De la nécessité d’un Parti Prolétarien Internationaliste

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Par Valentim Martins

Ouvrier chez CIMPOR et dans l’industrie métallurgique et mécanique

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La guerre entre les blocs impérialistes , États-Unis/Israël (sionistes génocidaires) contre Iran et autres ; ou encore, Russie/Ukraine/OTAN, parmi d’autres conflits régionaux préparant la Troisième Guerre mondiale, se déroule à un moment où la classe ouvrière portugaise ne dispose pas de son propre parti de classe – un parti ouvrier internationaliste .

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En l’absence d’un parti ouvrier internationaliste au Portugal, il a été très facile pour la bourgeoisie portugaise et ses marionnettes influenceuses de manipuler les ouvriers et les autres esclaves salariés, les amenant à soutenir tant leurs propres bourgeoisies nationales que les bourgeoisies internationales.

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Toute la « caste » des opportunistes petits-bourgeois, ayant choisi un camp à soutenir (comme s’il s’agissait d’une équipe de football), s’est amusée à glorifier son équipe favorite, à jubiler chaque fois que son équipe (le bloc impérialiste et capitaliste choisi) lance un missile et atteint sa cible, et à recenser les destructions et le nombre de morts que l’un des camps en conflit inflige à l’autre camp belligérant.

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Cela a révélé un nationalisme misérable , sans cervelle, funèbre, profondément opposé et contraire à la dignité et aux valeurs morales du prolétariat . Cela a révélé un, sans cervelle, funèbre, profondément opposé et contraire à la dignité et aux valeurs morales du

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Outre qu’il met en évidence l’absence d’orientation d’un parti prolétarien internationaliste, cela révèle également un manque de conscience de classe.

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Nous sommes face à des guerres impérialistes, réactionnaires, menées donc par des groupes mondiaux de la bourgeoisie impérialiste qui se volent les uns les autres et se répartissent entre eux le fruit de ce vol. En termes simples, c’est cela.

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Ils placent leurs propres bourgeoisies au-dessus de tout. Ils attaquent une bourgeoisie pour en défendre une autre. Celle qui a leurs sympathies. Ne pas comprendre que la nature des guerres dépend de la classe qui les mène et de la politique que cette guerre poursuit conduit non seulement à nier l’internationalisme prolétarien, mais aussi à ne pas comprendre que les seules victimes de ces guerres sont les ouvriers et tous les esclaves salariés.

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Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

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Valentim Martins

Ouvrier chez CIMPOR et dans l’industrie métallurgique et mécanique