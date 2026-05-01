La guerre contre l’Iran. Une impasse sans voie de sortie (bilan au 23 avril 2026)

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Par Moon of Alabama – Le 23 avril 2026

Le président américain Donald Trump a de nouveau renoncé à exécuter ses menaces contre l’Iran :

Trump a déclaré que le cessez-le-feu devait prendre fin mercredi, mais il a décidé de le maintenir en place car le gouvernement de Téhéran est « gravement fracturé ». Il a déclaré que la pause se poursuivrait “jusqu’à ce que” les dirigeants et les représentants de l’Iran soumettent une “proposition unifiée” pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis et Israël. Trump a également déclaré qu’il avait pris cette décision à la demande d’Asim Munir et de Shehbaz Sharif du Pakistan. Il a dit qu’il avait ordonné à l’armée américaine de maintenir le blocus en place jusqu’à ce qu’une proposition soit présentée.

Comme Trump l’avait précédemment reconnu, les États-Unis ont pourtant déjà reçu la proposition iranienne en 10 points.

Ce que Trump reconnaît sans le dire, c’est qu’il est peu probable qu’il y ait un règlement négocié de la guerre. Les États-Unis sont structurellement incapables de lever les sanctions contre l’Iran ou de signer un traité de paix. L’Iran n’est pas disposé à renoncer à ses droits (d’enrichissement) pour de simples promesses que Trump ou ses successeurs ne tiendront probablement pas.

Voir l’article : Les États-Unis ont épuisé leurs missiles : la vraie raison du cessez-le-feu. Les États-Unis ont épuisé leurs missiles : la vraie raison du cessez-le-feu – Réseau International

Le conflit va donc se poursuivre.

Les capacités militaires de l’Iran sont suffisantes pour mener une longue guerre. L’intense campagne de bombardements américains et israéliens n’a pas réussi à désarmer le pays :

Environ la moitié du stock iranien de missiles balistiques et des systèmes de lancement associés étaient encore intacts au début du cessez-le-feu début avril, ont déclaré trois des responsables à CBS News. Environ 60% de la branche navale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique existe toujours, ont indiqué les responsables, y compris des bateaux d’attaque rapide. … Environ les deux tiers de l’armée de l’air iranienne seraient toujours opérationnels, ont déclaré les responsables, après une campagne intensive menée par les États-Unis et Israël qui a frappé des milliers de cibles, y compris des installations de stockage et de production. … Le chef de l’Agence de renseignement de la Défense a soumis une déclaration écrite pendant une audience du Comité des forces armées de la Chambre disant que l’Iran peut encore infliger des dommages. “L’Iran conserve des milliers de missiles et de drones d’attaque qui peuvent menacer les forces américaines et partenaires dans toute la région, malgré la dégradation de ses capacités due à l’attrition”, a écrit le lieutenant-général James Adams. Auparavant, le président et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avaient décrit l’effort américain, appelé Opération Epic Fury, comme ayant détruit en grande partie la capacité militaire de l’Iran.

C’est un maigre résultat si l’on en croit les rapports selon lesquels le Pentagone a utilisé près de 50% de ses munitions pertinentes :

Au cours des sept dernières semaines de guerre, l’armée américaine a utilisé au moins 45% de son stock de missiles de frappe de précision ; au moins la moitié de son inventaire de missiles THAAD, conçus pour intercepter les missiles balistiques ; et près de 50% de son stock de missiles intercepteurs de défense aérienne Patriot, selon une nouvelle analyse menée par le Center for Strategic and International Studies. Ces chiffres concordent étroitement avec les données classifiées du Pentagone sur les stocks américains, selon les sources familières avec l’évaluation. … L’armée américaine a également dépensé environ 30% de son stock de missiles Tomahawk ; plus de 20% de son stock de missiles interarmées Air-Sol à longue portée ; et environ 20% de ses missiles SM-3 et SM-6, selon l’analyse et les sources. Il faudra environ quatre à cinq ans pour remplacer ces systèmes.

À présent, les bluffs de Trump ont été déjoués non seulement une ou deux fois, mais cinq fois :

À cinq reprises, le président a fixé des délais pour que l’Iran accepte ses conditions ou subisse sa colère. Et à chaque fois, il a retardé cette échéance malgré le manque de preuves publiques que l’Iran respectait les conditions qu’il avait exigé.

Les États-Unis n’ont plus d’option mais ne veulent pas concéder leur défaite.

Chaque jour, les dégâts dus au blocus iranien du détroit d’Ormuz augmentent (archivé) :

Le Fonds monétaire international a averti la semaine dernière que dans un scénario grave—où le conflit se poursuivrait pendant des mois et maintiendrait les prix du pétrole à un niveau élevé—la croissance économique mondiale pourrait chuter de 2% en 2026, un taux observé uniquement lors des récentes récessions mondiales les plus profondes. Cela se compare au scénario principal, ou “de référence”, du FMI, dans lequel il y aurait une résolution rapide du conflit et la production mondiale pourrait augmenter de 3,1% cette année. … Le conflit s’est déjà avéré plus perturbateur pour les marchés mondiaux de l’énergie que la crise pétrolière de 1973. Les retombées s’étendent bien au-delà du brut. Les chaînes d’approvisionnement sont également bloquées pour l’hélium, un élément crucial pour soutenir le boom des puces d’intelligence artificielle, et les engrais, essentiels à la sécurité alimentaire mondiale. Les prix de l’aluminium sont proches d’un sommet de quatre ans qui a été atteint plus tôt ce mois-ci, à cause de la fermeture des fonderies liées à la guerre dans le Golfe, qui représente environ 10% de l’offre mondiale.

La propagande américaine actuelle prétend que les dirigeants iraniens ne sont pas unis :

Les négociateurs de Trump pensent qu’un accord pour mettre fin à la guerre et s’attaquer à ce qui reste du programme nucléaire iranien est toujours réalisable. Mais ils craignent également que personne à Téhéran ne soit habilité à dire oui.

Le Guide suprême Mojtaba Khamenei communique à peine. Les généraux du CGRI qui contrôlent désormais le pays et les négociateurs civils iraniens sont ouvertement en désaccord sur la stratégie.

“Nous avons vu qu’il y a une fracture absolue à l’intérieur de l’Iran entre les négociateurs et l’armée – aucune des deux parties n’ayant accès au guide suprême, qui n’est pas réactif”, a déclaré un responsable américain.

C’est une grave erreur de lecture du processus politique en Iran. Le Conseil de sécurité nationale sous la direction du Guide suprême a toujours été le principal forum des grandes décisions de politique étrangère. Sur les questions de sécurité nationale, le président Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Araghchi sont des diplomates et non des décideurs. La distinction entre “durs” et “modérés” en Iran n’est donc pas valable.

Les principaux rédacteurs d’opinion qui, sous les applaudissements de Trump, appellent à assassiner le parti prétendument résistant en Iran ne font qu’exposer leur ignorance.

Avec sa dernière marche arrière, Trump n’a fait que repousser le problème. Je m’attends à ce qu’il essaie d’ignorer la situation qu’il a créée jusqu’à ce que de gros dommages pour l’économie américaine deviennent visibles.

En attendant, l’Iran peut, devrait et augmentera probablement la pression. La décision la plus évidente est de demander à Ansarallah (les Houthis) au Yémen de fermer la sortie sud de la mer Rouge.

Cela bloquerait encore 5% de la production mondiale de pétrole et augmenterait ainsi la pression économique.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur La guerre contre l’Iran. Une impasse sans voie de sortie | Le Saker Francophone