Guerre contre l’Iran. Cessez-le-feu au Liban. La réouverture d’Ormuz. La poursuite des pourparlers
Par Moon of Alabama – Le 17 avril 2026
Le 8 avril 2026, la République islamique d’Iran et les États-Unis s’étaient mis d’accord sur un cessez-le-feu :
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué le rôle de médiateur dans les négociations, a déclaré tôt mercredi que le cessez-le-feu était effectif immédiatement.
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Trump a déclaré qu’il avait accepté de “suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pendant une période de deux semaines” si Téhéran acceptait de rouvrir le détroit d’Ormuz, une route maritime vitale pour le pétrole et d’autres exportations du Golfe.
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L’Iran a accepté d’autoriser les navires à traverser le détroit d’Ormuz pendant deux semaines, leur passage étant coordonné par l’armée iranienne.
Malheureusement, il y restait un problème qui a empêché la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu :
Selon Sharif, le cessez-le-feu entrera également en vigueur au Liban, où Israël combat le groupe armé soutenu par l’Iran, le Hezbollah.
Israël a soutenu l’accord mais a déclaré qu’il “n’incluait pas le Liban”, renouvelant ses frappes mercredi dans les régions de Tyr et Nabatieh, dans le sud du pays. L’attachée de presse de Trump, Karoline Leavitt, a également déclaré plus tard que le Liban n’était pas inclus dans l’accord.
Le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (CGRI) a promis une « réponse suscitant des regrets » si les frappes contre le Liban se poursuivaient.
Comme USrael n’était pas disposé à s’engager à inclure le Liban dans le cessez-le-feu, tel que négocié, l’Iran avait maintenu le détroit d’Ormuz fermé.
L’accumulation des dommages économiques causés par la fermeture a mis la pression sur les États-Unis pour rectifier le problème. Hier, après des pressions croissantes de Washington DC, Israël a finalement accepté de cesser temporairement sa guerre contre le Liban :
Les dirigeants israéliens et libanais ont tous deux salué la trêve, Netanyahu la qualifiant d ‘ « opportunité pour conclure un accord de paix historique ».
Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré qu’il espérait que l’accord permettrait aux personnes déplacées par le conflit de rentrer chez elles.
Le Hezbollah a également signalé sa volonté de participer au cessez-le-feu, mais a déclaré que celui-ci devait inclure « un arrêt complet des attaques » dans tout le Liban et « aucune liberté de mouvement pour les forces israéliennes ».
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Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué le cessez-le-feu, le porte-parole Esmail Baghaei exprimant sa “solidarité” avec le Liban. Téhéran avait insisté sur le fait que son propre cessez-le-feu de deux semaines avec les États-Unis devrait inclure le Liban, alors que les États-Unis et Israël ont déclaré que ce n’était pas le cas.
Suite au cessez-le-feu, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui la réouverture du détroit d’Ormuz :
Seyed Abbas Araghchi @araghchi – 12h45 UTC · 17 avril 2026
Suite au cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz est déclaré complètement ouvert pour la période de cessez-le-feu restante, suivant la route coordonnée déjà annoncée par les Ports et l’Organisation Maritime de la République islamique d’Iran.
L’annonce de la réouverture donne un peu d’espoir que de nouvelles guerres puissent être évitées. C’est un soulagement pour les marchés des matières premières.
Le président américain Donald Trump a confirmé la réouverture de ce qu’il appelle désormais “le détroit d’Iran”.
Les pourparlers entre l’Iran et les États-Unis sous la médiation du Pakistan se poursuivent.
Il y a plusieurs questions qui sont encore ouvertes.
Le cessez-le-feu au Liban est fragile et il est peu probable qu’il tienne :
Plutôt que de créer un mécanisme réaliste de désescalade, il intègre un cadre d’asymétrie qu’aucune des deux parties ne peut véritablement soutenir. Il ne résout pas un seul différend fondamental. Cela ne crée pas d’équilibre. Cela n’oblige pas Israël à mettre fin à sa destruction du sud-Liban. Il ne supprime pas le déclencheur qui peut relancer la guerre en quelques heures. Cela retarde simplement la prochaine collision.
Le cessez-le-feu initial du 8 avril que Téhéran avait accepté était lié à sa fermeture du détroit d’Ormuz qui avait suivi l’attaque non provoquée des États-Unis contre l’Iran. La réouverture du détroit ne signifie pas que l’Iran s’abstiendra de demander une contribution de réparation, ou « péage« , à tous les navires empruntant la « route coordonnée » près de l’île iranienne de Ladak.
Après l’annonce du cessez-le-feu initial, les États-Unis avaient annoncé un blocus de tous les navires à destination, en provenance et liés à l’Iran. Plus tôt dans la journée, l’Iran avait laissé entendre qu’il fermerait l’entrée de Bab-al Mandeb dans la mer Rouge si le blocus américain persistait.
On ignore si, comment et quand la question du blocus doit être résolue. Si les États-Unis ne veulent pas le lever, le conflit ne manquera pas de s’intensifier.
L’Iran a jusqu’à présent gagné la guerre que Trump avait lancée contre lui.
Aucun des quatre objectifs de guerre initiaux de Trump n’a été atteint. L’Iran continue d’avoir de l’uranium enrichi et un programme nucléaire civil. Il continue de soutenir ses partenaires au Yémen, en Irak et au Liban. Il dispose toujours de missiles balistiques et la marine du CGRI est toujours en bon état.
Dans le même temps, l’Iran a acquis un levier supplémentaire, désormais reconnu par Trump, en contrôlant le détroit d’Ormuz.
Ce qu’il n’a pas encore gagné, c’est une levée des sanctions que les États-Unis et d’autres lui avaient imposées.
Il pourrait avoir besoin, à un moment donné, d’accroître à nouveau sa pression sur les États-Unis pour atteindre également cet objectif.
Moon of Alabama
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Guerre contre l’Iran. Cessez-le-feu au Liban. La réouverture d’Ormuz. La poursuite des pourparlers | Le Saker Francophone
3 réflexions sur “Guerre contre l’Iran. Cessez-le-feu au Liban. La réouverture d’Ormuz. La poursuite des pourparlers”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/guerra-contra-o-irao-cessar-fogo-no.html
Tant que personne ne prendra ses responsabilités en cessant tout soutien à israël, il n’y aura aucune paix, la chance historique pour l’Europe d’enfin exister dans le débat mondial est là, couper toutes les possibilités de commerce et d’échanges de toutes natures avec ce parasite qui vit sur notre dos, nous prend absolument tout alors qu’il ne nous a jamais été et ne nous sera jamais d’aucune utilité, ce serait faire preuve d’une force incommensurable sur la scène internationale.
Mais, nous voyons très bien quels sont les pays qui font obstacle à cette réalisation, la France et l’Allemagne en tête, deux nations devenues valets de l’israélisme.
Si l’Europe cessait immédiatement toutes les opérations commerciales avec israël, il ne faudrait pas plus de deux, voire trois mois pour que l’entité accepte de revenir à ses frontières de 1947, les catastrophistes qui nous parlent de menace de guerre nucléaire sont des fantasmagoriques qui ne veulent pas croire en la réalité, ces gens-là ne sont que raconteries et storytelling de très très mauvaise facture, une fumisterie qui depuis maintenant quinze jours pleins, ne peut plus tromper que celles et ceux volontaires pour l’être.
Si la guerre reprend, comme déjà dit auparavant, le feu sera porté dans toutes les régions frontalières d’israël, des révolutions populaires, pour une fois, authentiquement vraies, déferont ces pouvoirs oligarchiques de félons à Allah, tout ça va sauter!
La seule et vraie véritable arme nucléaire qu’il faut craindre, c’est celle actuelle qui menace de faire sauter tout l’édifice de construction religieuse, non pas qu’elles vont toutes disparaître, c’est leur remodelage profond qui guette son heure.
Là, israël n’aura plus le moindre petit espoir d’exister sous aucune forme dans la région, ils partiront, morts et vivants, ils se feront tous éjecter de là quoi qu’en pensera la « bonne » morale.
Quant aux juifs eux-mêmes, dans vingt ans beaucoup de gens se demanderont comment un tel vide de sens a pu perdurer chez les Hommes aussi longtemps?
Les éléments fondamentaux de cette pseudo religion qu’est l’israélisme n’ont plus leurs appuis nécessaires pour encore continuer à exister, nous venons d’assister à la destruction d’une « religion » qui se prétendait rien de moins que la mère des autres, et personne ne voit rien de ça encore.
L’essentiel même de l’israélime saute en ce jour, ne pas anéantir comme promis l’Iran renvoie à la poubelle de l’Histoire le judaïsme.
Quarante ans passés à nous raconter qu’on va le faire, qu’il faut le faire et, le moment de s’exécuter, qui c’est qu’on voit pointer son museau tout tremblant après le premier round, deux roquets impuissants, qui n’osent même japper pour qu’on la leur fasse pas fermer immédiatement.
Plus rien du judaïsme ne peut satisfaire la raison, là, absolument tout dans sa contestation sous toutes ses formes est devenu empirique.
Sur les plans politique comme philosophique qui sont indissociables chez-lui car l’un comme forment une seule et même base pour établir en l’humanité une opinion universelle, cet intimement combiné pour tromper et dominer où intelligence et sociabilité ne dominent pas, vient de se faire démolir comme pas possible et, bizarrement, les cerveaux n’étaient absolument pas prêt à l’appréhender apparemment.
C’est complètement dément, les sciences sociales censées dominer tout l’ensemble de nos logiques viennent complètement de vriller devant nous, c’est grand silence dans la contemplation de l’évènement, il est trop puissant, trop fort, il ébahit tout le monde.
La fondation théorique de ces pseudos sciences vient de s’effondrer parce qu’il n’y a plus aucune harmonie qui puisse tenir ces usines à gaz, ce qui veut dire que l’occident n’a plus à sa disposition de moyen de régénération autre que celui de la foi, la vraie foi, par celle des dieux malades, vengeurs, impitoyables, jaloux, adorateurs de sacrifices humains, non, pas celle-là.
Ce n’est pas qu’une simple question de blocus, de détroits, de sanctions, d’accaparement des avoirs d’autrui, ça va bien bien au-delà de ça maintenant, toute l’islam à laquelle Trump s’est adressé pour lui demander de lui lécher le cul, ne peux plus voir les choses avec le même regard aujourd’hui, les séquences sont allées beaucoup trop loin, entre les animaux-humains et tout le reste, le cours naturel des évènements ne peut que caractériser cette grande crise moderne, ce qui revient à dire que, la reconduction sine die du cessez-le-feu par Washington est une défaite politique donc, qu’on a une victoire totale pour l’Iran là, car elle est politique et militaire.
Cela ne veut absolument pas dire que les combats sont terminés et que la guerre est finie, au contraire, elle commence tout à fait autrement puisque dorénavant pour que la victoire soit impériale, il faut dorénavant conquérir et vaincre l’adversaire dans ses idéologies elles-mêmes, donc, procéder à anéantissement.
C’est le jour un, d’une nouvelle ère.
beforeitsnews. secheresse par manque de pluie sur terre…disettes….ou vat la pluie ??? sur le 6 eme continent au dela de l ile de kiribati australe ??? cf capt j cook et la breche dans le mur de glace , sur pro fide catholica .
le blocage permet de bloquer aussi les engrais pour plantations…..le plan de ruine economique de l occident marche parfaitemet grace au 2 camps illuminati khasars sionnistes , chapeautés par le vatican jesuite gladio.
Apres l operation warpspeed de depopulation de trump, trust the plan….
and be fucked up dry.