’accord permettrait aux personnes déplacées par le conflit de rentrer chez elles. Le Hezbollah a également signalé sa volonté de participer au cessez-le-feu, mais a déclaré que celui-ci devait inclure « un arrêt complet des attaques » dans tout le Liban et « aucune liberté de mouvement pour les forces israéliennes ». … Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué le cessez-le-feu, le porte-parole Esmail Baghaei exprimant sa “solidarité” avec le Liban. Téhéran avait insisté sur le fait que son propre cessez-le-feu de deux semaines avec les États-Unis devrait inclure le Liban, alors que les États-Unis et Israël ont déclaré que ce n’était pas le cas.

Suite au cessez-le-feu, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui la réouverture du détroit d’Ormuz :

Seyed Abbas Araghchi @araghchi – 12h45 UTC · 17 avril 2026 Suite au cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz est déclaré complètement ouvert pour la période de cessez-le-feu restante, suivant la route coordonnée déjà annoncée par les Ports et l’Organisation Maritime de la République islamique d’Iran.

L’annonce de la réouverture donne un peu d’espoir que de nouvelles guerres puissent être évitées. C’est un soulagement pour les marchés des matières premières.

Le président américain Donald Trump a confirmé la réouverture de ce qu’il appelle désormais “le détroit d’Iran”.

Les pourparlers entre l’Iran et les États-Unis sous la médiation du Pakistan se poursuivent.

Il y a plusieurs questions qui sont encore ouvertes.

Le cessez-le-feu au Liban est fragile et il est peu probable qu’il tienne :

Plutôt que de créer un mécanisme réaliste de désescalade, il intègre un cadre d’asymétrie qu’aucune des deux parties ne peut véritablement soutenir. Il ne résout pas un seul différend fondamental. Cela ne crée pas d’équilibre. Cela n’oblige pas Israël à mettre fin à sa destruction du sud-Liban. Il ne supprime pas le déclencheur qui peut relancer la guerre en quelques heures. Cela retarde simplement la prochaine collision.

Le cessez-le-feu initial du 8 avril que Téhéran avait accepté était lié à sa fermeture du détroit d’Ormuz qui avait suivi l’attaque non provoquée des États-Unis contre l’Iran. La réouverture du détroit ne signifie pas que l’Iran s’abstiendra de demander une contribution de réparation, ou « péage« , à tous les navires empruntant la « route coordonnée » près de l’île iranienne de Ladak.

Après l’annonce du cessez-le-feu initial, les États-Unis avaient annoncé un blocus de tous les navires à destination, en provenance et liés à l’Iran. Plus tôt dans la journée, l’Iran avait laissé entendre qu’il fermerait l’entrée de Bab-al Mandeb dans la mer Rouge si le blocus américain persistait.

On ignore si, comment et quand la question du blocus doit être résolue. Si les États-Unis ne veulent pas le lever, le conflit ne manquera pas de s’intensifier.

L’Iran a jusqu’à présent gagné la guerre que Trump avait lancée contre lui.

Aucun des quatre objectifs de guerre initiaux de Trump n’a été atteint. L’Iran continue d’avoir de l’uranium enrichi et un programme nucléaire civil. Il continue de soutenir ses partenaires au Yémen, en Irak et au Liban. Il dispose toujours de missiles balistiques et la marine du CGRI est toujours en bon état.

Dans le même temps, l’Iran a acquis un levier supplémentaire, désormais reconnu par Trump, en contrôlant le détroit d’Ormuz.

Ce qu’il n’a pas encore gagné, c’est une levée des sanctions que les États-Unis et d’autres lui avaient imposées.

Il pourrait avoir besoin, à un moment donné, d’accroître à nouveau sa pression sur les États-Unis pour atteindre également cet objectif.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Guerre contre l’Iran. Cessez-le-feu au Liban. La réouverture d’Ormuz. La poursuite des pourparlers | Le Saker Francophone